iPhone SE vs Pixel 4a: qui gagnera la guerre de 400 $ à moyen terme

Aujourd’hui, c’est le jour du lancement de l’iPhone SE 2020 et, comme d’habitude, notre site frère . a cloué tous les détails il y a des semaines (fonctionne dans la famille). Mais avec la sortie officielle du nouvel iPhone SE à 399 $, nous examinons sa proposition de valeur par rapport au prochain Pixel 4a que nous avons exclusivement détaillé la semaine dernière.

iPhone SE A-Game vs Pixel 4a

Comme j’utilise à la fois Pixel et iPhone, je compare toujours les deux familles d’appareils. Je dois dire qu’Apple a apporté son jeu A avec l’iPhone SE 2020. Avec la récession induite par le COVID-19 qui se produit dans le monde, des millions de personnes sans emploi ou avec un salaire réduit, c’était le moment d’Apple pour réduire son prix du 449 $, il facturait l’iPhone 8. Mais il a également en quelque sorte énormément amélioré les spécifications.

Mais cela ne signifie pas que Google reste immobile. Il a un processeur, un écran, une caméra et une construction globale améliorés qui le rendront plus conforme aux rapports écran / corps trouvés sur les produits phares modernes.

iPhone SE vs Pixel 4a prix

Tout d’abord, discutons du prix, qui commence à 399 $ pour les deux à 64 Go de stockage (voir ci-dessous sur 128 Go).

L’iPhone SE à 399 $ est un prix incroyable pour Apple, en particulier parce qu’il a la même puce A13 que celle de ses modèles 1000 $ + iPhone 11/11 Pro. Pourquoi un A13 est-il important? Cela signifie que le SE n’est pas seulement un appareil phare, mais qu’il aura probablement des mises à niveau vers le dernier système d’exploitation pendant 4-5 ans. Google a été bon sur les mises à jour Pixel, mais pas si bon.

L’A13 prend également des tours sur les puces haut de gamme de la série 800 de Qualcomm, tout comme le Qualcomm 730 de milieu de gamme que le Pixel 4a devrait avoir.

Une façon dont Google pourrait lutter contre l’avantage de prix est d’offrir 128 Go de stockage au niveau d’entrée de gamme. Les sources de Stephen Hall pensent que cela pourrait se produire.

Pas assez confiant pour un post, mais une note sur Pixel 4a (mentionnée sur @abcscoop la semaine dernière): J’ai entendu dire par quelqu’un en qui j’ai confiance que Google le démarrerait à 128 Go pour 399 $. Pourrait l’aider légèrement à s’accumuler contre SE.

– Stephen Hall (@hallstephenj) 15 avril 2020

Appareils photo

Depuis la sortie du Pixel, il a toujours été le roi de la caméra (bien que d’autres comme Huawei fassent des choses incroyables), et je pense toujours que si j’ai une seconde pour tirer quelque chose, la ligne Pixel va me donner le meilleur toujours tourné. Cela dit, Apple a vraiment amélioré non seulement son jeu de matériel photo cette année, mais aussi ses logiciels en images fixes.

Sur les caméras frontales, la caméra à trous perforés avant du Pixel 4a sera plus cool mais conservera les spécifications de niveau intermédiaire.

Sur la vidéo, je pense qu’Apple a presque définitivement la tête et avec la SE qui fait de la vidéo 4K 60fps, il est difficile d’imaginer un meilleur appareil d’enregistrement vidéo 4K à 399 $. Pour le moment, nous nous attendons à une augmentation modeste des capacités vidéo du Pixel, similaire à celle du Pixel 4.

Apple répertorie les spécifications suivantes sur l’appareil photo iPhone SE:

Caméra large 12MP

Ouverture ƒ / 1,8

Zoom numérique jusqu’à 5x

Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur

Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Stage Mono, High-Key Mono)

Stabilisation optique de l’image

Lentille à six éléments

Flash LED True Tone avec synchronisation lente

Panorama (jusqu’à 63MP)

Couvercle de lentille en verre saphir

Autofocus avec Focus Pixels

Capture de couleurs étendue pour les photos et les photos en direct

Smart HDR nouvelle génération pour les photos

Correction avancée des yeux rouges

Stabilisation d’image automatique

Mode rafale

Géolocalisation de photos

Formats d’image capturés: HEIF et JPEG

Pixel 4a en plastique contre iPhone SE en aluminium

La qualité de construction est subjective, mais pas les matériaux. Les pixels de milieu de gamme sont en plastique polycarbonate qui ont des avantages de poids, des avantages de dissipation / isolation thermique, ainsi que des avantages de transparence radio. Les iPhones sont en aluminium qui se sent souvent comme un matériau plus premium même s’il affecte légèrement le poids de manière négative. Lorsque vous laissez tomber un téléphone en plastique, il est plus susceptible de se fissurer que l’aluminium, qui est plus susceptible de se plier.

