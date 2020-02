iSmartgate Pro est un ouvre-porte de garage HomeKit facile à installer

Depuis que j’ai commencé à construire ma maison HomeKit, l’un des domaines que je n’ai pas touché est mes portes de garage. J’avais étudié divers adaptateurs au fil des ans, mais j’ai un ouvre-porte de garage hors marque qui n’a jamais semblé figurer sur la liste de compatibilité. J’ai récemment rencontré un modèle qui fonctionnait avec mon ouvre-porte particulier, donc j’étais ravi de pouvoir le ramasser et l’installer. J’ai installé l’ouvre-porte de garage iSmartGate Pro au cours des dernières semaines, et je ne pourrais pas être plus content. Si vous cherchez un ouvre-porte de garage HomeKit, lisez la suite pour voir comment cela fonctionne et comment je l’utilise.

Je vis dans ma maison depuis six ans, j’ai donc ajouté des articles HomeKit au fil du temps, car les prix ont baissé et les produits ont été lancés. Je voulais contrôler mes portes de garage depuis HomeKit depuis un certain temps, mais je n’ai jamais voulu remplacer mon ouvre-porte par un qui était compatible. Tous les modèles d’ouvre-porte de garage HomeKit que j’ai rencontrés nécessitaient de changer mon ouvre-porte ou n’étaient pas compatibles du tout.

iSmartGate possède un vérificateur de compatibilité qui est étendu. Vous recherchez votre marque, puis votre modèle, et cela vous donnera le schéma de câblage exact sur la façon de le configurer. Une fois que j’ai découvert que mes unités (nous avons deux portes séparées) étaient compatibles, j’ai commencé à chercher le modèle dont j’avais besoin. Je suis allé avec l’option Pro avec un deuxième capteur. Il y en a deux: Pro et Lite. Le modèle Lite fonctionne avec HomeKit, mais il n’est pas compatible avec plus d’un capteur filaire à une seule porte. Il n’inclut pas non plus de lumière LED ni de musique d’ouverture et de fermeture personnalisée. Parce que j’ai deux portes, j’ai choisi le modèle pro.

Processus d’installation

La première étape de l’installation d’un ouvre-porte de garage iGate consiste à déterminer comment il sera connecté à votre ouvre-porte. Avec des produits comme celui-ci, les instructions d’installation font partie intégrante de la satisfaction initiale avec le produit, et iSmartGate est livré avec sa procédure pas à pas.

Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises, je ne suis pas très utile, donc tout ce qui concerne les réparations / mises à niveau à domicile n’est pas quelque chose que je suis toujours à l’aise de faire. Je vous conseillerais de tout connecter à votre réseau avant de retirer l’échelle pour la connecter à votre ouvre-porte de garage. J’ai tout fait sur l’application iSmartGate. Cette partie est assez standard avec la plupart des produits pour la maison intelligente. Vous passez par un processus de couplage pour le connecter à votre réseau Wi-Fi (il prend également en charge l’USB vers Ethernet si vous souhaitez emprunter cette voie).

Au cours du processus, vous avez la possibilité de le connecter à HomeKit. Encore une fois, cette partie est très transparente. J’ai été envoyé à l’application Home où je pouvais scanner le code QR à l’arrière de l’appareil. En fait, vous n’avez même pas besoin de créer un compte auprès du fabricant si vous utilisez HomeKit. J’ai choisi de le faire uniquement à des fins de test, mais j’apprécie toujours quand c’est une option car c’est l’une des raisons pour lesquelles j’aime HomeKit (options de confidentialité).

Un inconvénient de l’utilisation de HomeKit uniquement est que leur application est requise pour les mises à jour du firmware à l’avenir. Je souhaiterais qu’Apple autorise les mises à jour du micrologiciel dans l’application Home dans les futures versions d’iOS.

Une chose que vous devrez configurer est de connecter le capteur sans fil à l’unité principale. Il y a un code que vous utiliserez pour le programmer. Ce capteur lui permet de savoir quand la porte est relevée ou abaissée.

