J’ai pu voir Baldur’s Gate 3 en action – et c’est peut-être l’avenir des RPG

À l’époque où Baldur’s Gate 3 a retrouvé ce teaser bien trop court à l’E3 2019, j’étais déjà vendu. Alors que la bande-annonce était très horrible, l’idée que les écorcheurs d’esprit seraient à la pointe d’un RPG sur PC était vraiment excitante pour moi.

Mais ensuite, Larian m’a invité à aller voir le jeu réellement joué devant moi dans le sous-sol d’un hôtel chic de New York, et c’est là que je suis vraiment tombé amoureux du jeu, et maintenant je ne peux plus attendre mettre la main dessus. En bref: je suis incroyablement partial et vous devriez prendre tout cela avec un grain de sel.

D’un autre côté, il y a un dirigeable tentacule géant dans la cinématique d’introduction, et si cela ne vous vend pas immédiatement, il vous suffit de vivre avec le fait que nous avons juste des goûts intrinsèquement différents.

Je stan (Crédit d’image: Larian Studios)

Parlons de cette cinématique

Larian a rassemblé un tas de gens dans le sous-sol sombre de l’hôtel de New York et nous a montré à tous Baldur’s Gate III. Et après avoir fait une brève création de personnage – plus à ce sujet plus tard – nous avons pu nous plonger dans la cinématique d’introduction.

Maintenant, après qu’un Mindflayer à l’air suffisamment effrayant mette des choses de vers de Mindflayer dans les yeux de votre personnage de joueur et d’une femme orque à l’air badass (je stan), la cinématique se détache pour montrer le dirigeable géant équipé de tentacules que vous êtes vraisemblablement à cheval sur.

Ce formidable dirigeable procède ensuite à la décomposition absolue d’une ville, déformant un groupe de personnes dans des gousses qui semblent sortir fraîchement sorties de The Matrix. Je suppose que toutes ces personnes seront elles-mêmes transformées en Mindflayers.

Mais ensuite, comme il s’agit d’un jeu de donjons et de dragons, il y a bien sûr un tas de gens qui chevauchent des dragons pour combattre le Mindflayer, détruisant finalement le tentacule S.S. et menant au jeu réel.

Je suis allé de l’avant et j’ai inséré cette cinématique en bas pour que vous puissiez partager la splendeur, mais inutile de dire qu’elle donne le ton.

Gameplay, hourra!

Donc, après avoir eu droit à cette glorieuse bande-annonce, on nous a montré un gameplay franchement absurde, et en général, il a l’air incroyable.

C’est un RPG descendant comme la précédente série phare de Larian, Divinity: Original Sin, mais il adopte une approche unique. Les environnements sont véritablement de niveau supérieur graphiquement, au point où le producteur exécutif de Baldur’s Gate 3, Dave Walgrave, a déclaré à Eurogamer que les consoles de génération actuelle comme la PlayStation 4 Pro et la Xbox One X ne pouvaient tout simplement pas y faire face.

Mais au-delà de la simple apparence, le dialogue prend une tournure intéressante. Plutôt que de conserver la perspective descendante du combat et de l’exploration, le jeu zoomera pendant la boîte de dialogue, lui donnant une perspective de type cinématique qui le fait vraiment ressembler à un jeu AAA. Cela seul fait que Baldur’s Gate 3 ressemble à l’avenir des RPG PC, combinant ce combat RPG isométrique complexe que nous connaissons et aimons tous avec le type de dialogue que nous attendons de quelque chose comme Witcher III: Wild Hunt.

Quand je dis que le combat est complexe, je le pense. Il s’agit d’un RPG au tour par tour comme les autres jeux de la série, et cela exige que les joueurs réfléchissent à leurs actions. Non seulement vous devez prendre des mesures que vos ennemis pourraient prendre en considération avant de commencer le combat, mais les éléments environnementaux comme l’élévation ou les dangers jouent un rôle majeur.

Un segment qui m’a vraiment frappé était au-dessus du donjon majeur, où des bandits étaient rassemblés dans une cour. La personne qui jouait au jeu a manœuvré son archer dans les escaliers en position de flanc avant le début de la bataille, tandis qu’un mage et un guerrier sont venus devant. Lorsque le combat a commencé, l’archer du joueur a pu simplement pousser l’archer ennemi de sa position élevée, commençant le combat à l’avantage du joueur.

