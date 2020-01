Jeanne Chowning de Fred Hutch s’engage pour la diversité et l’inclusion dans la science – .

La science est dans son ADN! Dr Jeanne Ting Chowning au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle. (Photo gracieuseté de Jeanne Chowning)

La Dre Jeanne Ting Chowning est une éducatrice permanente passionnée par les sciences – et déterminée à faire en sorte que cette passion atteigne et soit au service des élèves et des enseignants sous-représentés.

“Dans ma carrière, je me suis concentré sur le soutien des professeurs de sciences et de leurs étudiants”, a déclaré Chowning. “Je l’ai fait principalement en offrant un développement professionnel et un programme qui aide les enseignants à aborder les nouvelles technologies dans les sciences de la vie et leurs implications sociales et éthiques.”

Notre dernier Geek de la semaine, Chowning est actuellement le directeur principal de l’enseignement des sciences au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle. Elle est également directrice de district pour la National Science Teaching Association et bénévole pour Seavuria, une organisation à but non lucratif qui associe des étudiants de Vuria, au Kenya, à des étudiants de la région de Seattle et à des mentors scientifiques.

“En tant que personne d’origine asiatique et européenne, mère architecte et père physicien et diplômée en arts et en sciences, je combine souvent domaines et intérêts et recherche des approches intégrées des problèmes”, a déclaré Chowning.

Continuez à lire pour en savoir plus sur le Geek de la semaine de cette semaine, et plus de points de vue de Chowning sur l’éducation, la science et la diversité:

Que faites-vous et pourquoi le faites-vous? Je m’engage à offrir aux étudiants des groupes historiquement marginalisés la possibilité d’être inclus dans les sciences. Pour lutter contre les inégalités scientifiques, nous devons rencontrer les étudiants là où ils se trouvent et les aider à découvrir la pertinence des sciences pour leur vie. Nous devons également élever la voix et soutenir l’action de ceux qui ont été traditionnellement marginalisés ou exclus de la science.

Il est essentiel pour chacun de nous de nous engager dans le travail continu d’examen de nous-mêmes, de nos propres préjugés et du rôle que nous jouons dans la promotion d’une culture qui valorise et célèbre les divers participants et leurs expériences.

De nombreux étudiants issus de milieux sous-représentés n’ont pas accès à des scientifiques, à des opportunités de se renseigner sur la recherche ou à une connaissance des carrières qui s’offrent à eux. Mon objectif chez Fred Hutch est d’aider à combler le fossé de la diversité dans la recherche scientifique et d’offrir des opportunités à ceux qui ne les auraient pas autrement.

Mes collègues et moi le faisons grâce à une variété de programmes destinés aux étudiants et aux enseignants sous-représentés dans tout l’État. De nombreuses preuves suggèrent que la qualité de la recherche scientifique s’améliore si le groupe de recherche est diversifié et intègre des perspectives et des expertises différentes. Qui sait d’où pourraient provenir les prochaines découvertes vitales? Mais, comme un article récent de notre directeur Gary Gilliland l’a noté via LinkedIn, rendre la science plus inclusive est également tout simplement la bonne chose à faire.

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine? Il ne suffit pas de donner aux jeunes des opportunités ou un accès à des carrières. Il est également essentiel pour chacun d’entre nous de nous engager dans le travail continu d’examen de nous-mêmes, de nos propres préjugés et du rôle que nous jouons dans la promotion d’une culture qui valorise et célèbre les divers participants et leurs expériences. De plus, il est important que nous portions notre attention sur les croyances, les systèmes et les institutions qui perpétuent le racisme, le sexisme et d’autres injustices historiques de la science. À une échelle plus large, nous devons changer les pratiques dans nos établissements d’enseignement et scientifiques pour aborder les rôles qu’ils jouent dans la perpétuation des inégalités.

Où trouvez-vous votre inspiration? L’éducation est un long jeu. Parfois, nous ne connaissons ni ne voyons jamais les impacts de notre travail. Mais si vous restez sur le terrain assez longtemps, vous entendrez souvent d’anciens élèves ou enseignants qui vous racontent comment vos efforts ont fait la différence. C’est le meilleur sentiment au monde – de pouvoir être au service de quelqu’un d’autre alors qu’il trouve son propre chemin dans la vie.

