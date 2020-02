J’ai utilisé un MacBook Pro pour jouer à GeForce Now – le clavier Butterfly est mauvais pour les jeux

Je serai le premier à admettre que les services de streaming comme GeForce Now sont loin d’être là où ils doivent être pour perturber le marché du jeu comme ils ont clairement l’intention de le faire. Mais ils sont plutôt cool, et c’est doublement vrai pour GeForce Now.

La chose qui m’attire au service de Nviida sur quelque chose comme Google Stadia est que je n’ai pas à acheter de jeux que je possède déjà pour jouer – je peux utiliser mes bibliothèques Steam, Origin et Epic Games existantes, toutes que je ” ve accumule depuis des années littéralement dans une longue série de décisions financières terribles.

J’adore pouvoir jouer à mes jeux sur mon MacBook Pro – au moins certains d’entre eux – pendant que je me détends dans mon salon, à des dizaines de mètres de mon PC de jeu. Mais cela signifie jouer avec le clavier Butterfly.

Je suis contrarié de ne pas pouvoir trouver un moyen d’utiliser la Touchbar dans les jeux (Crédit image: Future)

Laisse-moi retirer une chose

Avant de commencer à me plaindre du problème le plus évident au monde (lire: utiliser un clavier MacBook pendant le jeu), je dois admettre quelque chose de potentiellement embarrassant.

J’aime le clavier Butterfly. Je l’aime vraiment.

Je sais, je sais, le clavier Butterfly est le pire, droite? Je dois préciser que je ne le préfère vraiment que lorsque je travaille, car je trouve que le faible débattement est confortable lorsque j’essaie de faire de l’écriture, et c’est toujours le clavier sur lequel je tape le plus rapidement. J’ai même accès à une pile littérale de claviers mécaniques à la fois dans mon bureau et à la maison et j’utilise toujours le clavier d’Apple pour le travail.

Je comprends parfaitement pourquoi les gens le détestent, et vous feriez mieux de croire que j’ai certainement ma part de regards étranges de collègues au bureau quand j’ai évangélisé mon amour des claviers d’Apple. La plupart des gens détestent absolument le clavier Butterfly et si vous le faites, vous êtes totalement valide. Il se trouve que j’aime ça, et mon opinion n’est absolument pas valable.

Mais bon, même je déteste jouer à des jeux dessus.

Sur la photo: avec quoi j’ai l’habitude de jouer à des jeux PC (Crédit image: Future)

Ils sont appelés claviers de jeu pour une raison

Les claviers de jeu existent pour une raison. Le voyage plus profond, les touches tactiles et oui, même l’éclairage RVB servent à améliorer l’expérience de jeu sur PC. Lorsque vous jouez à un jeu à grande vitesse comme Wolfenstein Youngblood, il y aura certainement des moments où votre main va glisser et frapper des touches qui ne sont pas censées le faire. Idéalement, les touches d’un bon clavier de jeu ne fonctionneront pas simplement parce que vous les frottez avec vos doigts maladroits.

Et surtout sur le MacBook Pro, où il est incroyablement facile d’appuyer accidentellement sur une touche en cas d’accident, je tape constamment sur le mauvais bouton. Cela pourrait potentiellement résulter de mon manque de coordination, bien sûr, mais je n’ai jamais prétendu que j’étais bien coordonné de toute façon.

Pensez à l’époque où le MacBook Pro faisait la une des journaux de la pire des manières. Peu importe combien je les aime, les claviers Butterfly sont réputés pour échouer, surtout si vous avez un MacBook Pro 2016 ou un MacBook 2015. GeForce Now fonctionnera absolument sur l’un de ces ordinateurs portables, même si le MacBook 2015 a un processeur incroyablement faible – mais imaginez simplement que vous appuyez sur un bouton et qu’il reste bloqué dans un jeu. Ou si elle ne s’inscrit pas du tout? Ce n’est pas quelque chose qui m’est arrivé, mais je peux totalement voir que cela se produit.

Je suppose donc que cela m’amène à la conclusion que même si GeForce Now vous permettra absolument de jouer aux meilleurs jeux PC sur le MacBook de votre choix, il serait peut-être préférable de choisir un clavier de jeu.

Cela craint, bien sûr, parce que ces choses sont chères, aucune d’entre elles n’est compatible avec USB-C et elles sont pratiquement toutes conçues pour les PC Windows. Vous pouvez toujours utiliser un clavier Windows sur un Mac, bien sûr, mais ce n’est pas un moment amusant.

Heureusement, TechRadar a une liste des meilleurs claviers de jeu sur le marché en ce moment, donc si vous vous engagez à jouer à des jeux GeForce Now sur Mac, cela pourrait valoir la peine de le vérifier. Oh, et prenez un adaptateur USB-C pendant que vous y êtes.