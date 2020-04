iPhone SE 2020, le nouvel appareil Apple ressemble à l’iPhone 8

À première vue par les gars d’iFixit, le tout nouvel iPhone SE 2020 semblait être un appareil déjà vu. En fait, en procédant au démontage habituel et approfondi, la confirmation est arrivée. De nombreux éléments du smartphone Apple ils sont empruntés directement à l’iPhone 8 et avec eux la conception interne des composants.

De toute évidence, Apple a fait de l’iPhone SE 2020 un appareil absolument moderne, combinant l’écran Retina HD de 4,7 pouces avec le SoC A13 Bionic utilisé sur la famille iPhone 11. De plus, la construction simple et efficace garantit une réparabilité comme cela n’a pas été vu dans l’industrie depuis un certain temps.

iPhone SE 2020 obtient un bon score de réparabilité

la le score de réparabilité du smartphone est de 6 sur 10. L’analyse iFixit a récompensé la facilité de remplacement de la batterie et de l’écran. En fait, ce sont les éléments les plus sujets aux dommages et à l’usure, donc pouvoir les remplacer sans trop de problèmes est un bel avantage. De nombreux composants sont également modulaires et indépendants. Cela signifie qu’ils sont facilement remplaçables et peuvent même être empruntés à l’iPhone 8.

la la présence de la certification IP67 complique légèrement les choses. Le smartphone est moins sujet aux dommages causés par les liquides, mais l’ouverture du smartphone nécessite plus d’attention que d’habitude afin de ne pas endommager les protections.

Apple a choisi d’utiliser différentes vis pour différents points du smartphone, cela implique que des outils spécifiques seront nécessaires pour chaque opération à réaliser. Enfin, le dos en verre est un problème commun à tous les smartphones modernes. Cela doit être fait soin extrême de ne pas causer de dommages accidentels. Dans l’ensemble, le résultat est incroyable après qu’Apple a obtenu des votes embarrassants pour des appareils tels que le MacBook Air 2020.