Lorsque j’étais professeur au secondaire dans les années 1990, j’ai participé au programme de professeurs Fred Hutch que je dirige actuellement (le Science Education Partnership, SEP). Le programme a été transformateur pour ma propre carrière – je suis donc ravi de pouvoir aider d’autres enseignants à vivre des expériences similaires.

J’ai récemment renoué avec un ancien étudiant qui a créé un partenariat communautaire / programme de sensibilisation dans son université pour les élèves du secondaire sous-représentés et économiquement défavorisés. Nous avons également chez Fred Hutch des scientifiques qui étaient d’anciens étudiants des professeurs de sciences du SEP avec lesquels nous travaillons; en raison de l’impact de leurs enseignants, ces jeunes scientifiques veulent maintenant se mettre au service du mentorat de nouveaux professeurs de sciences. Ces types d’histoires me gardent inspiré!

Quelle est la seule technologie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre et pourquoi? J’ai un très mauvais sens de l’orientation, donc les applications de navigation comme Waze ont été une bouée de sauvetage.

(Photo gracieuseté de Jeanne Chowning)

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi fonctionne-t-il pour vous? Juste devant mon bureau, notre laboratoire est rempli de près de 120 kits de prêt de matériel / fournitures de biologie moléculaire pour les écoles ainsi que des surplus des laboratoires Fred Hutch que nous partageons avec les enseignants. Nous fournissons des ressources à plus de 15 000 étudiants en sciences chaque année, nous avons donc un environnement de travail occupé et bondé! J’ai intentionnellement transformé mon propre espace de bureau sans fenêtre en un lieu de lumière et de calme relatif. J’ai un bureau debout réglable (que je n’utilise pas debout autant que je le devrais). J’ai plusieurs écrans, ce qui aide beaucoup à la productivité, et un petit coin salon pour les réunions avec les autres.

Votre meilleur conseil ou astuce pour gérer le travail et la vie de tous les jours. (Aidez-nous, nous en avons besoin.) De nombreux autres geeks de la semaine ont mentionné le maintien d’une boîte de réception propre et la planification du temps pour l’exercice et d’autres activités de soutien personnel. Une petite chose que je fais est de nettoyer mon bureau avant de partir chaque jour, afin que je puisse commencer frais et organisé à mon retour.

Je pense que les gens du monde sans but lucratif ont beaucoup à apprendre des processus commerciaux. J’ai un tableau Kanban modifié pour mes propres projets qui est super utile. Il existe des versions en ligne, mais je préfère les post-its à l’ancienne. Non seulement je peux externaliser les idées et les tâches telles que je les pense, mais j’aime aussi voir l’avancement des travaux et rester concentré sur les priorités.

Mac, Windows ou Linux? J’ai fait des allers-retours entre Mac et Windows et en ce moment je suis de retour sur Mac, en partie parce que la division Sciences de base de Fred Hutch est centrée sur Mac.

Kirk, Picard ou Janeway? Certainement le Kirk original et classique. J’ai grandi en regardant la série originale à la télévision, donc il y a un facteur de nostalgie.

Transporteur, machine à voyager dans le temps ou cape d’invisibilité? Machine à remonter le temps! Je voudrais revenir aux années 1970 et raconter ce qui se passe avec notre crise climatique aujourd’hui.

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je… Je pense que nous devons investir dans des modèles éducatifs qui priorisent les relations avec les élèves et les familles, se concentrent sur la pertinence et la résolution de problèmes interdisciplinaires dans le monde réel, et donnent aux étudiants la possibilité d’être créatifs et de répondre à leurs propres questions. Je pense que nos écoles publiques en particulier, méritent plus de soutien. Un projet spécifique auquel j’ai beaucoup pensé consiste à développer une académie de biologie computationnelle à Fred Hutch qui servirait les étudiants sous-représentés au collège et au lycée et les encouragerait à entrer dans des domaines qui se trouvent à l’intersection de la biologie et de l’informatique. À l’heure actuelle, ces domaines sont parmi les plus dynamiques, les mieux rémunérés et les moins diversifiés des sciences biologiques. Par exemple, de nombreux scientifiques de Fred Hutch utilisent la biologie informatique pour suivre l’évolution et la propagation de virus mortels (Nextstrain). Je crois que de nombreux jeunes qui autrement ne seraient pas intéressés par les sciences informatiques seraient attirés dans des domaines informatiques par une opportunité de bénéficier à leurs communautés ou de travailler à des traitements vitaux pour le cancer.

