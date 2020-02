Je ne peux pas arrêter de regarder cette vidéo d’un «iPhone 12 Flip» pliable – .

Il ne fait aucun doute que la prochaine gamme d’iPhone 12 d’Apple proposera une refonte massive. En fait, ce sera la plus grande refonte de l’iPhone depuis 2017, lorsque l’iPhone X est sorti. L’écran comportera toujours une encoche, comme nous en avons discuté dans un article publié plus tôt vendredi, mais nous avons également expliqué pourquoi cela n’avait absolument aucune importance et les gens devaient cesser de se plaindre. Les nouveaux iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max d’Apple comporteront un boîtier entièrement nouveau avec des bords métalliques plats pris en sandwich entre le verre à l’avant et à l’arrière du téléphone. Rappelez-vous combien tout le monde a aimé l’iPhone 5? Ce sera comme ça mais plus grand, beaucoup plus moderne et avec le design tout écran signature d’Apple.

Comment savons-nous tout cela? L’analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, l’a dit, c’est ainsi. Kuo est l’initié Apple le plus précis depuis des années, et il a des sources au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple dont les autres fuyards ne peuvent que rêver. S’il rapporte quelque chose dans une note à ses clients, c’est la prochaine meilleure chose pour Apple qui l’annonce. Bien sûr, parfois ses informations sont trop précoces et les plans changent, mais à ce stade du cycle de conception de l’iPhone, il n’est pas sûr de présumer que la conception de l’iPhone 12 d’Apple est un fait accompli.

Maintenant, la conception à venir de l’iPhone 12 est définitivement excitante dans le contexte des iPhones précédemment publiés. Après tout, nous avons vu le même design sur tous les modèles iPhone phares d’Apple depuis la sortie de l’iPhone X il y a trois ans. Dans le contexte de tous les smartphones qui vont arriver dans les magasins en 2020, cependant, ce n’est pas exactement un chef-d’œuvre de pointe. Voici un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre:

Le rendu ci-dessus est une visualisation basée sur tout ce que nous venons de récapituler des fuites de Kuo réalisées par un graphiste. C’est vraiment élégant, mais ça ne crie pas exactement “2020”, maintenant? Découvrez le nouveau design du Samsung Galaxy S20:

Source de l’image: Mr.Mikla / Shutterstock

Conception tout écran … bords incurvés … maintenant C’EST une conception de smartphone qui appartient en 2020. Mais il y a une conception de téléphone encore plus futuriste qui devient de plus en plus populaire cette année, et Samsung ouvre également la voie dans ce domaine. Nous allons jeter un coup d’oeil:

Source de l’image: JOHN G MABANGLO / EPA-EFE / Shutterstock

C’est vrai, 2020 est enfin l’année où les téléphones pliables ne pue pas! Le Galaxy Z Flip illustré ci-dessus n’est pas exactement le smartphone le plus mince ou le plus élégant du marché, mais c’est un exemple impressionnant de ce que les smartphones pliables apportent à la table. Lorsqu’il est fermé, il a une empreinte assez compacte qui tient confortablement dans votre poche. Cependant, lorsqu’il est ouvert, il possède l’un des plus grands écrans que vous trouverez sur n’importe quel smartphone largement disponible en ce moment.

Nous savons qu’Apple travaille également à huis clos sur des iPhones qui se plient. Nous avons vu de nombreux brevets déposés par la société qui le prouvent. Cela dit, nous savons également qu’Apple ne prévoit pas de publier prochainement un iPhone pliable. La technologie est beaucoup trop nouvelle et maladroite pour qu’Apple s’implique dans la production de masse d’un iPhone pliable pour l’instant. Nous pouvons presque certainement nous attendre à ce que des modèles d’iPhone pliables soient publiés dans quelques années, et lorsque le premier téléphone Apple pliable deviendra une réalité, nous espérons vraiment qu’il ressemble à la maquette créée par un utilisateur Instagram.

La capture d’écran ci-dessus est tirée d’une vidéo créée par Iskander Utebayev, un graphiste qui passe par @ bat.not.bad sur Instagram. Il crée généralement des vidéos montrant des concept-cars, mais il a pris une pause pour créer ce qu’il appelle le «iPhone 12 Flip». C’est absolument magnifique et je ne peux pas m’arrêter de le regarder. Il défie également les lois de la physique et ignore les limites de la technologie de production en série, il n’y a donc aucune chance que nous voyons un smartphone pliable comme celui-ci de sitôt. C’est quand même magnifique, et il y a de très bonnes chances que nous voyions un jour des smartphones comme celui-ci, peut-être dans une dizaine d’années. Jusque-là, la vidéo est géniale et elle est intégrée ci-dessous.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

