Iron Man pourrait obtenir une toute nouvelle superpuissance

Il semble que Homme de fer commence à développer une nouvelle super-puissance. La dernière décennie a vu Tony Stark, alias l’invincible Iron Man, devenir le super-héros de Marvel. Cela est en grande partie dû au succès du MCU, avec Robert Downey Jr. qui a conquis les fans avec sa représentation emblématique de l’Avenger blindé.

Tony Stark n’est pas techniquement un super-héros; il est plutôt un philanthrope milliardaire génial playboy, un inventeur qui peut bricoler une armure à partir de restes dans une grotte. Alors que l’intelligence de Tony est pâle par rapport à celle de M. Fantastic of the Fantastic Four, le fait demeure qu’il est l’un des hommes les plus intelligents de la Terre. Il utilise son intellect phénoménal pour créer des armes qui lui permettent de se tenir au coude à coude avec les dieux et les extraterrestres.

Mais l’aperçu officiel de Empyre # 0 par Marvel laisse entendre que Tony Stark pourrait bien développer son propre pouvoir; préconnaissance. Une armada combinée Kree et Skrull se dirige directement vers la Terre, et Stark se réveille en rêvant de la menace imminente. Bien que Tony suppose initialement que le rêve est un cauchemar, il est perturbé lorsque les Avengers reçoivent un SOS et sont appelés dans l’espace. Il ne lui faut pas longtemps pour déduire que ce n’est pas une coïncidence. Voici l’aperçu complet.

C’est une idée amusante; que Tony Stark a essentiellement commencé à développer des super-pouvoirs par osmose, simplement parce qu’il traîne tellement autour des artefacts et des êtres cosmiques. De plus, cette super-puissance naissante est parfaite; Stark s’est toujours considéré comme un futuriste, un homme capable de deviner les modèles de la société et de la technologie. En effet, selon Tony, c’est le secret de son succès; il ne fait pas ce qu’il pense que les gens veulent maintenant, mais plutôt ce qu’il croit qu’ils voudront dans un an. En conséquence, Tony Stark s’est toujours vanté d’être au-delà du bord de saignement.

Dans ce cas, la précognition de Tony est probablement due au fait que son inconscient était réceptif au “bruit de fond” télépathique d’Avengers Mountain, le siège actuel des Avengers, qui est le corps d’un céleste mort depuis longtemps. C’est clairement quelque chose sur lequel il n’a aucun contrôle, mais Stark est assez intelligent pour remarquer le modèle – rêve et épanouissement – et il est sûr de décider de l’expérimenter. Ce ne serait pas une surprise de voir Tony commencer délibérément à dormir à Avengers Tower, précisément parce qu’il veut vivre plus de ces visions précognitives. C’est certainement excitant d’imaginer ce qu’Iron Man pourrait faire avec une conscience de l’avenir.

Empyre # 0 doit sortir le mercredi 1er avril.

