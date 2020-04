iPhone SE Plus? Il arrivera, mais Apple a dû le reporter

pomme a récemment présenté le successeur de l’iPhone pas cher d’origine, dont le prix est difficilement comparable à cet adjectif. En tout état de cause, ce dernier ne sera apparemment pas uniquement sur le marchéou un modèle de frère plus âgé était attendu, un peu comme tous les smartphones du marché. Il s’agitiPhone SE Plus qui, cependant, a été reportée en raison de problèmes liés à la pandémie mondiale.

Selon les analystes, ce modèle en particulier il aurait dû arriver au premier semestre 2021, la même période que le modèle de base. Cela ne semble plus possible et le report de l’iPhone 12 entraînera un changement général. Maintenant, on parle d’une éventuelle arrivée pour fin 2021 ou même début 2020.

Apple: iPhone SE Plus

On ne sait pas grand-chose sur cet appareil, à l’exception des petits détails. L’affichage doit être entre 5,5 et 6,1 pouces, une amélioration remarquable par rapport au modèle de base. Ce dernier est pratiquement identique dans sa conception à l’iPhone 8 tandis que le Plus il ressemblera plus à l’iPhone 11 et 11 Pro. Cela dit, il conservera des fonctions moins avant-gardistes, donc pas de Face ID, mais oui Touch ID.

Pour le processeur à la base, nous attendons toujours un A13 Bionic plutôt que la prochaine génération. Le plus grand point d’interrogation reste le prix, car les 399 $ aux États-Unis de l’iPhone SE sont devenus très différents en Europe. L’iPhone Se Plus connaîtra également une augmentation significative et donci il est difficile de connecter l’appareil dans une fourchette de prix raisonnable. Il ne reste plus qu’à attendre, même trop longtemps.