iPhone SE, après le lancement des iPhone 8 et iPhone 8 Plus quittent la boutique

Le lancement du nouvel iPhone SE, la proposition la moins chère d’Apple, sanctionné la fin de l’iPhone 8 et de l’iPhone 8 Plus. En fait, ces smartphones ne sont plus disponibles sur la boutique en ligne Apple. Après tout, cependant, il fallait s’y attendre: le nouvel iPhone SE semble être une version plus avancée de l’iPhone 8, avec un secteur matériel amélioré mais une conception sensiblement identique.

iPhone SE, les fonctionnalités

iPhone SEen fait, il comporte un corps en aluminium et verre et mettre en œuvre un Écran de 4,7 pouces avec bouton d’accueil et Touch ID. Sous la coque du smartphone se trouve cependant la technologie Apple la plus récente et la plus avancée: la Processeur Bionic A13, le même qui alimente l’iPhone 11, et qui garantit vitesse et fluidité, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour la réalité augmentée.

Apple fait également ses débuts sur le smartphone pas cher Mode portrait, devenu un incontournable pour les smartphones et très apprécié des amateurs de selfies (et pas seulement), et il est Smart HDR, qui identifie automatiquement les visages et modifie l’éclairage de la scène afin de reproduire les traits et le teint de manière plus naturelle. la Caméra externe 12 MP est accompagné d’un Caméra selfie frontale 7MP. De plus, le nouvel iPhone SE résiste à la poussière et à l’eau jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum.

Le smartphone bénéficie également d’un autre longue autonomie par rapport à l’iPhone 8. Avec une seule charge, en fait, vous pouvez lire des vidéos jusqu’à 13 heures. Il prend en charge la charge sans fil et est compatible avec charge rapide filaire 18 W, grâce auquel vous pouvez obtenir le 50% de la charge en seulement trente minutes. L’iPhone SE sera disponible à partir du 24 avril dans les couleurs blanc, noir et rouge à un prix à partir de 499 € pour la variante 64 Go. Les précommandes ouvriront demain.