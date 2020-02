James Gunn de Suicide Squad 2 a deux autres films DCEU qu’il aimerait faire

James Gunn, directeur de The Suicide Squad, a deux autres films DC qu’il aimerait faire. Pendant un certain temps, Gunn était surtout connu pour avoir dirigé les deux premiers films des Gardiens de la Galaxie pour Marvel. Après le succès des films, Guardians of the Galaxy Vol. 3 est entré dans le développement, mais en juillet 2018, Disney a renvoyé Gunn pour les tweets offensifs qu’il avait publiés des années auparavant. Disney a finalement réengagé Gunn, mais pas avant que Warner Bros ne l’ait recruté pour écrire et diriger The Suicide Squad.

Gunn a été embauché pour écrire The Suicide Squad en octobre 2018 et a finalement été annoncé pour diriger le film. Bien qu’il ait été réembauché par Marvel, Gunn est engagé dans son film DC, allant même jusqu’à parler au réalisateur d’origine du film, David Ayer. De plus, Gunn a déclaré qu’il ne précipiterait pas The Suicide Squad pour passer à Guardians of the Galaxy Vol. 3, ce qui était rassurant pour beaucoup de fans. Gunn peut travailler à nouveau pour Marvel après The Suicide Squad, mais il pourrait aussi avoir un avenir avec DC.

DC Movie News a pu saisir des captures d’écran de quelques questions de fans auxquelles Gunn a répondu sur son Instagram. Un fan a demandé: “Quel était ce deuxième choix que vous aviez en tête pour un film DC?” Gunn a répondu en disant: “J’en avais deux. Peut-être le saurez-vous un jour (mais pas aujourd’hui).” Gunn a également confirmé qu’il connaissait certains détails sur l’avenir du DCEU et qu’il était très heureux de voir The Batman de Matt Reeves parmi tous les films à venir de DC.

Ces dernières années, Warner Bros. s’est davantage concentré sur des projets solo plutôt que de continuer à développer le DCEU. Tous les futurs films en développement ou en production centrés sur Aquaman, Wonder Woman ou tout autre personnage de Justice League seront probablement dans le même univers que Zack Snyder a commencé avec Man of Steel. Cela étant dit, les films solo comme Joker et The Batman semblent se situer en dehors de la continuité de l’univers de Snyder. Le Suicide Squad, d’autre part, sera probablement situé dans l’univers de Snyder, étant donné que Harley Quinn est dans le film.

Bien que Gunn n’ait pas révélé les films qu’il voulait faire en dehors de The Suicide Squad, Swamp Thing et Jonah Hex sont peut-être deux personnages sur lesquels il voudrait se concentrer. En 2016, Gunn a montré de l’intérêt pour ces deux personnages et a même révélé qu’il avait la possibilité de faire un film DC mais les avait refusés. Si Gunn voulait continuer à travailler avec DC, il serait probablement en mesure de donner son travail précédent dans le genre des super-héros et la volonté de Warner Bros de donner le feu vert aux retombées potentiellement à haut risque. Les fans découvriront peut-être un jour ce que deux autres films de DC que Gunn voudrait faire, mais pour l’instant, ils peuvent espérer The Suicide Squad en 2021.

