James Bond: les 10 meilleures scènes de Miss Moneypenny

Coquette, efficace et fidèle, la cinématographique Miss Moneypenny a été une fille d’à côté (Caroline Bliss) à lunettes, une attachée effervescente et coupée de lutins (Samantha Bond) et une fougueuse agente en formation (Naomie Harris); mais surtout, elle a été Lois Maxwell, la charmante actrice canadienne qui a créé puis incarné la secrétaire de M à travers quatorze films et trois James Bonds.

Comme 007 a changé au fil des ans, Miss Moneypenny aussi, avec des tentatives subtiles et évidentes de la moderniser ou de la durcir. Notre actuel Moneypenny, Harris, a quitté les ombres du bureau pour jouer un rôle plus secondaire, ce qui devrait aider à propulser l’intrigue dans le prochain No Time to Die.

10 Vous ne vivez que deux fois: un joli mot de passe

L’un des meilleurs moments de Moneypenny de Maxwell s’est produit tôt dans You Only Live Twice, elle et le 5e film de Sean Connery ensemble. Après avoir simulé sa mort dans une chambre d’hôtel de Hong Kong, Bond refait surface – littéralement – dans un sous-marin britannique pour de plus amples instructions. M confie à 007 sa mission à bord, où Moneypenny est chargé de donner à Bond le mot de passe pour contacter son homologue sur le continent.

Moneypenny énonce avec assurance et sèchement la phrase secrète: “Je t’aime”, et demande à Bond de la lui répéter selon le protocole de l’agence. Elle sait qu’elle a piégé Bond, et après 5 films, Moneypenny (et le public) entendra enfin les mots qu’elle a toujours voulu que Bond prononce. Mais, comme il l’a fait avec tant de femmes dangereuses, Bond utilise son charme enfantin et (dans le cas de Connery) le baryton écossais pour s’en tirer avec un rassurant “Ne vous inquiétez pas, je l’ai.”

9 Permis de tuer: allumer les incendies domestiques

Caroline Bliss a soutenu Timothy Dalton en tant que Bond dans The Living Daylights et License to Kill, mais a été particulièrement plate dans le rôle. Elle et Dalton ont lutté avec des scripts encombrés et une direction sans inspiration, et aucun ne reviendrait après ces 2 films.

En un bref instant dans License to Kill, Moneypenny a fait avancer le complot lorsque M l’attrape enquêtant sur le sort de Bond tout en poursuivant une cheville ouvrière de drogue meurtrière. L’accusation de M «qui a autorisé cette [communique]»Rencontre un timide Moneypenny admettant qu’elle s’inquiète pour James. Un petit moment dans le film, mais l’une des rares fois que Moneypenny est employé au milieu du film sans Bond à proximité.

8 Tomorrow Never Dies: Linguiste rusé

L’humour d’écolier des films Bond semble particulièrement daté – Connery et George Lazenby l’ont assez bien porté, mais Pierce Brosnan a eu du mal et Craig renonce surtout aux plaisanteries juvéniles.

Mais Moneypenny a eu la chance de s’amuser grossièrement dans une scène de Tomorrow Never Dies, qui devait probablement montrer qu’elle pouvait suivre les garçons dans un humour juvénile et sexiste. Après que Bond a quitté son rendez-vous pour obtenir une mise à jour de M (Judith Dent), Moneypenny de Samantha Bond observe que 007 a toujours été un “linguiste rusé” – dit avec un clin d’œil à la caméra et un haussement de épaules maladroit de Bond.

7 Goldfinger: Moneypenny jette le chapeau de Bond

Les fans des films Connery les plus anciens sont habitués à ce qu’il entre dans le bureau de Moneypenny avec un fanfaron et jette son chapeau sur le portemanteau – un chapeau qu’il (et Moore) portait rarement – et flirte avec elle avant de recevoir la mission de vie ou de mort de M .

Mais dans le Goldfinger classique, non seulement Maxwell’s Moneypenny fait un excellent travail en posant son chapeau, elle demande à Bond si sa mission de capturer Auric Goldfinger pourrait inclure la récupération d’un groupe d’or – «vous savez, sur le troisième doigt de votre main gauche . ” Cette petite scène aide à établir l’excitation de sa quête d’or et affirme sa capacité à conduire les plaisanteries ludiques avec notre héros quand on lui en donne la chance.

6 GoldenEye: Moneypenny a une date

Les films de Bond supposaient que Moneypenny, et par procuration toutes les femmes non menaçantes, languissaient pendant que Bond parcourait le monde dans ses aventures dangereuses, assis avec anxiété près du téléscripteur / téléphone / ordinateur portable pour tout signe de son retour.

