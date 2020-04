Isabella Arreola, notre premier «Junior Geek du mois», a une passion pour les STEM, la cuisine, la lutte et plus encore – .

Lorsqu’elle ne participe pas à la lutte, à la préparation de recettes dans un club de cuisine ou au bénévolat dans sa bibliothèque locale, Isabella Arreola est occupée à exceller dans les cours de sciences, de technologie, d’ingénierie et de mathématiques qui sont devenus ses matières préférées en tant qu’étudiante.

Et maintenant, Isabella devrait prendre le temps de célébrer, car elle est la première Geek Junior du ., un nouvel honneur mensuel présenté par Northern Trust, qui reconnaît les jeunes innovateurs, créateurs et entrepreneurs talentueux du Pacifique Nord-Ouest.

Une élève de huitième à TAF @ Saghalie dans Federal Way, Washington, Isabella, 14 ans, jongle avec de multiples activités parascolaires avec une passion pour les STEM. Entre les deux, il y a des choses typiques pour les adolescents – être la grande sœur de trois frères et sœurs plus jeunes, les jeux vidéo et penser à l’avenir.

«J’aime vraiment les cours de STEM», a déclaré Isabella. «L’année dernière, j’ai pris l’ingénierie comme l’une de mes classes électives et j’ai vraiment apprécié. J’aime vraiment la science et je suis vraiment bon en mathématiques. Je prends actuellement des mathématiques au secondaire par rapport aux mathématiques normales de huitième année – je prends l’algèbre 1 – cela compte comme un crédit d’études secondaires. “

J’espère continuer à devenir infirmière ou chirurgien quand je serai assez vieux.

Légalement aveugle dans l’œil droit en raison d’une cicatrice causée par la rare maladie génétique de la peau Incontinentia Pigmenti, la vision limitée d’Isabella a rendu difficile la pratique de certains sports d’équipe, mais elle a trouvé un amour pour la lutte lorsqu’elle l’a essayé pour la première fois l’année dernière. Elle a rapidement repris le sport et songe à poursuivre ses études secondaires.

Après trois ans dans un club de cuisine après l’école, Isabella a déclaré qu’elle en était venue à préférer la cuisson – en se concentrant davantage sur la science précise qui la concernait.

«Isabella est une étudiante formidable. Je suis ravie d’apprendre qu’elle remporte ce prix », a déclaré Michelle Oliver, directrice du programme des enseignants-chercheurs à la Technology Access Foundation, l’organisation à but non lucratif qui vise à redéfinir l’enseignement des STEM dans les écoles publiques.

Oliver a déclaré qu’elle avait le privilège de travailler avec Isabella et a regardé son code un site Web à partir de zéro en utilisant HTML / CSS – travail qui lui a valu la première place dans une exposition TAF / Amazon.

“Je peux dire qu’elle est une jeune femme très gentille et encourageante car elle a aidé de nombreux autres élèves de la classe avec leur code avant même qu’elle ne termine le sien”, a déclaré Oliver. “Si je me souviens bien, elle s’est levée assez tard pour achever son projet à temps.”

Isabella Arreola, à droite, avec son partenaire de projet STEM Expo Juan Diaz et TAF @ Saghalie Principal Christina Spencer. (Photo TAF via Kylin Oliphant)

Isabella a également été reconnue pour son récent travail à STEM Expo, une foire scientifique et technologique en quelque sorte, dans laquelle elle a aidé à construire un modèle d’un type spécial d’imprimante 3D pouvant être utilisé pour la construction. Avec son partenaire sur le projet, Juan Diaz, elle a travaillé à transformer une machine de jardinage de farmbot et à la réutiliser comme imprimante.

Ils ont construit une extrudeuse d’impression 3D à l’aide d’une seringue de glaçage à gâteau, d’une tige filetée, d’un moteur et de câbles et de quelques pièces de support imprimées en 3D. La machine s’est déplacée sur les axes x, y et z à l’aide d’un système de commande d’imprimante 3D.

La machine a été inspirée par un engin beaucoup plus grand appelé Vulcan II, qui a la capacité «d’imprimer» rapidement une maison entière avec un matériau en béton spécial. Voyez-le en action ci-dessous:

Isabella et Diaz, qui ont travaillé sur l’imprimante pendant un mois et demi, ont remporté un prix de conception technique. Le projet de le présenter en personne lors d’un déjeuner spécial de la TAF a été mis en échec par la pandémie de coronavirus et la fermeture des écoles à la mi-mars.

L’espoir d’Isabella est de continuer à travailler sur l’imprimante pour faire un meilleur modèle et peut-être même imprimer du béton. Elle aimerait voir quelque chose comme ça fonctionner dans la région de Puget Sound, en construisant de minuscules maisons pour faire face à la crise des sans-abri ou pour réduire l’impact environnemental des plus grandes résidences.

«Isabella a été l’une des étudiantes les plus motivées avec lesquelles j’ai eu le plaisir de travailler», a déclaré Christine Margaux, spécialiste du makerspace chez TAF @ Saghalie. «Bien qu’elle n’ait jamais utilisé de programme de modélisation 3D auparavant, Isabella a réussi à créer une extrudeuse de givrage fonctionnelle en un nombre étonnamment réduit d’itérations. Elle a travaillé avec quelques autres étudiants sur le projet et a montré des compétences de leadership fantastiques en gardant son équipe sur la tâche pour atteindre leur objectif. »

La crise sanitaire actuelle et les fermetures d’écoles et d’entreprises font qu’Isabella devient un peu folle à la maison, manquant ses amis et ses camarades de classe. Elle attend avec impatience l’été, où elle espère retourner faire du bénévolat à la succursale locale de la bibliothèque du comté de King.

Elle prévoit également de suivre de nombreux cours en ligne alors qu’elle se prépare à se diriger vers Decatur High School. Et elle va se porter volontaire pour un programme de démarrage pour TAF @ Saghali parce que sa sœur Holly participera en tant que sixième élève.

Tout son intérêt pour la science et la technologie pourrait conduire Isabella à exercer une profession qui est certainement célébrée à l’ère de COVID-19.

«Je me suis beaucoup intéressée au cours des deux dernières années à éventuellement me lancer dans le domaine médical une fois diplômée», a-t-elle déclaré. “J’espère continuer à être infirmière ou chirurgien quand je serai assez vieux.”

