Jamf lance une nouvelle application Apple Watch pour aider les parents à distance

Jamf vient d’annoncer une nouvelle application Apple Watch pour aider les parents à surmonter les défis qui ont été soudainement provoqués par le passage à l’enseignement à distance. Jamf Parent, est un outil qu’il avait précédemment publié pour iPhone et iPad pour aider les parents à gérer les appareils appartenant à l’école à la maison.

La nouvelle application Apple Watch, disponible pour Jamf Pro et Jamf School, se synchronise automatiquement avec l’iPhone du parent. À l’aide de l’application watchOS, les parents peuvent restreindre à distance les applications et les fonctionnalités auxquelles leur enfant peut accéder (y compris les jeux ou les médias sociaux), créer des horaires pour suivre le temps des devoirs des élèves ou fermer l’accès au coucher et suivre l’emplacement de l’appareil s’il le fait. arrive à disparaître.

«Jamf Parent a été très utile pendant cette période d’apprentissage à distance – en particulier pour les parents qui souhaitent des contrôles supplémentaires sur les iPads émis par l’école qui sont ramenés à la maison pour la première fois», a déclaré Chris Miller, directeur informatique au Eanes Independent School District à Austin. , Texas.

«Jamf est déterminé à faire tout ce que nous pouvons pour aider les écoles et les familles à soutenir l’apprentissage à distance pendant cette période sans précédent», a déclaré Sam Johnson, directeur de la clientèle chez Jamf. «Les parents ont du mal à équilibrer leur travail à distance et à veiller à ce que leurs enfants continuent de travailler tout en apprenant à la maison. Désormais, avec de nouvelles fonctionnalités comme Jamf Parent disponibles sur l’Apple Watch, il est plus rapide et plus pratique d’effectuer des actions à distance en temps réel pour aider les élèves à poursuivre leur apprentissage à la maison à partir des iPad de l’école. »

Parallèlement à cette nouvelle application Apple Watch, Jamf a également ajouté de nouveaux outils à l’application Jamf Teacher. Un nouveau guide donne aux enseignants des conseils utiles pour faire de l’apprentissage à distance une expérience encore meilleure pour leurs élèves. Les enseignants, qui sont toujours connus pour partager les autres, peuvent désormais partager des cours personnalisés dans Jamf School avec des restrictions de configuration, partager des informations sur les applications et des sites Web sur liste blanche. Pour les étudiants, une nouvelle fonctionnalité «lever la main» permet aux étudiants de déclencher une notification aux enseignants pour répondre à une demande de chat ou d’e-mail.

