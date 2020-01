Jean-Luc Godard: 10 meilleurs films, classé | ScreenRant

Jean-Luc Godard est l’un des pionniers du mouvement cinématographique français New Wave. Il a commencé sa carrière de critique de cinéma et était connu pour son mépris de la «tradition» du cinéma français de l’époque. En conséquence, après être devenu réalisateur, Godard a continué à défier les conventions de l’époque dans ses propres films. En contestant les conventions du cinéma, Godard est devenu l’un des réalisateurs les plus influents de tous les temps et il a inspiré d’innombrables autres cinéastes, dont Martin Scorcese et Quentin Tarantino.

CONNEXES: 5 comédies romantiques classiques qui ne fonctionneront pas aujourd’hui (& 5 qui restent intemporelles)

Nous sommes ici pour lister et classer les 10 meilleurs films de Jean Luc Godard.

10 Alphaville

Jean Luc Godard a toujours mis en œuvre des thèmes philosophiques de haut concept dans son travail, mais c’est peut-être le plus clairement vu dans son film de 1965, Alphaville. Dans ce film, Godard mélange des thèmes de science-fiction avec un film noir classique afin de créer une atmosphère unique à Alphaville.

Le film se déroule dans une ville nommée Alphaville dans laquelle l’individualisme et l’expressionnisme ont été éliminés, ne laissant aucune place à l’art ou à l’expression de soi. L’histoire suit un agent secret nommé Lemmy Caution dans sa mission de détruire un ordinateur diabolique.

9 Mépris (Le Mépris)

Contempt de 1963 présentait une performance exceptionnelle de l’une des icônes culturelles de la France, Brigitte Bardot. L’emblématique mannequin, chanteuse et actrice française incarne Camille, une femme qui décide qu’elle n’aime plus son mari, une scénariste travaillant sur une adaptation de L’Odyssée. Le film est une exploration étonnante de l’émotion humaine qui fait écho aux tragédies du monde antique, en particulier avec son cadre méditerranéen.

Le film était le plus cher de Godard au moment de sa sortie et a permis au réalisateur de travailler avec des acteurs célèbres comme Bardot et Jack Palance.

8 Deux ou trois choses que je sais d’elle (Deux Ou Trios choisit Que Je Sais D’elle)

Alors qu’Alphaville se concentrait sur l’individualisme, deux ou trois choses que je sais d’elle étaient centrées sur le consumérisme effréné du 20e siècle. Le film suit une femme au foyer nommée Juliette qui se tourne vers le travail du sexe afin de rendre sa vie de banlieue plus agréable.

Jean Luc Godard a vraiment fait un travail incroyable pour rendre ce film magnifique, quel que soit le lieu de tournage. Le réalisateur français a utilisé une cinématographie magistrale afin de rendre le banal aussi beau.

7 week-end

Ce film marque un tournant dans le portfolio de l’influent réalisateur français. Le week-end a été le début d’une orientation plus politique pour Godard qui n’était pas aussi manifeste dans son travail précédent.

CONNEXES: 10 films d’animation classiques qui n’ont pas bien vieilli

Le film est centré sur des vacances banales et typiques dans le pays qui se termineraient par des résultats choquants et absurdes, notamment le meurtre et le cannibalisme alors que les fondements de la société française de la classe moyenne commencent à s’effondrer.

6 La Chinois

La Chinois est un autre exemple des intérêts académiques et philosophiques de Godard qui transparaissent dans son cinéma. L’amour de Godard pour le maoïsme était bien connu et la sortie de ce film, combinée à son intérêt pour le maoïsme, a causé beaucoup de remous à sa sortie.

Le film suit un étudiant en philosophie et quatre autres membres d’un groupe maoïste alors qu’ils tentent de changer le monde en une sorte de paradis communiste.

5 Ma vie pour vivre (Vivre Sa Vie)

Tout comme deux ou trois choses que je sais d’elle, My Life to Live est une critique du consumérisme qui était devenu une grande partie de la vie au 20e siècle.

Le film met en vedette la légende française et ancienne épouse de Godard, Anna Karina dans le rôle de Nana, une femme qui quitte son mari pour devenir actrice. Il raconte l’histoire de Nana à travers 12 épisodes, montrant sa décision de se lancer dans la prostitution et les difficultés qu’elle a au sein de l’industrie.

4 Masculin, Féminin

Masculin, Feminin est un film étonnant qui explore les luttes de la culture de la jeunesse française au milieu du XXe siècle. Le film s’appuie très fortement sur la culture populaire tout au long de son exécution, faisant référence à des propriétés telles que James Bond, des artistes tels que Bob Dylan et des personnalités politiques telles que Charles DeGaulle.

Malheureusement pour Godard, bien qu’il ait réalisé le film avec la jeunesse française à l’esprit, en raison de Masculin, les thèmes pour adultes de Feminin, il a reçu une note qui interdisait sa diffusion aux moins de 18 ans, au grand mépris de Godard.

3 Band of Outsiders (Bande À Part)

Avec Anna Karina, Band of Outsiders est un film sur trois personnes qui commettent un vol à Paris. Bien que le film soit un thriller policier, il est également l’un des films les plus amusants de Godard, avec plusieurs scènes mémorables dont une scène de danse devenue emblématique du cinéma français.

CONNEXES: 10 films romantiques classiques qui n’ont pas bien vieilli

Le film a été très bien reçu par les critiques, avec beaucoup de louanges pour la capacité de Godard à livrer un film de gangster aussi fantastique et mémorable.

2 Pierrot Le Fou

Basé sur le roman Obsession de 1962 et mettant en vedette Anna Karina et Jean-Paul Belmondo, Pierrot le Fou est un thriller de crime noir de pâte à papier qui couvre des questions telles que la guerre du Vietnam et les luttes artistiques de l’individu. Le film suit Ferdinand Belmondo, alors qu’il décide de quitter sa vie conjugale ennuyeuse et d’échapper à son existence bourgeoise.

Le film est l’un des films les plus étonnants et uniques de Godard. Mis à part les marques de commerce Godard habituelles, telles que des personnages brisant le quatrième mur, le film s’est également penché fortement sur le mouvement pop art qui prévalait à l’époque.

1 À bout de souffle (À Bout De Souffle)

À bout de souffle était à la fois le premier long métrage de Jean Luc Godard et la première grande pause de Jean-Paul Belmondo en tant qu’acteur. Breathless a été fortement inspiré par les films criminels américains et a suivi une Américaine nommée Patricia Franchini qui s’implique dans la vie de Michel Poiccard, un criminel.

Le film a été l’un des premiers du mouvement français New Wave et, par conséquent, est l’un des films les plus influents et emblématiques de tous les temps. En plus de son influence dans le cinéma français, Breathless a également été un succès international en raison de son utilisation des coupes sautées et de son style visuel unique et captivant.

SUIVANT: 10 films de science-fiction classiques qui n’ont pas bien vieilli