Pour moi, je fais des allers-retours. J’aime la sensation premium du métal mais en ce qui concerne les avantages, le plastique est souvent meilleur. Cependant, l’aluminium est meilleur pour le recyclage.

iPhone SE contre Pixel 4a: de grandes choses:

Wifi 6 sur iPhone SE et non sur Pixel 4a

L’Apple Watch est un accessoire de la gamme de produits beaucoup plus solide que les produits Wear ou Fitbit. Pour moi, l’Apple Watch est passée de l’une des seules raisons pour lesquelles je possède un iPhone à l’une des raisons pour lesquelles je n’ai pas besoin du dernier Pixel.

L’iPhone SE 2020 est classé IP67 résistant à l’eau. Nous ne pensons pas que le Pixel 4a le sera.

USB-C vs éclairage? Pixel USB-C gagne à chaque fois.

Prise casque – gagnant Pixel 4a

En faveur du Pixel:

Même si Google le lance à 399 $, vous savez que dès que les plus grands fans de Google paieront 399 $, Google baissera le prix de 50 $ ou 100 $. L’année dernière, le Pixel 3a était effectivement disponible pour 299 $ sous forme de promotions de cartes-cadeaux de 100 $ la première semaine. Apple ne remet pas souvent l’iPhone, en particulier près du lancement. Alors attendez cette baisse de prix.

Siri a également des années de retard sur Google Assistant. Ce n’est même pas proche. C’est très important pour l’entrée de l’appareil et pour obtenir des informations rapidement et facilement. Si vous êtes un grand commandeur de voix, Google gagne gros ici.

L’intégration des services Google est essentielle. Les applications internes d’Apple vont des ordures à l’amélioration. Apple Maps s’améliore définitivement (il est parti de rien), mais il n’attrapera jamais Google Maps. Cela dit, toutes les meilleures applications de Google sont facilement disponibles sur l’iPhone et avez-vous vu la stratégie des applications de messagerie de Google récemment?

Le plus grand différenciateur est probablement que l’écran du Pixel 4a est beaucoup plus (sinon meilleur) que l’iPhone. Le Pixel 4a est livré avec un écran OLED FHD + de 5,81 pouces, mais sa résolution est légèrement améliorée de 2340 x 1080. Comparez cela à l’iPhone SE 2020 de 4,7 pouces avec seulement 1334 x 750 pixels. Cela va être une énorme différence d’expérience et encore plus avec les applications VR en face à face. Franchement, je n’essaierais même pas la VR sur iPhone SE.

Dernières pensées

L’iPhone SE 2020 place vraiment la barre haute cette année, correspondant en particulier aux prix de la série Pixel (a). D’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent sur le Pixel 4a de Google, il semble qu’Apple pourrait gagner ce tour. Pour moi, beaucoup de choses comme la longévité et l’échange de valeur et de petites choses comme la charge Qi rendent un achat de Pixel 4a plus difficile à justifier.

Mais ne comptez pas encore les gens de Mountain View; c’est un groupe assez intelligent et je surveillerai l’annonce du Pixel 4a pour quelques surprises.

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous tenté d’essayer un iPhone SE ou vous en tenez-vous au Pixel 4a?

1. Contrairement au Pixel 4A de Google, l’iPhone SE a Qi

2. vaudra beaucoup plus que le Pixel 4a en 2 ans. Comme double (~ 200 $ contre 100 $)

3. Screamer A13 en 4,7 pouces.

4. Caméra “assez grande” vidéo 4k

5. Récession de 2020 – 399 $ parfait

6. @apollozac a tout cloué https://t.co/wAJIooATGp https://t.co/5qJATKo5zw

– Seth Weintraub (@llsethj) 15 avril 2020

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus de nouvelles: