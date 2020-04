Jack Dorsey de Twitter fera un don de 1 milliard de dollars à un organisme de bienfaisance

Le PDG et fondateur du réseau social gazouillement, Jack Dorsey a récemment annoncé qu’il fera un don d’un milliard de dollars pour financer les secours lors de cette nouvelle pandémie de coronavirus.

Dorsey a également expliqué que le montant est égal à environ 28% de ses fonds propres actuels, ce qui représenterait environ 3,6 milliards de dollars. Découvrons ensemble le communiqué officiel.

Twitter: Jack Dorsey fera un don de 1 milliard de dollars à un organisme de bienfaisance

Voici le déclaration Le responsable de Dorsey a publié sur son profil Twitter officiel: «Je transfère 1 milliard de ma valeur nette (environ 28% de ma richesse) à #startsmall LLC pour financer l’aide mondiale COVID-19. Après avoir désarmé cette pandémie, l’accent sera mis sur la santé et l’éducation des filles et de l’UBI. Cela fonctionnera de manière transparente, tous les flux seront suivis ici. “

Il a également publié un lien où vous pouvez obtenir plus d’informations, montrant que ses actions sont totalement transparentes. L’opération sera mise en œuvre transférer la somme en actions Square à son fonds Start Small dans le but de soutenir des questions telles que la santé et l’éducation des filles, ainsi que l’idée d’un revenu de base universel, à travers son fonds Start Small.

Ces dernières semaines, la plupart des géants tels que Facebook, Instagram et enfin Twitter ont effectué de nombreuses manœuvres pour essayer ensemble de lutter contre cette pandémie qui frappe le monde depuis plusieurs semaines. Facebook par exemple a fait don de 3 millions d’euros à des éditeurs locaux, afin que chaque utilisateur puisse rester informé de ce qui se passe autour de lui. Ensemble, nous y arriverons, respectons simplement les règles et espérons que les infections diminueront.