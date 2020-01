Iron Man: Robert Downey Jr. rencontre un jeune fan dont la vie a été changée par Marvel Hero

Lors de l’invitation du Ellen DeGeneres Show, Robert Downey Jr. a rencontré un jeune fan qui prétend que Homme de fer star a changé sa vie. Downey Jr. a remplacé DeGeneres lors d’un spectacle cette semaine. Downey Jr. et DeGeneres se sont liés depuis qu’elle l’a interviewé pour la première fois dans son émission il y a plus de 15 ans. Elle l’a eu à plusieurs reprises depuis pour promouvoir ses films Iron Man et son prochain film Dolittle. C’est la première fois qu’il apparaît sur le solo de l’émission en tant qu’animateur. D’autres clips de l’émission ont révélé qu’il allait interviewer Rami Malek, invitant les Black Eyed Peas à interpréter leur single à succès RITMO et jouer à des jeux comme “On the Spot” avec le public.

Le premier Iron Man est arrivé au cinéma en 2008 et est basé sur la série de bandes dessinées du même nom. Le PDG et scientifique Tony Stark vit la vie en grand, prospérant de la fortune de Stark Industries jusqu’à ce qu’il soit abattu par un missile et capturé en Afghanistan. Avec seulement un électroaimant empêchant les éclats d’obus du missile de pénétrer dans son cœur, il travaille aux côtés du prisonnier Yo Hinsen pour construire une armure propulsée par l’électroaimant et échapper à l’emprisonnement. En rentrant chez lui, Stark perfectionne le costume pour devenir le Iron Man surhumain.

En relation: Les Avengers n’ont pas besoin d’un nouvel homme de fer (ils ont besoin d’un autre Tony Stark)

Ellen Tube a mis en ligne une vidéo de Downey Jr. interviewant Vincent, 10 ans, et ses parents. La mère de Vincent a expliqué que Vincent avait cessé de parler à l’âge de 1 an et avait reçu un diagnostic d’autisme à 4 ans. Lorsque Downey Jr. a demandé ce que c’était que de perdre la capacité de communiquer, Vincent a répondu “douloureux”. Le père de Vincent a expliqué qu’il lui était difficile de se faire des amis et d’exprimer ses besoins. Vincent a ensuite fièrement déclaré que ses parents lui avaient acheté un casque Iron Man. Une fois qu’il a mis le casque, il a pu en parler, utilisant son imagination pour canaliser Iron Man et devenir une version plus sûre de lui. Le père de Vincent a affirmé que Vincent “s’était transformé en un enfant différent” dans les 24 heures. Découvrez la vidéo de Downey Jr. sur The Ellen DeGeneres Show ci-dessous:

Downey Jr.a déclaré qu’en dépit d’avoir des invités incroyables et de jouer à des jeux amusants avec le public, interviewer Vincent était la partie qu’il attendait le plus avec impatience et que l’histoire “l’avait vraiment attrapé”. Downey Jr. s’est connecté à Vincent et a souligné qu’ils avaient quelque chose en commun: tous deux pouvaient utiliser le même masque Iron Man. Il a également déclaré que cela leur donnait à tous les deux “une voix”. Downey Jr. a ensuite admiré les comparaisons côte à côte de Vincent et Downey Jr. déguisé en Tony Stark et posant à l’identique. Les deux hommes ont alors devancé avant que Downey Jr.n’annonce qu’il s’était associé à Shutterfly pour donner 20 000 $ à la famille.

Beaucoup de gens sous-estiment l’impact significatif que les films et les bandes dessinées de super-héros peuvent avoir sur les jeunes esprits. Les enfants qui regardent ces personnages de tous les jours se transformer en super-héros et sauver le monde sont inspirés et croient qu’ils peuvent tout faire. Il est important que les enfants aient des modèles positifs comme ces héros pour améliorer leur confiance. Plus précisément, les personnes du spectre de l’autisme recherchent des exemples de bons modèles et une chance de s’échapper dans un monde fantastique qu’ils peuvent comprendre, celui que Marvel excelle à créer. Des célébrités comme Downey Jr. qui profitent de l’occasion pour jouer un personnage comme Homme de fer pour se connecter avec des gens qui les admirent, il faut le féliciter.

Suivant: Pourquoi Tony Stark avait le bouclier de Captain America dans Iron Man 1

Source: The Ellen DeGeneres Show / Youtube