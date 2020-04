iPhone SE 2020 vs iPhone 11: les téléphones récents les moins chers d’Apple comparés

Cela fait longtemps que Apple vient de lancer un successeur à l’iPhone SE, surnommé simplement le nouvel iPhone SE.

Ce téléphone se situe à l’extrémité inférieure de la sélection actuelle de smartphones d’Apple, offrant une alternative relativement abordable – sans oublier compacte – à la gamme iPhone 11.

Auparavant, votre option la moins chère, si vous vouliez l’un des derniers modèles d’iPhone, était l’iPhone 11 lui-même. Alors, comment le nouvel iPhone SE 2020 se compare-t-il à ce combiné? Continuez à lire pour le découvrir.

iPhone SE 2020 vs iPhone 11 prix et disponibilité

L’iPhone SE 2020 sortira en magasin le 24 avril et les précommandes ouvriront le 17 avril. Il commence à 399 $ / 419 £ / 749 AU $, pour lequel vous obtenez 64 Go de stockage. 128 Go vous coûteront 449 $ / 469 £ / 829 $ AU, et 256 Go coûteront 549 $ / 569 £ / 999 $ AU.

L’iPhone 11, d’autre part, est bien sûr disponible maintenant, et cela commence à 699 $ / 729 £ / 1 199 $ AU, pour lequel vous obtenez 64 Go de stockage. Les prix s’élèvent à 749 $ / 779 £ / 1 279 $ AU pour 128 Go et 849 $ / 879 £ / 1 449 $ AU pour 256 Go. L’iPhone SE 2020 est donc beaucoup, beaucoup moins cher que l’iPhone 11.

Conception

Le nouvel iPhone SE ressemble beaucoup à l’iPhone 8, avec une grande lunette sous l’écran (abritant un bouton d’accueil physique avec Touch ID). Il y a aussi un grand cadre au-dessus de l’écran. Le dos en verre est assez simple, avec juste une petite bosse d’appareil photo dans le coin supérieur gauche.

Le téléphone est classé IP67, il peut donc survivre à une immersion jusqu’à 1 mètre de profondeur dans l’eau pendant 30 minutes maximum, et il est disponible dans des tons noir, blanc et rouge.

L’iPhone 11 a quant à lui une façade remplie d’écran, mais avec une grande encoche en haut. Retournez-le et il y a un grand bloc de caméra carré dans le coin supérieur gauche.

L’iPhone SE 2020 (Crédit image: Apple)

Le téléphone a un cadre en métal, un dos en verre et il est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière – ce qui signifie qu’il peut survivre à une immersion jusqu’à 2 mètres pendant 30 minutes. Il est également disponible dans une gamme de couleurs principalement lumineuses, notamment le noir, le vert, le jaune, le violet, le rouge et le blanc.

En ce qui concerne les dimensions et le poids, l’iPhone SE 2020 se présente à 138,4 x 67,3 x 7,3 mm et 148 g, tandis que l’iPhone 11 mesure 150,9 x 75,7 x 8,3 mm et 194 g.

Le nouvel iPhone SE est donc plus petit et plus léger que l’iPhone 11, mais semble plutôt plus démodé et plus lourd. Aucun des deux téléphones ne dispose d’un port casque 3,5 mm.

Afficher

L’iPhone SE 2020 dispose d’un écran LCD IPS de 4,7 pouces 750 x 1334 avec 326 pixels par pouce, tandis que sur l’iPhone 11 il y a un écran LCD IPS de 6,1 pouces 828 x 1792 IPS avec 326 pixels par pouce.

L’iPhone SE 2020 possède un petit écran (Crédit image: Apple)

L’iPhone 11 a donc une résolution plus grande et plus élevée, mais avec la même densité de pixels. Les deux téléphones ont également jusqu’à 625 nits de luminosité et prennent en charge True Tone, ce qui leur permet d’ajuster automatiquement la balance des blancs en fonction de votre environnement.