Une fois qu’il est configuré et connecté à votre réseau, vous serez prêt à faire la partie amusante: le connecter à votre ouvre-porte. Les instructions sont également superbes sur cette partie. Vous aurez besoin d’un minuscule tournevis plat pour terminer cette partie. Il existe deux façons de le configurer: le câblage directement à votre ouvre-porte ou le câblage au bouton-poussoir mural. Je n’avais pas d’alimentation près de mon bouton-poussoir mural, alors j’ai choisi de câbler directement dans l’ouvre-porte. Pour votre première unité, vous câblez deux fils dans les fentes de la porte 1. Pour mon appareil, je les ai ensuite câblés dans les emplacements 3 et 4 de l’ouvre-porte réel.

L’étape suivante consiste à installer le capteur. Nous avons une porte sectionnelle, mais ils ont des instructions pour presque n’importe quel type de porte que vous auriez. Une fois que cela est configuré (et si tout est bien fait), vous pouvez maintenant ouvrir et fermer votre porte depuis l’application Home ou l’application iSmartgate.

Vous répéterez ce processus si vous avez une deuxième porte. Si vous n’avez pas configuré la deuxième porte au premier tour, vous pouvez facilement l’ajouter via l’application iSmartgate. Le seul hoquet que j’ai rencontré pendant tout le processus était que le fil inclus n’était pas assez long pour mon deuxième ouvre-porte. Il s’agit de 2 fils standard qui peuvent être achetés dans n’importe quelle quincaillerie ou sur Amazon. Une fois que j’ai ajouté que j’avais fait configurer la porte de ma femme également. J’ai utilisé une agrafeuse pour empêcher le fil de pendre. Une fois que je l’ai ajouté à l’application iSmartgate, il est apparu immédiatement dans l’application Home.

Comment j’utilise un ouvre-porte de garage HomeKit

Comme je l’ai déjà mentionné, je suis tout à fait sur HomeKit. Je n’achète pas un autre produit domestique qui ne le supporte pas. J’aime la simplicité de pouvoir faire mes automatisations à l’intérieur d’une seule application et de les relier entre elles. L’une des raisons pour lesquelles j’ai voulu intégrer ma porte de garage dans HomeKit est que je suis connu pour avoir pensé que j’avais oublié de la fermer (je le fais rarement). Avec un ouvre-porte de garage HomeKit, je peux toujours le vérifier à distance car j’ai plusieurs Apple TV configurés comme concentrateurs HomeKit.

Les automatisations que j’ai mises en place sont qu’elles se ferment automatiquement à 21h00 (si elles ne sont pas déjà fermées), et elles se ferment automatiquement lorsque nous partons. J’ai installé le téléphone de ma femme pour son ouvre-porte et mon camion pour le mien. La seule chose que je déteste à propos de l’automatisation de fermeture automatique, c’est qu’elle me demande de confirmer que je veux l’exécuter. L’application Home indique que c’est parce qu’elle peut permettre l’entrée dans ma maison. Je vois cette alerte pour ouvrir la porte, la fermer est pour empêcher l’entrée dans ma maison.

Récapitulatif de l’ouvre-porte de garage HomeKit

Dans l’ensemble, j’aime avoir un ouvre-porte de garage HomeKit. J’aime à quel point il a été facile de l’installer dans mes ouvreurs de six ans. J’adore comment je peux maintenant vérifier que mes portes sont fermées. J’adore la façon dont je peux les ouvrir à distance si un ami ou un membre de la famille devait emprunter un outil à mon garage.

Du début à la fin, il m’a fallu moins de trente minutes pour l’installer. La partie la plus difficile était d’agrafer le câblage entre les deux unités au plafond. Si vous voulez convertir facilement vos anciens ouvre-portes de garage en HomeKit, ce n’est pas très pratique et vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, consultez l’ouvre-porte de garage iSmartgate Pro. Si vous avez deux portes, assurez-vous de prendre un deuxième capteur. Je ne pourrais pas être plus satisfait de ce produit. Depuis son installation, je n’ai pas eu une seule fois où il ne fonctionnait pas ou avait besoin d’être redémarré.