Mais les dés n’étaient pas gentils. Ce qui me rappelle: il faut vraiment parler des dés.

Dites-moi que cette conversation ne semble pas provenir d’un grand RPG AAA, je vous défie. (Crédit d’image: Larian Studios)

Parlons des dés

La plupart des RPG isométriques sont conçus pour évoquer la sensation de jouer à un RPG stylo et papier, et la plupart d’entre eux le retirent. Mais Baldur’s Gate 3 ajoute des lancers de dés que vous pouvez réellement voir pour vraiment ajouter à ce sentiment.

La plupart des actions que vous effectuez dans le jeu feront apparaître un vrai dés à l’écran qui indiquera le nombre que vous devez battre pour réussir, ainsi qu’un D20 qui roulera réellement à l’écran.

C’est un petit ajout au jeu, mais je pense que c’est assez étonnant. Il ajoute tellement de poids à tout ce que vous faites, ajoutant au drame du jeu. Je ne peux pas parler pour tout le monde, bien sûr, mais je sais que je serai au bord de mon siège pour la plupart de ces moments de dés qui tournent.

Maintenant, on nous a dit que les gens pouvaient économiser de l’écume (essentiellement là où vous spammez votre quicksave avant tout ce que vous faites) mais finalement cela devrait conduire les gens à accepter les conséquences des mauvais rouleaux. Après tout, lorsque vous jouez réellement à un RPG stylo et papier, vous ne pouvez pas simplement charger une sauvegarde antérieure car cette action risquée que vous avez prise n’a pas fonctionné.

Je suis impressionné par la beauté de ce jeu (Crédit image: Larian Studios)

Un RPG vraiment rejouable

Il y a plusieurs histoires d’origine que vous pouvez jouer au début du jeu, en tant que personnages essayant de se guérir d’un parasite Mindflayer dans le cerveau. Vous ne pouvez jouer qu’à travers l’une de ces histoires d’origine, mais il était fortement sous-entendu que vous rencontrerez tous les autres personnages tout au long de l’histoire sûrement longue.

J’ai pu voir au moins une partie de l’histoire d’origine d’Astarion. Ce personnage est un vampire qui est encore partiellement sous le contrôle de son maître. Il y a quelques points tout au long de cette section d’ouverture où il doit lutter avec ce fait – comme Astarion ne peut pas retourner chez son maître avec un ver cérébral dans la tête, il pourrait être puni.

Dès le départ, cela signifie qu’il existe de nombreuses raisons de jouer plusieurs fois dans ce jeu. Même si vous rencontrez tous ces personnages plus tard, il y a probablement un tas d’informations sur l’histoire que vous gagnerez en les parcourant tous – ce qui signifie obtenir toute l’histoire que vous devrez jouer plusieurs fois dans le jeu. Certaines personnes pourraient ne pas aimer ça, mais j’adore ça. Je n’ai pas vraiment le temps de jouer à travers un long RPG comme celui-ci plusieurs fois, bien sûr, mais j’aime faire semblant de le faire.

Combinez les multiples points de départ en mettant l’accent sur les lancers de dés, et il y a tellement de façons différentes de jouer Baldur’s Gate 3 que vous aurez potentiellement toujours une raison de revenir au jeu.

Il y a eu cette merveilleuse résurgence de RPG isométriques au cours des dernières années, et même si j’adore absolument des jeux comme Divinity: Original Sin et Wasteland 3, j’ai l’impression qu’ils vivaient un peu trop dans le passé.

Depuis des années, j’attends un RPG pour vraiment faire passer ce style de gameplay à l’ère moderne avec des visuels magnifiques et une qualité de production AAA. Je ne pensais pas que ce serait Baldur’s Gate 3 qui nous amènerait finalement là-bas, mais je suis tellement content que c’était le cas. On nous a dit que le jeu en est encore aux premiers stades de développement et que lorsque l’accès anticipé arrivera, il durera un certain temps. En général, j’évite les jeux Early Access, mais avec Baldur’s Gate 3, le plus tôt je peux mettre la main dessus, mieux c’est.

Je veux vivre dans ce jeu, mais plus que ça, j’ai hâte de voir les jeux qui s’en inspirent davantage. Je m’attends à ce que ce jeu pousse les jeux PC, en particulier les RPG, à un autre niveau et je suis tellement là pour ça.