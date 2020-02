Jason X n’est pas mauvais – c’est tout simplement incompris

Jason X est parfois considéré comme le mouton noir du vendredi 13 franchise et obtient beaucoup de haine des fans de la franchise, mais ce n’est pas un mauvais film: c’est juste mal compris.

Le film, sorti en 2001, a été réalisé par James Isaac et développé à partir d’un scénario de Todd Farmer. Avec Sean S. Cunningham et Noel Cunningham partageant les crédits des producteurs, le film était entre de bonnes mains dès le départ. Le casting a présenté Kane Hodder dans le rôle de Jason dans sa quatrième et dernière apparition en tant que personnage. De plus, Harry Manfredini a écrit la musique, qui a été la marque de fabrique de toute la franchise, donc, même si c’est une valeur aberrante à bien des égards, elle avait tous les bons ingrédients pour être génial. Malgré tout cela, Jason X a fait un peu moins de 17 millions de dollars dans le monde et a obtenu un “C” CinemaScore. Roger Ebert, qui a emboîté le pas avec d’autres critiques de cinéma majeurs qui n’aimaient pas la franchise, a donné au film 0,5 étoiles.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: La mort brutale de la glace de Jason X: cela peut-il vraiment arriver?

Les droits légaux de la franchise – la bataille en cours pour la propriété de Jason Voorhees entre Victor Miller et Sean S.Cunningham – ayant été débattus devant les tribunaux en février 2020, il y aura sans aucun doute plus de films du vendredi 13 en cours, bien que compte tenu de la tendance des remakes dans le genre d’horreur, c’est probablement qu’un autre redémarrage ou retcon sera dans l’avenir de Jason au lieu d’un deuxième voyage dans l’espace.

Jason X ne mérite pas sa mauvaise réputation

La marque d’un vendredi 13 décent se résume vraiment à deux choses: un impressionnant Jason Voorhees et quelques meurtres sanglants uniques. Bien qu’il existe de nombreuses raisons de ne pas aimer Jason X, à ces deux niveaux, le film est complètement à la hauteur. Le film s’ouvre avec Jason au Crystal Lake Research Facility, où une équipe de scientifiques a décidé de le mettre dans un état cryogéniquement gelé car ils ne semblent pas pouvoir le tuer. Bien sûr, Jason n’est pas mort – c’est un zombie, selon le canon du film – et il attaque plusieurs personnes avant d’être poussé dans une capsule et gelé avec Rowan (Lexa Doig), qu’il a poignardé avec sa machette; cela les préserve tous les deux, et ils sont retrouvés plus de 400 ans plus tard, et emportés dans l’espace.

Jason et Rowan sont tous deux décongelés, et Jason reprend ses activités comme d’habitude, envoyant des jeunes amoureux sur une navette spatiale, mais il finit par être mis en pièces par une androïde femelle connue sous le nom de KM-14 (Lisa Ryder). Cela aurait probablement été la fin de lui, sauf qu’il a fini par être reconstruit accidentellement plus fort que jamais grâce aux efforts d’une baie médicale futuriste. De là, il est presque imparable alors qu’ils essaient de le distraire par divers moyens et que les habitants restants du navire tentent de savoir quoi faire avec lui. Même la réalité virtuelle – où Jason tente d’être influencé et distrait par deux femmes partiellement nues – ne suffit pas à le ralentir. Tout cela est complètement ridicule d’avant en arrière, mais pas plus que le fait qu’il ait été ramené à la vie par un éclair et transformé en zombie, possédant des gens, se transformant en “bébé d’enfer” ou gardant des otages dans des tunnels souterrains.

Les meurtres – en particulier la mort du sac de couchage (dans la séquence de réalité virtuelle) et le smash de visage à l’azote liquide – sont devenus des éléments emblématiques de la franchise pour leur créativité et leur brutalité, deux choses pour lesquelles Jason est connu. D’une certaine manière, il est entièrement conscient de ce qu’il est exactement et abandonne tout espoir d’être un film d’horreur sérieux pour être une comédie d’horreur comme des films comme Tucker et Dale vs Evil ou même le croisement, Freddy vs Jason , au lieu. Il y a des moments qui raviront les fans d’horreur moins aguerris, mais pour le hardcore vendredi 13 aficionados, ça vaut la peine de revoir encore et encore pour les rires.

Suivant: Tous les vendredis 13 films classés, du pire au meilleur

À quoi s’attendre de Locke & Key Saison 2 de Netflix

A propos de l’auteur

Jack Wilhelmi est l’éditeur de fonctionnalités d’horreur à . et travaille avec le site depuis 2019. Il est un fan permanent du genre d’horreur et aime toute excuse pour discuter de sujets liés au genre, car aucun de ses amis n’ose le défier dans trivia d’horreur. Il a été publié sur le blog indépendant d’horreur Morbidly Beautiful et a couvert de grands festivals de films de genre tels que Cinepocalypse à Chicago. Il a également été juge au Festival du film Axe Wound.

Dans son temps libre, il est un père de chien dévoué pour un chiot de sauvetage plein d’entrain nommé Peter Quill et aime faire du bénévolat avec diverses organisations de sauvetage d’animaux. Jack aime voyager et explorer le tourisme sombre et d’autres lieux hantés. Il aime étudier la psychologie, le paranormal et regardera littéralement n’importe quel film B schlocky sur la planète pour rire. Suivez-le sur Twitter @JackMacabre ou son chien sur Instagram @quillthethrill.

En savoir plus sur Jack Wilhelmi