IT: Explication de la scène supprimée dérangeante de Pennywise

Bien qu’il ne soit pas clair s’il a déjà été tourné, une scène supprimée du IL Le script de 2017 a vu Pennywise manger un bébé devant sa mère. Il y a beaucoup de scènes troublantes dans le roman informatique original de Stephen King. Quiconque a lu ce tome gargantuesque peut facilement en attester. C’EST un livre qui ne retient rien, et la prose de King est à son meilleur horrible, au moins en dehors d’une scène sexuelle infâme que presque tout le monde connaît à ce stade.

Rendre les choses intrinsèquement plus difficiles à supporter, c’est que Pennywise de l’informatique se nourrit d’enfants, les membres les plus vulnérables de la population humaine. Mettre les enfants en danger est une cause automatique de stress chez de nombreux lecteurs et / ou téléspectateurs, et l’informatique ne fait pas que cela, elle voit souvent les enfants se faire tuer de la manière la plus horrible imaginable. King n’hésite pas non plus à décrire leur mort en détail graphique, ce qui est suffisant pour contrarier même certains des fans d’horreur les plus hardcore.

Cependant, malgré tout cela, il y a une chose que l’informatique ne comporte pas, c’est que Pennywise dévore un bébé. King ne va pas aussi loin, bien que les bébés ne soient pas complètement à l’abri de la violence dans le livre, grâce à Patrick Hockstetter. Au moment de la sortie du film informatique de 2017, des rapports ont fait état d’une scène supprimée dans laquelle Pennywise a mangé un bébé. Voici ce que nous savons à ce sujet et s’il existe réellement.

La prétendue scène supprimée de manger des bébés de l’informatique a d’abord été taquinée par l’acteur de Pennywise, Bill Skarsgard, lors d’une interview en podcast, avec lui décrivant un flash-back dans les années 1600 qui montre une version pré-clown de l’informatique et expose la trame de fond du monstre. Skarsgard a qualifié la scène de très troublante et a déclaré qu’il ressemblait plus à lui qu’à Pennywise lors de son tournage. Un peu plus tard, l’acteur Timothy Simons a déclaré sur un autre podcast qu’il avait auditionné pour le rôle de Pennywise, et la scène décrite par Skarsgard a été incluse, qui a en fait culminé avec Pennywise mangeant graphiquement un bébé.

Plus tard, un utilisateur de Reddit nommé lundgrenos a posté ce qui semble être le script complet de la scène supprimée de manger des bébés, qui est toujours en place et disponible à lire sur le lien inclus. Dans ce document, Pennywise menace une femme nommée Abigail de l’assassiner, elle et tous les membres de sa famille, à moins qu’elle ne remette volontairement son bébé à la créature. Face à cette option infernale, elle permet à Pennywise de se régaler de sa plus jeune progéniture. La section de script n’a jamais été confirmée comme authentique par un membre de ILde l’équipe ou du casting, mais en même temps, ils n’ont jamais dit que c’était faux non plus, ce qui serait facile à faire si c’était le cas. Quoi qu’il en soit, on ne sait pas dans quelle mesure, le cas échéant, une partie de cette horrible scène a été réellement filmée.

