Israël le combat avec des techniques antiterroristes

La lutte contre coronavirus Au cours des derniers mois, c’est, sans aucun doute, une bataille dans laquelle toute munition utilisée est plus que bienvenue. Des mesures telles que la fermeture de magasins non essentiels à l’annulation de toutes sortes d’événements, chaque mesure s’ajoute à l’effort collectif de minimiser l’impact de cette pandémie. Et comme rapporté aujourd’hui par l’agence ., Israël a franchi une étape importante à cet égard, en employant technologie anti-terroriste faciliter l’identification et la surveillance des personnes infectées.

La mesure, lancée sur proposition de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre du pays, implique la Shin bet, le service de sécurité nationale israélien, implique l’utilisation de multiples outils de surveillance qui, comme cela est fait dans la lutte contre le terrorisme, permettront de maintenir un contrôle étendu sur les mouvements effectués par les personnes infectées par le coronavirus. Informations pouvant être très utiles, par exemple, pour détecter d’éventuelles flambées de transmission de maladies.

D’autre part, ces informations peuvent être utilisées pour détecter d’éventuelles infractions aux quarantaines imposées et, en analysant l’historique de géolocalisation des personnes affectées, détecter quand elles pourraient entrer en contact avec l’agent pathogène. Toutes ces fonctions de traçabilité peuvent être, lorsqu’elles sont bien utilisées, une excellente ressource pour “affiner le tir” dans la détection des porteurs d’agents pathogènes et les soumettre à des quarantaines et autres contrôles de santé.

Cette mesure a cependant dû être étudiée et approuvée par le ministère de la Justice d’Israël, car cela pourrait être une violation des droits à la vie privée de la population. Ainsi, il est entendu que, puisque la mesure a été proposée par le Premier ministre et le ministère de la La santé, il a fallu un certain temps pour que cette action soit adaptée à la législation en vigueur dans le pays.

Coronavirus vs confidentialité

Et cela rouvre un débat qui, pas pour les anciens, n’est plus tout à fait d’actualité: Sécurité ou confidentialité? Faut-il accepter que, dans des circonstances comme les présentes, les États puissent laisser de côté le respect de notre vie privée? La motivation pour cela, en l’occurrence la lutte contre le coronavirus, est sans aucun doute un objectif louable, et il n’est pas difficile de l’approuver. Cependant, d’autre part, quel est le niveau de transparence appliqué lors de l’adoption de ces mesures? Quelles personnes ont accès à ces données? Que leur arrivera-t-il une fois la pandémie terminée?

Cela fait des années, assez, que je réfléchis à cette question, et la vérité est que je ne suis pas clair à ce sujet. Car, d’accord, vous pouvez faire appel à la responsabilité individuelle pour éviter ce type de mesure. Mais il suffit de regarder par la fenêtre (soit la rue, soit les réseaux sociaux) pour vérifier que … eh bien, il y a des gens qui ne semblent toujours pas avoir compris ce qui se passe et l’importance de respecter les mesures dictées par le autorités.

Dans ce cas, donc, et bien que j’apprécie hautement ma vie privée, je suis d’accord avec cette mesure prise par Israël. J’espère, bien sûr, que les questions que j’ai posées auparavant ont une réponse satisfaisante (malgré le fait que, par le passé, les pouvoirs publics ne nous ont pas donné trop de raisons de leur faire confiance), et que c’est une mesure vraiment efficace dans la lutte contre pathogène.

Que pensez-vous dans ce cas? Êtes-vous pour ou contre la mesure approuvée par l’exécutif de Netanyahu? Auriez-vous pris d’autres mesures? Pensez-vous que la vie privée est au-dessus de ces circonstances spécifiques? Les autorités israéliennes traiteront-elles ces données avec toute la diligence requise ou pensez-vous qu’elles pourront être utilisées ultérieurement à d’autres fins?

