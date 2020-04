James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, s’est battu pour incarner Bautista dans le rôle de Drax

Si Marvel Studios et Disney avaient réussi, Dave Bautista n’aurait peut-être pas été interprété comme Drax le destructeur dans gardiens de la Galaxie. Dans le sillage du succès étonnant de The Avengers en 2012, Marvel Studios était considéré comme intouchable. À ce jour, un nouveau film MCU est considéré comme une véritable licence pour imprimer de l’argent. Cependant, le studio a pris des risques pour arriver là où ils sont, d’annoncer leurs plans pour un univers cinématographique connecté sans poids lourds comme Spider-Man, The X-Men ou les Fantastic Four, à l’annonce surprise de Guardians of the Galaxy, un film basé sur une équipe moins connue. Ces risques ont finalement porté leurs fruits, mais ce n’était pas toujours un succès garanti.

Dans la perspective de la sortie d’août 2014 de Guardians of the Galaxy, l’industrie cinématographique se préparait à ce que beaucoup attendaient d’être le premier flop financier de Marvel Studios. Le film était d’un réalisateur (alors) relativement inconnu, sans succès commercial à son nom; il mettait en vedette Chris Pratt, un homme de premier plan non testé qui était surtout connu comme le drôle de joufflu de Parks & Recreation de NBC; et les deux plus grandes stars du film, Vin Diesel et Bradley Cooper, ne prêtaient que leur voix au projet. Les opposants se sont tous trompés lorsque le film a rapporté 772 millions de dollars dans le monde, dépassant de loin les attentes les plus généreuses.

Une grande partie du succès du film est due à la chimie entre ses rôles principaux, une équipe hétéroclite de inadaptés qui trouvent une famille les uns avec les autres. Il est difficile d’imaginer d’autres acteurs jouant des personnages comme Gamora, Star-Lord et les autres, mais James Gunn a révélé via Twitter qu’il devait se battre particulièrement dur pour s’assurer que Dave Bautista jouerait le rôle de Drax le destructeur. Répondant à une question d’un fan à ce sujet, Gunn a déclaré qu’il devait se battre pour lancer Bautista, mais que “c’était le combat le plus digne que j’aie jamais mené”.

Peut-être que Marvel Studios voulait un acteur plus célèbre dans le rôle. En 2014, Bautista était apparu dans des films comme Riddick et The Man with the Iron Fists, mais il était loin d’être un nom familier et relativement inconnu en dehors des cercles de fans de lutte. Néanmoins, Bautista a fait ses preuves avec les Gardiens, devenant instantanément une star en petits groupes dans un film rempli à ras bord d’étoiles en petits groupes. James Gunn savait qu’il avait quelque chose de spécial entre ses mains avec Bautista, même si Marvel Studios et Disney ne pouvaient pas le voir à l’époque.

Drax et le reste des Gardiens ont été vus pour la dernière fois dans Avengers: Fin de partie, et devraient apparaître dans le prochain Guardians of the Galaxy Vol. 3, et peut-être Thor: Love and Thunder. Pendant ce temps, le rôle de Bautista dans le MCU l’a conduit à devenir une star de cinéma légitime, avec des rôles de soutien dans Blade Runner 2049 et Spectre, ainsi que des rôles principaux dans des films tels que Stuber, My Spy et le prochain film Netflix de Zack Snyder, Army of le mort.

