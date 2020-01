Iron Man VR de Marvel repoussé, à venir en mai

Au milieu d’une grande série de retards, Iron Man VR de Marvel est le dernier à être repoussé à une nouvelle date de sortie. Le développeur Camouflaj a annoncé que le jeu PSVR, précédemment prévu pour le 28 février, sortira désormais le 15 mai 2020.

Dans un tweet expliquant la décision, le studio a déclaré que cette décision vise à garantir qu’il peut “concrétiser notre vision et répondre aux attentes élevées de notre incroyable communauté”. Il taquine également que nous en entendrons plus bientôt de l’équipe.

Afin de concrétiser notre vision et de répondre aux attentes élevées de notre incroyable communauté, nous avons pris la décision difficile de déplacer Iron Man VR de Marvel vers une version du 15 mai 2020. Nous apprécions vraiment votre patience et votre compréhension. Vous nous entendrez bientôt de nouveau!

– Camouflaj (@Camouflaj) 17 janvier 2020

Le jeu a été initialement annoncé lors du premier State of Play de Sony. Il utilise le casque VR pour imiter le casque HUD de Tony Stark. Le jeu vise à être “un récit profondément personnel et convenablement drôle”, selon le directeur du jeu Ryan Payton. Sony n’a pas encore dressé l’état des lieux cette année, mais nous nous attendons à en savoir plus de la part de la société sur ses plans de lancement de la PS5 très bientôt – d’autant plus que la société se retire à nouveau de l’E3 cette année.

C’est loin d’être le seul retard printanier annoncé récemment. Square Enix a repoussé à la fois le Final Fantasy 7 Remake et Crystal Dynamics Avengers, et CD Projekt Red a retardé Cyberpunk 2077. Ce qui était autrefois un calendrier de sortie de printemps très chargé est devenu beaucoup moins avec le remaniement.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: le jeu VR Iron Man PS4 est retardé – Mise à jour GS News

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.