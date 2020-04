Iron Man devient un crâne dans une invasion secrète faite par des fans Poster

Une superbe affiche de fan explorant ce qu’est un film Secret Invasion pour le Univers cinématographique Marvel ressemblerait à transformer Iron Man (Robert Downey Jr.) en Skrull. L’histoire de Secret Invasion de Marvel Comics est l’une des plus connues de la société dans la mémoire récente, et les fans s’intéressent à une adaptation potentielle du film depuis des années. La série limitée a exploré l’idée que les Skrulls, des extraterrestres métamorphes, avaient secrètement infiltré la Terre en se présentant comme diverses figures influentes. Ces chiffres incluaient plusieurs héros de Marvel, ce qui a conduit à un sentiment général de paranoïa car les fans ne savaient pas qui était un Skrull et qui était eux-mêmes.

Le capitaine Marvel de l’année dernière a présenté Skrulls au MCU, bien que le film ait tordu le script et ait fait des Skrulls les victimes de la cruauté des Kree. Les Skrulls n’étaient pas les méchants, et le capitaine Marvel elle-même (Brie Larson) a terminé le film en les aidant à trouver une nouvelle maison dans les confins de l’espace. Le leader des Skrulls, Talos (Ben Mendelsohn), a ensuite refait surface dans la scène post-générique de Spider-Man: loin de chez soi, quand il a été révélé qu’il se faisait passer pour Nick Fury (Samuel L.Jackson) pour tout le film. Plus que toute autre chose, cela ressemblait à une mise en place d’une histoire secrète d’invasion, tout comme la mention des cellules dormantes de Kree plus tôt dans le film.

Marvel n’a officiellement annoncé aucune intention de développer Secret Invasion pour le grand écran (ou le petit écran via Disney +, d’ailleurs), mais cela n’a pas empêché les fans de créer leurs propres idées. L’utilisateur de Reddit, spideyvegas, a partagé une affiche pour Avengers: l’invasion secrète qui réunit tous les héros attendus dans la phase 4 de Marvel et au-delà, du capitaine Marvel à Black Panther (Chadwick Boseman). Le crochet vraiment attrayant de l’affiche, cependant, est la présence d’Iron Man. Iron Man est mort tragiquement dans Avengers: Fin de partie, mais cette affiche montre comment une version de lui pourrait revenir au MCU: As a Skrull. Voyez par vous-même ci-dessous:

Le temps de Downey a pris fin dans le MCU avec Fin du jeu, mais certains espèrent toujours qu’il pourrait réapparaître plus loin sur la ligne. Par exemple, des rumeurs circulent depuis des mois selon lesquelles il pourrait faire une apparition dans Black Widow, bien que rien n’ait été confirmé. Downey lui-même n’était pas disposé à annuler complètement un futur retour au MCU, bien que si cela se produisait, ce serait probablement dans longtemps.

Maintenant que la saga Infinity est terminée, Marvel est probablement à la recherche de son prochain grand événement. Alors que The Avengers 5 est encore loin, on suppose que les films de la phase 4 planteront les graines de tout ce qui va arriver, de la même manière que la phase 1 a configuré l’arrivée future de Thanos (Josh Brolin) et des Infinity Stones. Il serait logique que MCU d’adapter Secret Invasion maintenant qu’ils ont introduit des Skrulls dans l’univers, mais rien ne garantit qu’ils le feront, ou qu’Iron Man trouvera en quelque sorte son chemin au centre de l’histoire.