J’ai une fois fait la queue pour… Récemment, j’ai fait la queue pour voir le film de Rick Steves, «L’histoire du fascisme en Europe». Il y a beaucoup de leçons d’histoire pour nous.

Vos modèles: Mon père, S.C.C. Ting, m’a appris la valeur de la persévérance, croire au pouvoir du possible et l’importance d’inspirer une vision partagée. Je respecte également les personnes qui ont travaillé pour un avenir plus juste, équitable et durable.

Le plus grand jeu de l’histoire: Mon mari et moi jouons au jeu de société Wingspan de manière obsessionnelle depuis six mois. Cela compte-t-il? Je ne suis pas vraiment intéressé par le sport, donc je n’ai pas de jeu pour vous là-bas!

Meilleur gadget de tous les temps: Je vais fournir deux réponses. Pour la haute technologie: je suis très content de mes nouveaux écouteurs Bluetooth. Du côté de la basse technologie: Un pilon à pommes de terre est la clé d’une bonne purée de pommes de terre.

Premier ordinateur: Apple Macintosh Plus. J’ai tapé tous mes papiers de premier cycle sur une machine à écrire, donc l’arrivée du Mac a été vraiment révolutionnaire.

Téléphone actuel: iPhone XS.

Application préférée: Twitter, car il existe une communauté très solide de scientifiques et d’enseignants en sciences. Il y a aussi plusieurs groupes de niche où je peux trouver d’autres gens geek qui aiment aussi les salamandres, les lézards ou les nudibranches! Les médias sociaux ont des dimensions négatives, mais l’un des avantages est que si vous suivez des gens intéressants (par exemple, la communauté croissante de scientifiques de couleur) et écoutez, vous pouvez en apprendre beaucoup sur leurs expériences et leurs défis.

Cause préférée: Équité en éducation: Avant de rejoindre le Hutch, j’ai occupé le poste de directeur exécutif associé de Rainier Scholars, un programme qui offre aux étudiants (étudiants de première génération à faible revenu de couleur) et à leurs familles 12 ans de soutien éducatif et de soutien continu. , de la 5e année au diplôme collégial et au-delà. L’accent est mis sur la formation des leaders et des acteurs du changement de demain. De nombreuses interventions éducatives sont superficielles et rapides, mais Rainier Scholars comprend la valeur de l’établissement de relations durables avec les étudiants et les familles. Il existe de nombreux autres excellents programmes dans notre région – la Technology Access Foundation a également fait un travail remarquable dans ce domaine.

Technologie la plus importante de 2020: Chez Fred Hutch, les biologistes computationnels travaillent en étroite collaboration avec nos scientifiques en immunothérapie pour exploiter la puissance de l’IA pour améliorer le diagnostic et le traitement du cancer.

Technologie la plus importante de 2022: Je vais dire que les technologies qui nous aideront à passer d’une économie basée sur les combustibles fossiles à des sources d’énergie alternatives seront les plus importantes des prochaines années. Nous avons besoin de tout le monde sur le pont pour faire face à la crise climatique.

Derniers conseils pour vos camarades geeks: Le Dr Bill Foege (qui a aidé à éradiquer la variole) a déclaré: «Il y a quelque chose de mieux que la science, et c’est la science avec une boussole morale, la science au service de l’humanité, la science qui rend les actes actuels sensibles aux besoins futurs.» Mon conseil serait pour nous de ne pas perdre de vue la nécessité d’être critique et réfléchi sur la façon dont nous utilisons la science et la technologie, et de diriger nos efforts vers le service de l’humanité et du monde naturel auquel nous appartenons.

Site Internet: Fred Hutch Éducation et formation

Twitter: @jchowning et @SciEdHutch

LinkedIn: Jeanne Chowning