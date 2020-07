Iron Man est le seul Avenger original sans remplacement de Marvel Phase 4

Iron Man est le seul membre original des Avengers qui n’a pas de remplaçant dans Univers cinématographique Marvel Phase 4. Joué par Robert Downey Jr., le personnage a démarré la franchise en 2008 via Iron Man de Jon Favreau, et depuis lors, il est apparu dans neuf autres films, avec des rôles à des degrés divers jusqu’à ce que le voyage de Tony Stark soit terminé en 2019. Avengers: Fin de partie.

Avec une ardoise confirmée pour la phase 4, le public a une idée de ce à quoi s’attendre du MCU à mesure qu’il avance et s’éloigne de la saga Infinity. Avec à la fois des projets sur petit et grand écran, l’avenir de la franchise est composé de visages familiers et frais, et certains d’entre eux sont configurés pour remplacer les héros fondateurs de l’univers – à l’exception d’Iron Man.

En plus de culminer la saga Infinity, Endgame a également marqué la fin de la route pour Iron Man, Captain America (Chris Evans) et Black Widow (Natasha Romanoff), ne laissant que Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Bruce Banner) et Hawkeye (Jeremy Renner) dans la franchise de la programmation originale. Pourtant, Marvel Studios met activement en place leurs remplaçants. Steve Rogers a officiellement passé le bouclier et le manteau Captain America à Sam Wilson (Anthony Mackie); Yelena Belova (Florence Pugh) est mise en place en tant que prochaine Black Widow; et Jane Foster (Natalie Portman) deviendra Mighty Thor dans Thor: Love and Thunder. Pendant ce temps, Jennifer Susan Walters / She-Hulk et Kate Bishop / Hawkeye auront leur propre série Disney +. Cela laisse Iron Man comme le seul héros de la phase 1 qui n’a pas de remplaçant clair.

C’est un choix créatif intéressant pour Marvel Studios pour plusieurs raisons. Iron Man est le seul héros de la franchise qui n’a définitivement aucun avenir dans la franchise. Bien que Black Widow soit également décédée dans Endgame, elle a toujours son propre film autonome en route. Pendant ce temps, Steve Rogers peut facilement prendre en compte l’arc de Sam en tant que nouveau Captain America dans The Falcon and the Winter Soldier. Il convient également de noter que les détails de la fin de Captain America sont toujours très débattus en ligne – quelque chose que Marvel Studios pourra revoir à l’avenir.

Stark, quant à lui, a terminé. Son arc est terminé, sans questions persistantes pour répondre. Il convient également de noter que tout au long de son voyage dans le MCU, il a été obsédé par son héritage et l’avenir. Lorsqu’il a réalisé que ses armes étaient utilisées contre les personnes qu’il avait l’intention de protéger, il a immédiatement fermé la division de fabrication d’armes de Stark Industries parce que ce n’était pas l’héritage qu’il voulait laisser derrière lui. Il voulait faire du monde un meilleur endroit, essayant constamment de bricoler sa technologie et ses costumes. Compte tenu de cela, il est un peu étrange que Marvel Studios n’installe pas son successeur.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Marvel Studios cherchait à faire un film Riri Williams après qu’un script Ironheart de Jada Rodriguez soit apparu sur la liste noire en 2018. En supposant qu’ils ont l’intention de la présenter à l’avenir, les fans pourraient devoir attendre un peu plus longtemps étant donné que l’ensemble des plans de la phase 4 de MCU sont présentés et rien n’indique qu’ils se préparent à faire débuter Ironheart, le successeur de Stark dans les bandes dessinées. Outre Williams, il y a aussi Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), que Stark a personnellement encadré. Cela dit, le héros du web-slinging est et devrait être son propre personnage dans le MCU. La franchise a déjà reçu un flak pour avoir lié cette version du personnage à Iron Man, donc Spider-Man devrait enfin pouvoir s’établir comme étant le sien à l’avenir.

Avec le recul, c’est pour le mieux que Marvel Studios ne se précipite pas pour remplacer Iron Man. Il n’est plus nécessaire maintenant car ils peuvent se concentrer sur d’autres personnages. Avec Downey jouant brillamment le rôle dans le Marvel Cinematic Universe, c’est aussi un euphémisme de dire que le remplacer serait très difficile.

