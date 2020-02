IPTV, rapporté en 223, risque désormais une lourde amende et une peine d’emprisonnement

Toujours IPTV ils constituent un phénomène fortement présent dans Italie, grâce à eux, il est possible d’utiliser tous les services pay per view à des coûts nettement plus modérés e abordable, le tout via une connexion Internet, désormais omniprésente dans chaque foyer.

De toute évidence, cette pratique est aussi pratique qu’illégale, en fait, les sociétés de distribution de télévision se battent dur pour protéger leurs droits.

Apparemment, le revirement ne s’est pas fait attendre, en fait, pour la première fois, les autorités ont suivi et signalé 223 utilisateurs pris en flagrant délit.

L’intervention de l’autorité judiciaire

L’autorité judiciaire, assistée de Unité des biens et services spéciaux de la Guardia di Finanza, a mené une enquête qui a permis d’identifier 223 utilisateurs, coupables d’avoir commis abonnements pirate achetés basé sur Télévision avec protocole Internet (IPTV), qui leur a permis de profiter de toutes les plateformes de télévision payante.

L’opération n’est pas encore terminée, en fait de nouvelles enquêtes sont en cours pour retrouver d’autres possibles impliqués.

Pour les 223 coupables identifiés, la sanction est désormais susceptible d’être très salé, en fait, la loi sur la protection du droit d’auteur, en plus de prévoir la confiscation de l’ensemble instrumentation utilisé conjointement avec l’infraction, peut infliger une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 euros et jusqu’à 8 ans d’emprisonnement.

L’activité des autorités vise à réduire un phénomène véritablement enraciné dans le pays et cette nouvelle étape a également reçu éloges de la Ligue Serie A, qui a félicité un communiqué de presse officiel de la Guardia di Finanza et de l’autorité judiciaire, soulignant comment ceux qui utilisent ces services ne réalise pas le risqueou vers lequel il va, contribuant à augmenter le taux d’illégalité dans le pays.

Il s’agit certainement d’un tournant important, qui amènera sûrement beaucoup de personnes à réfléchir avant de s’engager sur une voie illégale pour économiser de l’argent, car, comme l’ont révélé les autorités, les conséquences peuvent être dévastatrices.