Je ne peux pas arrêter de regarder cette vidéo conceptuelle iOS 14 – .

La sortie de l’iPhone 12 d’Apple est le lancement de produit le plus attendu de 2020, et un récent rapport d’une source fiable suggère qu’il est toujours en bonne voie pour la fin de cet été.

Les prochains modèles d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro sont les smartphones d’Apple les plus attendus depuis des années, en grande partie grâce à la refonte prochaine et à une multitude de nouvelles fonctionnalités.

Plusieurs des nouvelles fonctionnalités auxquelles nous pouvons nous attendre impliqueront un nouveau matériel, mais certains des changements les plus excitants seront apportés par le nouveau logiciel iOS 14 d’Apple.

La plus grande nouvelle du monde de la technologie la semaine dernière a été un rapport de Bloomberg qui a apporté de bonnes nouvelles bien nécessaires: la sortie de l’iPhone 12 d’Apple ne sera apparemment pas retardée. Plusieurs rapports antérieurs avaient suggéré que la nouvelle pandémie mondiale de coronavirus entraînerait des retards avec la sortie de l’iPhone 9 d’Apple et son lancement de l’iPhone 12, mais il semble maintenant que l’iPhone 12 soit de nouveau sur la bonne voie.

Si tout se déroule comme prévu, nous pouvons nous attendre à ce que de nouveaux modèles d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro soient dévoilés début septembre – probablement avec une conférence de presse virtuelle par opposition à un événement en direct – puis ils devraient être publiés vers la fin du mois. . Il y a encore de très bonnes chances que l’offre soit sévèrement limitée au lancement en raison du retard de fabrication que les usines en Chine continueront à travailler, mais c’est toujours une excellente nouvelle pour Apple et ses fans que l’iPhone 12 fera ses débuts à temps. Nous attendons beaucoup de chagrin au cours des semaines et des mois à venir, nous aurons donc tous besoin de bonnes nouvelles partout où nous pourrons les obtenir en septembre.

Selon près d’une douzaine de notes de Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, qui est toujours la source d’informations la plus prolifique et la plus fiable sur les produits Apple non publiés, la gamme iPhone 12 d’Apple constituera une mise à jour massive. Les téléphones présenteront un nouveau design avec des bords métalliques plats comme l’ancien iPhone 5, ainsi qu’une connectivité 5G et des écrans OLED améliorés avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, Kuo dit qu’il n’y aura pas trois mais quatre nouveaux modèles d’iPhone 12, y compris l’iPhone d’entrée de gamme 12 et une version plus grande du téléphone, puis l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max avec des spécifications haut de gamme comme un caméra arrière à triple objectif qui ajoute un capteur de temps de vol (ToF) dans le mélange.

Ce sont toutes des nouvelles passionnantes, mais il y a autre chose qui sera lancé aux côtés de la nouvelle série iPhone 12 en septembre prochain. Nous parlons bien sûr d’iOS 14, qui devrait être mis à la disposition des développeurs sous forme bêta en juin prochain, avant une sortie publique plus large vers la fin de l’été. Certains développeurs iOS ont déjà réussi à mettre la main sur le premier code iOS 14, et ils l’ont choisi et découvert les nouvelles fonctionnalités à venir de l’iPhone. La plupart des événements à venir restent cependant un mystère, tout comme les principaux changements d’interface qui ont fait l’objet de rumeurs.

Le matériel est évidemment excitant, mais iOS 14 jouera évidemment un rôle énorme dans toutes les nouvelles fonctionnalités astucieuses qui arriveront sur la série iPhone 12 d’Apple plus tard cette année. Dans cet esprit, un graphiste du nom de Nicholas Ghigo a décidé de créer une vidéo conceptuelle iOS 14 qui permet de visualiser certaines des rumeurs que nous avons entendues sur le nouveau nouveau logiciel mobile d’Apple. Ghigo prend également quelques libertés et imagine quelques nouvelles fonctionnalités iOS 14 qui ne sont pas enracinées dans des fuites ou des rumeurs, mais le résultat final a des changements impressionnants et bien nécessaires que nous ne pouvons cesser de regarder. Découvrez la vidéo complète, qui est intégrée ci-dessous.

