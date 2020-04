iQOO Neo3 sans compromis, affichage Snapdragon 865 et 144Hz

Dans ces heures où je vis, à travers la sous-marque iQOO a présenté un nouveau produit phare. Il s’agit de l’iQOO Neo3 qui représente les débuts du groupe dans le monde 5G sur le marché chinois. L’appareil n’a rien à envier aux produits phares des autres marques grâce à une fiche technique de niveau absolu.

L’avant de iQOO Neo3 dispose d’un panneau LCD de 6,57 pouces caractérisé par une résolution FHD +. La société déclare une gamme de couleurs sRGB de 98% et supporte HDR 10. Le rapport d’aspect de 20: 9 permet d’atteindre une surface avant recouverte de 90% de l’écran. Ne manquez pas un rTaux de rafraîchissement de 144 Hz ce qui amène ce panneau à des valeurs égales à celles de Nubia Play 5G. À l’intérieur du trou pour la caméra, nous trouvons un capteur 16MP.

Voici les spécifications complètes de l’iQOO Neo3

Du point de vue SoC, iQOO Neo3 peut compter sur le processeur Qualcomm Snapdragon 865 qui intègre également le modem 5G. Les réductions de RAM et de mémoire interne attendues sont 6/128 Go, 8/128 Go, 12/128 Go et 8/256 Go. Côté stockage, le constructeur a choisi d’équiper les mémoires UFS 3.1

Le secteur photographique arrière rappelle le style actuel, avec une grande forme rectangulaire pour mettre en valeur les trois optiques disponibles. la le capteur principal est de 48MP avec support AI flanqué d’un objectif ultra large 8MP et d’un macro capteur 2MP. Il n’est pas clair si l’appareil arrivera également sur notre marché. Pour le moment, en fait, seule la commercialisation Marché asiatique avec des prix à partir de 380 $.