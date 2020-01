J’ai pu utiliser un moniteur 360Hz au CES 2020, et ça s’est mieux passé que je ne le pensais

Lorsque Nvidia a annoncé sa nouvelle gamme de moniteurs de jeu G-Sync avec des taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz, je dois admettre que j’étais un peu surpris. Nous avons vu quelques écrans à 300 Hz à l’IFA 2019, et bien que nous n’ayons pas eu la chance de les faire une démonstration à l’époque, j’étais un peu sceptique quant au fait que quiconque avait besoin d’un taux de rafraîchissement aussi élevé.

J’aime essayer les choses par moi-même avant de porter un jugement, cependant, quand Nvidia m’a invité dans sa suite de jeux CES 2020 pour découvrir les dernières avancées de sa technologie, j’ai dû m’obliger.

Ce n’est pas vraiment moi, mais c’est totalement ce que je ressentais (Crédit image: Nvidia)

Parlons des moniteurs

Une mise en garde que je dois éviter est que je ne suis pas vraiment dans le sport électronique, donc quand je suis confronté à un affichage à rafraîchissement très élevé, je tombe généralement dans la mentalité “Je comprends l’appel, mais ce n’est tout simplement pas pour moi.” Les moniteurs de jeu dans lesquels je suis sont ceux qui ont des résolutions élevées avec HDR, c’est donc de là que je viens.

Cela étant dit, je suis habitué à un taux de rafraîchissement de 120 Hz à ce stade, grâce à l’AOC Agon AG352UCG6 que j’ai à la maison – un écran de 60 Hz semble lent dans les jeux. Mais cela signifie-t-il que 360 ​​Hz est l’avenir?

Ce que j’utilise à la maison (Crédit image: Future)

En fait ça dépend

Dans la suite CES de Nvidia, deux des nouveaux écrans 360 Hz d’Asus étaient affichés à côté de panneaux 60 Hz, qui exécutaient tous Counter-Strike. Le représentant de Nvidia m’a alors lancé un défi, voyez si je peux filmer plus de gens sur l’écran 360Hz.

J’ai été installé avec un AWP fixant une porte étroite sur la carte classique De_Dust. Les ennemis sautaient par-dessus cette porte et c’était mon travail de les tirer dans la fraction de seconde où ils apparaissaient.

Sur le moniteur 60 Hz, j’ai obtenu 0. J’ai raté chaque coup. Soit je les ai vus et je n’ai pas pu réagir assez vite, soit j’ai essayé de prédire quand ils seraient là et de tirer trop tôt. Donc, évidemment, 60 Hz n’est pas assez rapide pour être compétitif dans les tireurs en ligne – mais je le savais déjà.

Quand je suis passé au 360Hz, j’ai quand même eu un mauvais score, mais j’ai réussi à en réduire 4 (sur 21). Alors, certes, je suis toujours mauvais dans les jeux vidéo, j’étais environ 400% mieux avec un affichage à 360 Hz. Agréable!

Pour le prochain test, Nvidia a essayé de voir à quel point je serais mieux à viser. Maintenant, je suis assez terrible sur les tireurs précisément parce que je ne peux pas viser, donc cela s’est passé aussi bien que vous vous en doutez.

Je ne me souviens pas des scores que j’ai obtenus sur ce test, mais ils n’étaient pas excellents sur aucun des moniteurs, même si le panneau à 360 Hz m’a vu obtenir un nombre légèrement plus élevé de tirs à la tête.

Ainsi, en ce qui concerne les performances personnelles brutes dans les jeux, en particulier les titres d’esports, le panneau 360Hz semble porter ses fruits.

Le moniteur en question. Je pense vraiment que le rose accentue l’esthétique du joueur (Crédit image: Asus)

Mes yeux me trompent

Apparemment préscient du fait que quelqu’un allait demander comment les écrans à 360 Hz se comparent à 240 Hz, Nvidia avait des moniteurs avec ces deux taux de rafraîchissement l’un à côté de l’autre. Afin d’illustrer à quel point 360Hz était meilleur dans ce scénario, des séquences de DOTA II ont été mises en boucle entre les deux. C’est là que les choses se sont un peu effondrées pour moi.

Il y avait d’autres personnes dans la suite avec moi qui pouvaient certainement faire la différence entre les deux moniteurs, mais je ne pouvais tout simplement pas. Les deux affichages ressemblaient à cette carte défilant sans fin. Le représentant de Nvidia a essayé de me diriger pour pointer mes yeux vers l’endroit où cela faisait le plus de différence, comment le texte sur les joueurs était plus lisible en défilant sur l’affichage à 360 Hz, mais je ne pouvais pas le voir.

Ainsi, avec des taux de rafraîchissement aussi élevés, les résultats peuvent être un peu plus subjectifs et c’est quelque chose que vous devez garder à l’esprit avant d’opter pour l’un de ces écrans. Je sais que tout le monde ne pourra pas tester les moniteurs l’un à côté de l’autre comme je l’ai pu, mais vous devriez vraiment vous demander si l’affichage vous convient ou non. La façon dont je le vois en ce moment est que seuls les toxicomanes de l’e-sport doivent postuler – car l’avantage est certainement là pour eux.

Comme pour tout le monde, optez peut-être pour le ASUS ROG Swift PG32UQX avec son panneau 4K, 144Hzz G-Sync – je sais que c’est ce que je pense.

Découvrez toutes les couvertures CES 2020 de TechRadar. Nous sommes en direct à Las Vegas pour vous apporter toutes les dernières nouvelles et lancements technologiques, ainsi que des critiques pratiques de tout, des téléviseurs 8K et des écrans pliables aux nouveaux téléphones, ordinateurs portables et gadgets pour la maison intelligente.