Aucun des deux téléphones ne correspond à l’écran OLED supérieur de l’iPhone 11 Pro, mais nous avons été raisonnablement impressionnés par l’écran de l’iPhone 11, et selon les spécifications, il en sera probablement de même pour les nouveaux iPhone SE.

Appareil photo et batterie

L’iPhone SE 2020 est doté d’un appareil photo à objectif unique 12MP f / 1.8 à l’arrière, pris en charge par la stabilisation optique de l’image (OIS) pour aider à garder vos photos stables et nettes. À l’avant, il y a un appareil photo 7MP f / 2.2.

Avec l’iPhone 11, vous obtenez un capteur principal 12MP f / 1.8 et un capteur ultra large 12MP f / 2.4. Le capteur principal dispose également d’OIS, et le zoom optique 2x est pris en charge. Sur le devant, il a un appareil photo 12MP f / 2.2 ‘TrueDepth’, qui alimente également Face ID.

Ainsi, vous obtenez plus d’objectifs sur l’iPhone 11, mais les deux téléphones ont beaucoup des mêmes modes et fonctionnalités, y compris le mode portrait. Pour la vidéo, les deux téléphones atteignent une qualité 4K à 60 images par seconde.

Vous obtenez deux fois plus de lentilles arrière sur l’iPhone 11 (Crédit d’image: Future)

Quant à la batterie, Apple n’a pas précisé la taille de celle de l’iPhone SE 2020, mais la société a affirmé qu’elle offrait jusqu’à 13 heures de lecture vidéo (ou 8 heures de vidéo en streaming).

Nous savons que l’iPhone 11 dispose quant à lui d’une batterie de 3 110 mAh, qui offre soi-disant jusqu’à 17 heures de lecture vidéo (ou 10 heures de vidéo en streaming). Lors de nos propres tests, nous avons constaté que l’iPhone 11 pouvait facilement durer une journée ou juste au-delà, mais à en juger par les choses, le nouvel iPhone SE pourrait ne pas être aussi bon à cet égard.

Lorsque vient le temps de charger, les deux téléphones prennent en charge la charge filaire 18 W, ainsi que la charge sans fil.

Spécifications et caractéristiques

L’iPhone SE 2020 et l’iPhone 11 ont tous deux un chipset A13 Bionic haut de gamme (tout comme l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max), et un choix de stockage de 64 Go, 128 Go ou 256 Go. L’iPhone 11 dispose en outre de 4 Go de RAM, alors que nous ne savons pas actuellement combien possède le nouvel iPhone SE.

Pourtant, les spécifications et les performances de base devraient être similaires, mais l’iPhone 11 dispose également d’une reconnaissance faciale alimentée par le système sécurisé d’identification faciale d’Apple, tandis que l’iPhone SE 2020 repose sur un scanner d’empreintes digitales Touch ID.

En ce qui concerne les logiciels, les deux téléphones exécutent iOS 13 et sont susceptibles d’être pris en charge avec des mises à jour pendant une durée similaire.

L’iPhone SE 2020 dispose d’un chipset haut de gamme (Crédit image: Apple)

À emporter

L’iPhone SE 2020 est l’iPhone “ économique ” que vous attendiez peut-être, car il sape considérablement même l’iPhone 11 de base.

Malgré cela, il a le même chipset, le même stockage et le même logiciel, mais la conception est sans doute plus datée, l’écran est plus petit, la durée de vie de la batterie est censée être pire, il n’y a qu’une seule caméra arrière et – plutôt que le système Face ID moderne d’Apple – vous obtenez ancien Touch ID.

Donc, beaucoup de sacrifices et de changements ont été faits pour maintenir le prix bas – mais le nouvel iPhone SE est également petit, ce qui est autre chose qu’un certain nombre de personnes aiment toujours que leurs téléphones soient, donc c’est finalement une proposition assez différente de l’iPhone 11, et est sûr d’être la meilleure option pour certains.