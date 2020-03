iPhone surpasse toujours Android en matière de sécurité des appareils – .

Le débat iPhone vs Android est devenu beaucoup moins vif au cours des dernières années, en grande partie parce que les appareils Android haut de gamme comme Samsung et Google apportent beaucoup à la table. Et bien que les fabricants d’Android aient copié sans vergogne toutes les fonctionnalités d’iPhone qu’ils pouvaient, il n’est pas rare de nos jours de voir Apple copier de temps en temps certaines fonctionnalités d’Android. Il suffit de dire que la différence entre un iPhone et un appareil Android haut de gamme est plus faible aujourd’hui qu’elle ne l’a jamais été auparavant.

Malgré cela, il y a encore de sérieux avantages à choisir un iPhone plutôt qu’un Android, la sécurité de l’appareil en étant un exemple flagrant. Bien qu’Apple ne soit pas parfait, le contrôle que la société exerce sur l’App Store garantit que les applications de logiciels malveillants et de scamware sont rarement en mesure de se faufiler. En contraste, plus de 25 000 applications de logiciels malveillants ont été téléchargées sur le Google Play Store en 2019 seulement, selon à un rapport de menace mobile de RisKIQ. Si quoi que ce soit, il semble que nous ne pouvons pas passer un seul mois sans que le Play Store soit inondé d’une variété d’applications nuisibles.

Au-delà des logiciels malveillants de l’App Store, les utilisateurs d’Android ne reçoivent généralement pas les mises à jour de sécurité importantes en temps opportun. Et selon le combiné en cause, certains utilisateurs d’Android reçoivent des mises à jour de sécurité quelques mois plus tard que d’autres.

Comme le note NordVPN, l’ouverture et l’ubiquité de Google ne font qu’exacerber le problème:

Le nombre d’appareils Android que Google doit desservir rend pratiquement impossible de tous les mettre à jour avec le même niveau de sécurité et pour la même durée et la même fréquence. Il est également plus difficile de déployer ces mises à jour, car elles doivent être réparties entre plusieurs fabricants et appareils. Les mises à jour sortent moins fréquemment et les appareils sont pris en charge moins longtemps.

Encore plus troublant est le fait que certains fabricants de combinés ont été surpris à sauter et parfois à mentir à propos des mises à jour de sécurité.

Un autre risque de sécurité simple auquel sont confrontés les utilisateurs d’Android est que la plupart d’entre eux utilisent toujours des versions désuètes d’Android. En mai 2019, par exemple, près de 25% des utilisateurs d’Android utilisaient toujours Android Lollipop – qui a été initialement publié en 2014 – ou un système d’exploitation mobile encore plus ancien.

Cela dit, même si les mises à jour de sécurité Android commencent à arriver plus rapidement – et Google a fait des progrès dans ce domaine – le fait demeure que de nombreux utilisateurs d’Android utilisent toujours des versions incroyablement anciennes d’Android. À l’opposé, 77% des utilisateurs d’iPhone utilisent actuellement iOS 13, la dernière mise à jour iOS d’Apple. Remarquablement, l’adoption d’iOS 13 a atteint le seuil de 77% quatre mois seulement après sa sortie initiale.

Source de l’image: quietbits / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

