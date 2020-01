James Bond peut être «de n’importe quelle couleur», mais ne sera jamais une femme, dit un réalisateur de film de longue date – .

Daniel Craig quittant la franchise James Bond après la sortie en avril de No Time to Die, il y a eu beaucoup de discussions et de débats autour de qui pourrait être choisi pour jouer la prochaine itération de l’emblématique espion britannique. Certains noms potentiels flottant en ce moment incluent Tom Hardy et Idris Elba.

Bien qu’il reste à voir qui finira par acquiescer, ce que nous savons avec certitude, c’est que la prochaine personne à jouer 007 ne sera pas une femme. En fait, le rôle de 007 ne sera jamais joué par une femme, selon la productrice de longue date de Bond, Barbara Broccoli.

“Il peut être de n’importe quelle couleur, mais il est un homme”, a déclaré Broccoli lors d’une récente interview avec Variety. «Je crois que nous devrions créer de nouveaux personnages pour les femmes – des personnages féminins forts. Je ne suis pas particulièrement intéressé à prendre un personnage masculin et à faire jouer une femme. Je pense que les femmes sont bien plus intéressantes que ça. »

Les remarques de Broccoli viennent à la suite de certaines rumeurs selon lesquelles l’actrice Lashana Lynch – qui joue un agent dans le prochain No Time to Die – a été invitée à porter le manteau 007.

Fait intéressant, Roger Moore – qui a joué le rôle de James Bond pendant plus d’une décennie – a dit une fois qu’il était à bord avec une version féminine de James Bond ornant le grand écran. Moore, cependant, a nuancé ses remarques en notant qu’il ne devrait pas y avoir de femme jouant le rôle emblématique 007.

“Vous pourriez avoir une femme, une Jane Bond”, a déclaré Moore, “mais cela n’aurait rien à voir avec James Bond. Non, Bond est Bond. “

Et au cas où vous l’auriez manqué la première fois, la bande-annonce du prochain film Bond peut être vue ci-dessous:

Source de l’image: Sony

