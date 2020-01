James Gordon rompt le silence sur la controverse de remorquage de karaoké Covoiturage

Mercredi, l’animateur du Late Late Show, James Corden, a finalement parlé de la controverse sur le remorquage dans une réponse en plaisantant Covoiturage Karaoke. L’animateur de fin de soirée a remis les pendules à l’heure.

James Corden anime The Late Late Show depuis 2014. Le comédien et animateur britannique a un segment récurrent populaire appelé Carpool Karaoke, où il conduit partout à Los Angeles avec des invités célèbres, généralement des musiciens. Lui et les invités chantent des chansons ensemble, répondent aux questions et font même des routines de danse. Les invités précédents incluent Kanye West, Michelle Obama et Ariana Grande.

Connexes: James Corden ne conduit pas pendant le karaoké de covoiturage et Internet est secoué

Pendant le tournage d’un prochain segment de Carpool Karaoke avec le chanteur canadien Justin Bieber, un fan a filmé une vidéo de Corden et Bieber dans une voiture. Le fan a posté une vidéo sur Twitter. La vidéo a révélé que Corden ne conduisait pas réellement le véhicule, ce qui a bouleversé beaucoup de gens. Il a montré que le SUV Corden noir utilise pendant le mors, tiré par un camion avec des pneus attachés à l’arrière. Corden a répondu près d’une semaine plus tard, disant qu’il s’agissait de “fausses nouvelles” et que cela “avait l’air mauvais” pour l’émission. Découvrez la réponse complète de Cordon dans le clip ci-dessous:

Toutes blagues mises à part, Corden a déclaré que dans 95% des cas, il conduisait lui-même le véhicule. Il a déclaré aux téléspectateurs: “Je conduis toujours la voiture à moins que nous ne fassions quelque chose où nous pensons que cela pourrait ne pas être sûr, comme une routine de danse ou un changement de costume ou si je suis ivre.” Corden a plaisanté en disant qu’il continuait de “se perdre” dans les yeux de Justin Bieber, causant des problèmes de sécurité. Certains amis ont été scandalisés, déclarant même que c’était “le pire mensonge depuis le Père Noël”. Après avoir répondu à certaines des réponses en colère contre les allégations, Corden a également fait savoir aux téléspectateurs qu’il s’agissait de la télévision, et beaucoup de choses ne sont pas comme elles semblent. Il a révélé: “Parfois, nous faisons des choses juste pour le plaisir.” Cordon a donné des exemples, révélant que le film n’est pas tourné à minuit mais à 17 heures. Il a également déclaré aux observateurs qu’ils n’utilisaient jamais la voie de covoiturage et qu’il n’avait en fait pas besoin des invités célèbres pour l’aider à se rendre au travail, la plupart du temps, il était déjà là. Il était le plus offensé d’avoir «fait quelque chose qui a bouleversé les gens plus que les chats».

Corden a terminé le segment en montrant deux listes, une de chaque karaoké Covoiturage où le véhicule était remorqué, et une autre liste de celles où il conduisait en effet. En tant qu ‘”homme intègre”, Corden a réitéré le fait qu’il n’est pas un fraudeur et qu’il conduit effectivement le véhicule. Il a ensuite profité de l’occasion pour brancher Covoiturage Karaoke, la série, qui est diffusée exclusivement sur Apple TV.

Suivant: James Corden révèle quels épisodes de karaoké de covoiturage il ne conduisait pas vraiment

Source: Covoiturage Karaoké