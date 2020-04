iPhone SE ne peut pas étendre les notifications de l’écran de verrouillage – et ce n’est pas un bug – .

Les utilisateurs d’iPhone SE ont remarqué que Haptic Touch ne fonctionne pas sur les notifications de l’écran de verrouillage ou dans le centre de notifications.

Il semble que Haptic Touch se comporte comme il se doit, il ne s’agit donc pas d’un bug du logiciel iPhone SE.

Il existe un moyen de contourner la limitation et d’utiliser un geste différent sur les notifications entrantes avec lesquelles vous souhaitez interagir.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’iPhone SE est un téléphone économique qui n’a pas de rival en ce moment. C’est le «nouvel iPhone» le moins cher que vous pouvez acheter, avec la même puce A13 puissante que vous obtenez avec l’un des trois modèles d’iPhone 11. L’A13 est si puissant que les autres téléphones phares de 2020 auront du mal à suivre. Le 399 $ recevra de nouvelles mises à jour logicielles pendant plusieurs années, bien au-delà de ce que les téléphones Android ne peuvent pas offrir, et c’est pourquoi l’inclusion de la puce A13 dans le package est si importante. Mais peu importe à quel point l’iPhone SE peut sembler étonnant, il comporte quelques compromis et limitations. Pour 399 $, vous obtenez un design iPhone 2014, avec de grands cadres supérieurs et inférieurs, et la caméra arrière est toujours un tireur à objectif unique – mais au moins c’est mieux que l’appareil photo de l’iPhone XR grâce à la même puce A13. En outre, le téléphone n’a pas la couche d’écran tactile 3D qui était un aliment de base des iPhones depuis l’iPhone 6s. Haptic Touch a remplacé 3D Touch sur tous les téléphones, même ceux qui ont encore des composants matériels 3D Touch, et l’iPhone SE l’a également compris. Mais Haptic Touch a un problème sur iPhone SE: il ne vous permet pas d’étendre les notifications de l’écran de verrouillage. Et ce n’est pas un bug.

Un appui long sur une notification dans le Centre de notifications ou sur l’écran de verrouillage ne fera pas apparaître les options de notification que vous attendez. Cela peut être une gêne considérable pour tous les utilisateurs d’iPhone qui sont déjà formés pour interagir avec les notifications de cette façon.

Les utilisateurs se plaignent du problème sur les réseaux sociaux, explique MacRumors.

“J’ai reçu mon SE hier et j’ai très vite réalisé que” Haptic Touch “n’est pas pris en charge sur les notifications”, a déclaré une personne sur Reddit. “Je ne vois cela signalé nulle part, je n’ai vu aucun commentaire le mentionner, aucune vidéo que j’ai regardée ne l’a mentionné. ApHaptic Touch‌ fonctionne pour les icônes Peek and Pop et sur l’écran d’accueil, mais si vous êtes sur l’écran de verrouillage ou le Centre de notification et essayez d’appuyer longuement sur un e-mail pour archiver ou un texte pour répondre rapidement, vous n’avez pas de chance. ”

“Sur le [iPhone] 6S-XS 3D Touch était la solution, avec le XR et la série 11 ‌Haptic Touch‌ était le remplacement, mais c’est le premier téléphone non 3D Touch‌ à sortir où toutes les fonctionnalités de ‌Haptic Touch‌ ne sont pas entièrement intégrées dans le système d’exploitation, ” ajouta la personne.

Cela ressemble à un bug, mais ce n’est apparemment pas le cas. Matthew Panzarino de TechCrunch a expliqué sur Twitter que l’absence de Haptic Touch pour les notifications n’est pas un bug et que la fonctionnalité fonctionne comme prévu par Apple.

Je n’ai pas pu déterminer s’il y a une raison technique ou non. Mais cela «fonctionne comme prévu» actuellement. Je ne suis probablement pas un client de l’iPhone SE à cause de l’appareil photo de l’iPhone 11, mais cela m’empêcherait d’en acheter un. – Matthew Panzarino (@panzer) 27 avril 2020

«Je n’ai pas pu déterminer s’il y a une raison technique ou non. Mais cela «fonctionne comme prévu» actuellement », a-t-il déclaré. “Je ne suis probablement pas un client ‌iPhone‌ SE à cause des appareils photo de l’iPhone 11‌, mais cela m’empêcherait d’en acheter un.”

On ne sait pas pourquoi Haptic Touch n’est pas censé fonctionner sur l’iPhone SE. Mais MacRumors explique qu’il existe une solution de contournement pour le problème. Vous devez faire glisser la notification vers la gauche et appuyez sur l’option “Afficher” pour obtenir plus d’options.

Source de l’image: George Dolgikh / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.