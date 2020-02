James Bond de Roger Moore a fait ce que Daniel Craig ne pouvait pas: tuer Blofeld

Roger Moore James Bond a fait la seule chose que Daniel Craig 007 n’a pas pu: tuer le plus grand ennemi de Bond, Ernst Stavro Blofeld. Dans le 25e film de Bond, No Time To Die, le cerveau terroriste est toujours en vie et est en détention au MI6 après que Craig’s Bond ait épargné la vie de Blofeld (Christoph Waltz) à la fin de Spectre – une décision 007 vivra sans aucun doute à regretter. Mais dans la continuité du film original de James Bond, c’est la version de 007 de Roger Moore qui a vengé toute la douleur que Blofeld a causée à ses prédécesseurs, Sean Connery et George Lazenby.

Blofeld a fait ses débuts en 1963 dans From Russia With Love (bien que SPECTRE lui-même était le méchant ténébreux du Dr No de 1962) et le mégalomane caressant le chat est également apparu dans Thunderball en 1965, mais Blofeld a finalement rencontré James Bond de Sean Connery en face à face dans You en 1967. Seulement Live Twice, où le chef sinistre de SPECTRE était joué par Donald Pleasance. Mais ce serait deux acteurs différents, James Bond de George Lazenby et Telly Savalas comme Blofeld, qui joueraient leur rencontre la plus fatidique. Après que 007 ait déjoué le complot de Blofeld dans les services secrets de Sa Majesté en 1969, le méchant a pris sa revanche en assassinant la nouvelle épouse de Bond, Tracy (Diana Rigg) à la fin du film. En 1971, Diamonds Are Forever, Sean Connery revient sous le nom de James Bond et part à la chasse aux hommes pour Blofeld (désormais joué par Charles Gray); 007 a finalement tué son ennemi juré à la fin du film (du moins c’est ce qu’il pensait).

Une décennie plus tard, dans For Your Eyes Only, c’est Roger Moore qui débarrasse une fois pour toutes James Bond de Blofeld. Dans la séquence pré-titre du film, 007 de Moore a visité la tombe de Tracy. (Cela a en outre établi que Moore’s Bond est le même personnage que Connery et Lazenby ont joué; Tracy a déjà été mentionnée comme l’épouse morte de Bond dans The Spy Who Loved Me de 1977.) Un hélicoptère a ensuite récupéré Bond, mais il s’est vite rendu compte qu’il était télécommandé. par Blofeld, qui était de retour d’entre les morts et de tuer 007. Cependant, Bond a pris le contrôle de l’hélico, a localisé Blofeld, puis l’a utilisé pour piéger le supervillain. Alors que Blofeld suppliait pour sa vie, Bond a fait voler Blofeld au-dessus d’une usine et l’a laissé tomber dans un conduit de cheminée, lui mettant définitivement fin. Blofeld n’a jamais été revu pour le reste de la continuité originale des films de James Bond, qui s’est terminée avec Die Another Day en 2002.

Le personnage que Bond a exécuté dans For Your Eyes Only n’a pas été identifié comme Blofeld en raison de problèmes juridiques avec le producteur Kevin McClory (qui possédait les droits de Blofeld et SPECTER depuis Thunderball), mais on ne pouvait se tromper qui était le méchant chauve dans le fauteuil roulant devait être. En tuant Blofeld, le 007 de Roger Moore a mis le plus grand méchant de son héritage au repos, garantissant que la menace ne reviendrait pas dans les années 1980 et au-delà.

Ironiquement, en tant que deuxième James Bond le plus ancien après Daniel Craig, le 007 de Moore est généralement plus connu pour être le “drôle” Bond en raison de la timidité de Moonraker de 1979 et d’Octopussy de 1983, mais la vérité est que James Bond de Roger Moore était totalement impitoyable tueur quand il devait l’être. La façon dont Bond a assassiné Blofeld de sang-froid (et avec un soupçon de joie) pour venger Tracy est la preuve que le 007 de Moore ne devait pas être dérangé.

En 2015, Blofeld et SPECTRE sont revenus dans la continuité de redémarrage de Daniel Craig où le méchant a été reconverti en tant que frère adoptif de Bond et «l’auteur de toute sa douleur». Mais au moment charnière de la conclusion de Spectre, 007 de Craig a épargné la vie de Blofeld, qui était un acte de miséricorde qui ressemblait à une énorme erreur tactique pour les fans qui avaient des raisons de croire que Blofeld reviendrait à ruiner la fin heureuse de Bond avec Madeleine Swann (Lea Seydoux) . Le 007 remporté par Craig a des éloges pour être le meilleur Bond depuis Sean Connery et il est considéré comme l’incarnation la plus cruelle et violente de la saga de l’agent secret, et pourtant Bond de Craig n’a inexplicablement pas utilisé sa licence pour tuer sur Blofeld. Cependant, si c’était le sang froid de Moore James Bond debout sur ce pont de Londres à Spectre, il est peu probable que Blofeld ait vécu pour voir un autre jour.