À Goldeneye, un nouveau Bond (Brosnan) signifiait un nouveau Moneypenny (Samantha Bond), et les producteurs ne tardèrent pas à la montrer comme plus qu’une fleur fanée. Lorsque Bond commente la robe de soirée de Moneypenny lors d’une visite tardive au siège du MI6, Moneypenny dit que leur travail a interrompu son rendez-vous, et il peut être surpris d’apprendre qu’elle n’attend pas de raison »pour courir ici tout habillé pour impressionner James Bond . ” L’époque où Moneypenny était assis à la maison et qui pleurait pour Bond était révolue.

5 diamants sont éternels: travailler sur le terrain

L’équipe de soutien de Bond – M, Q, Moneypenny – était le plus souvent vue dans des bureaux étroits et baroques de Londres, gérant la bureaucratie quotidienne tandis que 00 agents exécutaient leurs missions brutales. Cela a donc dû être un soulagement pour les acteurs de s’éloigner du studio de temps en temps, ne serait-ce que pour soutenir Bond pendant quelques instants.

Le deuxième meilleur moment de Maxwell hors du tournage est venu dans Diamonds Are Forever, où elle remet à Connery son passeport pour emmener l’aéroglisseur de Douvres à Amsterdam. Moneypenny rappelle à Bond qu’un diamant serait un merveilleux cadeau, étant donné ses paramètres de mission; mais elle se contenterait volontiers d’une tulipe hollandaise.

4 Meurs un autre jour: Moneypenny / Bond Kiss

Tout comme nous avons toujours voulu voir le Coyote attraper le Roadrunner ou Spiderman épouser Mary Jane, les fans de Bond ont espéré tranquillement un moment romantique entre Bond et Moneypenny à chaque nouveau film.

Et ils l’ont fait dans Die Another Day, où Bond de Brosnan salue Moneypenny dans son bureau tard dans la nuit, avant une étreinte passionnée et un baiser ardent qui a été taquiné pour 19 films. Cependant, cela se révélerait être une ruse – Bond’s Moneypenny expérimentait avec l’équipement de réalité virtuelle que Q utilise pour former des espions, et 007 n’était jamais là.

3 Skyfall: Un rasage de près

Naomie Harris a été la première Moneypenny à être remodelée en tant qu’agent de terrain, et dans Skyfall, elle a amplement l’occasion de se salir les mains (comme nous le verrons plus loin). Harris est une belle actrice, ayant joué dans des superproductions comme Pirates des Caraïbes, des thrillers d’action comme Miami Vice et Rampage, et des petits films comme Collateral Beauty.

À Skyfall, Moneypenny rencontre Craig’s Bond en convalescence dans sa chambre d’hôtel à Shanghai, et au lieu de soutenir faiblement sa mission et de partir, comme Maxwell et d’autres l’ont fait, elle entre et procède à un rasage intime avec Bond avec un rasoir droit. La scène se déroule d’une manière sensuelle, coquette, voire dangereuse, suggérant que Bond et Moneypenny pourraient passer la nuit ensemble (hors caméra).

2 Sur les services secrets de Sa Majesté: le mariage de Bond

Oui, Bond a déjà été marié dans On Her Majesty’s Secret Service, et cela a mis fin à l’aventure passionnante et sinueuse du film du mannequin australien Lazenby. Peut-être le Bond le plus sous-estimé des 30 premières années, l’OHMSS s’est terminé avec joie et tragédie, alors que Bond a probablement laissé la vie de playboy derrière pour le bonheur conjugal.

Ce changement de caractère a été merveilleusement illustré par les adieux de Bond à l’omniprésent Moneypenny, dans l’une de ses rares scènes en dehors du MI6. Alors que Moneypenny réfléchit au bouquet de mariée qu’elle vient de prendre, elle fait un adieu joyeux et larmoyant à sa future amante alors qu’il repousse sa nouvelle épouse. La vague maladroite de Lazenby a refondu leur relation de frère / sœur, et leur adoration ne serait plus jamais la même.

1 Skyfall: Agent Down

Les scènes pré-crédit dans les films Bond peuvent être les plus mémorables de tout le film, et ce fut certainement le cas dans la troisième sortie de Daniel Craig, Skyfall. Le film s’ouvre sur une course effrénée à travers le Grand Bazar d’Istanbul et un train à grande vitesse, 007 étant assisté par un Moneypenny implacable, qui retransmet les détails de sa poursuite jusqu’à M à Londres. Alors que Bond se bat contre un voyou bien armé au sommet du train, Moneypenny – qui est maintenant apparemment un tireur d’élite (une tireuse?) – se prépare à viser l’homme de main alors qu’il court sur un chevalet solitaire.

Les scènes suivantes sont d’or cinématographique – Moneypenny tire son fusil, Bond tombe du train, le méchant s’échappe avec les données volées, et Moneypenny dit tranquillement «agent vers le bas» à M et au personnel du M16 écoutant sur le haut-parleur. Plan sur M regardant un Londres pluvieux et lugubre, se demandant comment la mission de Bond a si mal tourné, et file les premières souches de la chanson thème magique d’Adele.

Bones: 10 scénarios qui n'ont jamais été résolus



