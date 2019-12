J'ai acheté l'ordinateur portable le moins cher avec 64 Go de RAM pour un peu plus de 800 $; voici comment je l'ai fait

Ordinateurs portables ultra-portables avec station de travail mobile Les fonctionnalités font fureur depuis qu'Apple a lancé son géant MacBook Pro 16 pouces plus tôt cette année.

Bien qu’aucun ordinateur portable Windows ne puisse correspondre exactement aux fonctionnalités d’Apple, le Dell XPS 15 approche, et un autre produit Dell, le Latitude 7490 , offre autre chose qui pourrait attirer les acheteurs potentiels d'électricité à la recherche d'une bonne affaire.

Pour 789 $, un énorme 67% de réduction sur le prix de liste, vous obtenez un ordinateur portable professionnel pesant un peu plus de trois livres, avec une garantie de trois ans sur site, un écran Full HD de 14 pouces, un processeur Intel Core i5 quadricœur, Windows 10 Pro et un SSD SATA de 256 Go.

Paradis du bricolage

Là où le 7490 surpasse les autres ordinateurs portables, c'est qu'il est éminemment évolutif, ce que nous savons acheté une seconde main. Il dispose de deux banques de mémoire afin que vous puissiez mettre à niveau la mémoire système à 64 Go en utilisant deux SODIMM de 32 Go; ce que nous avons fait.

Newegg en vend une paire pour 257 $, donc, au total, vous envisagez une dépense d'environ 1040 $, une bonne affaire en supposant que vous pouvez ouvrir le châssis et faire entrer et sortir les modules; nous l'avons fait et cela a pris un peu plus de deux minutes.

Nous avons acheté un Dell Latitude 7490 de Webuy au Royaume-Uni pour 355 £ / 467 $ avec une mémoire supplémentaire de 64 Go pour 260 £ / 341 $; Webuy offre une garantie standard de deux ans, mais l'ordinateur portable que nous avons acheté était également livré avec Dell ProSupport de deux ans, à partir de la garantie de trois ans fournie par défaut avec l'ordinateur portable.

Vous pouvez échanger la plupart des composants à l'intérieur et il dispose de trois emplacements d'extension M.2. Le reste des spécifications n'est pas trop minable; un clavier rétroéclairé, trois ports USB, un HDMI et un Type-C / DisplayPort, un emplacement pour carte microSD et une batterie 60Whr en font une proposition très attrayante à ce prix.

D'autres ordinateurs portables quad-core abordables avec un faible encombrement, un écran Full HD et capable de prendre 64 Go de RAM comprennent le Lenovo ThinkPad E495, le Lenovo ThinkPad E490, le HP ProBook 645 G4, HP Elitebook 840 G5 et G6.