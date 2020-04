Jardin préparé pour les pollinisateurs à Viveros Coyoacán

Au milieu de l’épidémie par coronavirusC’est une bonne nouvelle: dans notre pays, un projet de jardins pollinisateurs est promu pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. De plus, cet effort est concentré pour préserver les abeilles et les papillons —En Amérique latine, la population de ces espèces a chuté de 30%.

La bonne nouvelle – même si elle ne fait que commencer – a été publiée par le Semarnat (ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles), qui collabore avec le ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Technologie et de l’Innovation (SECTEI) du CDMX.



Pollinisateurs

Avant de commencer à expliquer ce qui se passe avec le projet, il convient de se rappeler que le pollinisateurs —Les espèces qui permettent au pollen de voyager entre les fleurs – sont importants car ils maintiennent la grande diversité génétique dans une région.

Au moins 20 mille espèces contribuent avec cette action fondamentale, comme les abeilles domestiques et sauvages, les bourdons, les guêpes, les coléoptères, les colibris, les chauves-souris, entre autres.

Leur chamba – pour ainsi dire – en tant que pollinisateurs contribue à la développement des cultures (70%) et des plantes sauvages (80%). Par exemple, il y a la production de haricots, fèves, melons, pastèques, courges, concombres, oranges, mandarines, pamplemousses, pommes, poires, prunes, tejocote et capulín; et d’autres espèces comme le café, le cacao et la vanille.

Et sur #WorldBeachDay, nous devons parler de la situation apocalyptique dans laquelle ils se trouvent: En moyenne, 1,6 milliard d’abeilles ont été perdues au cours des quatre dernières années 😔🐝 https://t.co/Gi6VpVKpcC – Sopitas (@sopitas) 20 mai 2019

Malheureusement, le déforestation, l’utilisation aveugle de pesticides dans l’agriculture et le changement climatique a provoqué la réduction de sa population “De façon alarmante”, selon Semarnat.

Le projet Pollinator

Dans ce contexte et afin de conserver les pollinisateurss, Semarnat conçoit le premier espace express sur une superficie de près d’un demi-hectare, à Chilangas. Dans les mérous, simples pépinières de Coyoacán.

Le projet envisage la construction d’un jardin avec une grande diversité de plantes de miel et les producteurs de pollen – qui sont censés fournir de la nourriture aux pollinisateurs au cours des 356 jours de l’année.

“Il aura plus de 50 espèces végétales, avec orange, citron, goyave, prune, pêche, pommier et poirier; arbustes tels que l’herbe de la mésange charbonnière ou du genêt, le fenouil, la prêle, le tonnerre, le museau, ça sent la nuit, l’azomiate, la grenade et l’azalée; succulentes telles que l’aloès et les cactus », a expliqué le Semarnat.

De plus, le herbacées sauvages / médicinales comme pericón, mirasoles, cempasúchil, evergreen, pissenlit, molène, myrte, verveine et camomille.

Et les ornementales comme la lavande, les dahlias, les soucis et le romarin, ainsi que des espèces grimpantes comme le pitahaya, le coralillo et les manteaux.

Soit dit en passant, bien qu’il s’agisse d’une action gouvernementale, Semarnat nous a rappelé que si nous en avions la possibilité, nous pouvons construire notre propre jardin de pollinisateurs. Comment? Semer des plantes qui donnent de la nourriture et un refuge aux espèces susmentionnées.