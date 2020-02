Je ne peux pas arrêter d’écouter le dernier remix surprise de Persona 5 Scramble

La démo de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers a frappé l’Eshop et le PSN japonais de Switch plus tôt cette semaine et j’ai pu y jouer en quelques étapes faciles. J’apprécie absolument comment il capture le style et l’esprit du RPG sous forme d’action – c’est aussi passionnant que de continuer l’histoire des Phantom Thieves car c’est aussi proche d’une suite que vous pourriez obtenir. Mais ce qui me reste encore en tête, c’est ce remix sur le thème de la bataille “Last Surprise” qui frappe lors de certains combats dans P5 Scramble, car bon sang, c’est un banger certifié.

Le style somptueux de Persona 5 a été complété par sa bande-son éclectique de jazz-fusion, et “Last Surprise” en était emblématique. Il démarre avec des cordes dramatiques, des transitions vers la voix groovy de la chanteuse Lyn Inaizumi, et entre dans le crochet emblématique (et trop mémorisé) avec “VOUS NE LE VOYEZ JAMAIS COMIIIIIIIIIIN ‘!” Après plus de 100 batailles avec la chanson jouée, elle est naturellement mélangée en tant que son de fond. Il s’agit toujours d’une chanson incroyable qui montre la créativité et les talents d’Atlus Sound Team, mais si je vous disais que le remix de Persona 5 Scramble était tout aussi bon, sinon meilleur? Restez avec moi ici et écoutez-le très rapidement:

Dans les premières secondes, le remix vous frappe avec un ton mélodique-hardcore plus direct – la nouvelle mélodie de guitare rythmique complète ce riff principal familier. Les deux pistes de guitare s’harmonisent parfaitement, et en conséquence, créent un meilleur équilibre car la chanson dépend un peu moins du riff lui-même. De plus, la note vocale de Lyn qu’elle tient avant que le rythme ne reprenne vous plonge directement dans le nouveau tempo rapide; et la percussion plus lourde prend parfaitement en charge le nouveau son audacieux. Même si le remix se penche davantage sur le punk-métal, il n’abandonne pas tous les éléments de l’original car vous pouvez toujours attraper les cordes orchestrales dans le crochet et le deuxième couplet est livré avec une guitare rythmique funky.

Il est si différent de l’original, mais il évoque la même attitude que Persona 5 incarne et s’adapte au nouveau moule d’action RPG. Mais je pense que le remix me rappelle aussi quand j’irais dans des spectacles punk et jetterais dans des moshpits, donc quand je l’entends, je rêve de jeter à un concert Persona Super Live.

Peut-être qu’entendre une nouvelle version fraîche d’un thème de combat de haut niveau m’a énervé pour le moment, mais je vais entretenir l’idée que le remix “Last Surprise” pourrait être la meilleure version. Là encore, pourquoi opposer deux grandes chansons l’une à l’autre? Après tout, ils giflent tous les deux à leur manière. Honnêtement, je suis juste heureux d’avoir plus de musique de l’équipe Atlus Sound. Il y a un tas de nouvelles chansons dans Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers dont vous commencerez à entendre plus quand il sortira au Japon le 20 février. Même Persona 5 Royal a de nouvelles pistes, et vous pouvez rattraper votre retard sur tout ce qui est nouveau dans P5R avant sa date de sortie le 31 mars dans l’Ouest.

