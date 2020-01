je déploie la nouvelle interface de bureau, voici les détails

Le réseau social Facebook l’année dernière a annoncé un restylage de sa version de bureau. Maintenant, nous pouvons enfin confirmer que le nouvelle interface de la plateforme est en cours de déploiement.

Ces derniers jours, Zuckerberg a fixé les objectifs de la plateforme pour 2030 bien à l’avance, entre-temps, le déploiement de la nouvelle interface pour l’application de bureau a également commencé. Découvrons ensemble quelques détails.

Facebook: la nouvelle interface de bureau est déployée

Ce que nous remarquons immédiatement est l’absence de la barre bleue en haut de l’écran, une caractéristique distinctive de la plate-forme depuis sa création. Le look semblerait plus propre et plus intuitif, il y a moins d’éléments affichés pour le même espace occupé. Il est également prévu dans les prochaines semaines l’implémentation du Dark Mode, désormais présent dans presque toutes les applications qui concernent les réseaux sociaux.

En ce moment, le déploiement affecte un nombre limité d’utilisateurs mais l’objectif est de recueillir les retours nécessaires pour pouvoir intervenir là où c’est nécessaire. La plate-forme prévoit d’offrir la nouvelle interface pour son application de bureau à une tranche plus large du propre communauté au printemps prochain.

Il sera difficile pour la plateforme de laisser une période très compliquéemalgré le nouveau logo et le nouveau design de l’application de bureau, surtout après les nombreux glissements sur la question de la confidentialité. Le scandale de Cambridge Analytica continue d’être débattu aujourd’hui, même si le groupe n’a pas cessé de générer des bénéfices, seulement au troisième trimestre 2019 il y avait des revenus pour 17,65 milliards de dollars. Il suffit d’attendre pour connaître la date exacte du début de la sortie de la version stable. Évidemment, nous vous tiendrons informés.