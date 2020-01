iPhone SE2, le prochain smartphone à petit budget d’Apple

pomme devrait présenter cinq iPhones d’ici la fin de cette année, et le premier smartphone à faire ses débuts sur le marché sera iPhone SE2 (ou iPhone 9), le proposition moins chère du Colosse de Cupertino. Parole de Ming Chi Kuo, analyste connu pour avoir deviné bon nombre des innovations alors officiellement présentées par Apple.

Selon les rapports de Ming Chi Kuo, le successeur de l’iPhone SE sera équipé d’un écran de 4,7 pouces et d’un design de style iPhone 8. Cette hypothèse a récemment été confirmée par une série de rendus publiés sur le Net par @OnLeaks, et montrant un iPhone avec un look très similaire à l’iPhone 8, si ce n’était pour un panneau arrière en verre dépoli, le verre qui caractérise l’iPhone 11 Pro et qui devrait garantir la chargement sans fil.

iPhone SE2, fonctionnalités présumées et rendus vidéo

Même le iPhone SE2 taille ils semblent très similaires à ceux du modèle mentionné ci-dessus (138,5 x 67,4 x 7,8 mm). En ce qui concerne le secteur du matériel, il convient de garder à l’esprit que l’iPhone SE2 sera la nouvelle proposition économique d’Apple, il ne faut donc pas s’attendre aux performances et aux composants d’un haut de gamme.

A partir du secteur photographique qui semble caractérisé par une seule caméra arrière avec un seul flash LED et un appareil photo selfie. La véritable nouveauté de l’iPhone SE2 sera leA13 Bionic, le nouveau processeur d’Apple, qui devrait encore garantir d’excellentes performances sur un appareil aussi «bon marché». De plus, une batterie plus spacieuse est également attendue. En bref, il suffit d’attendre pour savoir si, en fait, l’iPhone SE2 sera vraiment comme ça. En attendant, nous vous laissons aux rendus du melafonino.