Jeep Wrangler Rubicon, analyse: frontière

“Alea iacta est”, Jules César (Vies de douze Césars, 121 après JC)

Je ne peux pas me vanter de parler la langue de la montagne mais après un long moment, je pense que je comprends quelque chose. Je ne sais pas ce que l’eau signifie pour moi quand elle glisse à travers les pierres moussues à l’ombre du chêne mais je remarque la joie et la jeunesse de son torrent nouveau-né au printemps jusqu’à la colline où la glace attend pour dire au revoir à la Derniers rayons de soleil avec la patience d’un sphinx immobile figé dans le temps. Je ne comprends pas non plus les mots de la forêt lorsque le vent secoue la cime des arbres et se frotte les uns contre les autres en se balançant élégamment bien que je sache qu’ils se plient patiemment pour se débarrasser de leurs ananas dans l’espoir que leurs graines iront loin en roulant sur le sol ou entre dents de rongeurs qui habitent le hall.

Le coucher de soleil me surprend encore en essayant de déchiffrer tout ce que cet endroit a à me dire quand je reviens chaque fois que j’en ai l’occasion. C’est un coin qui n’est pas facile à atteindre ni même à connaître les secrets des chemins cachés qui y mènent. C’est pourquoi c’est devenu au fil du temps mon endroit préféré dans le monde et c’est pourquoi cela ne me dérange pas de me lever avant le coucher du soleil afin de pouvoir passer le plus de temps possible à apprendre cette langue que je ne comprendrai jamais. Mais je sais que la montagne me parle, personne d’autre. Et le coucher de soleil meurt complètement derrière la colline effaçant peu à peu la rougeur du ciel. Je démarre donc le moteur.

Les usages que l’on peut donner à un véhicule automobile sont multiples et variés en tenant toujours compte de la finalité ultime qui n’est autre que le transport de soi et d’autres objets que l’on souhaite déplacer d’un côté à l’autre. Mais à l’intérieur de cet objectif simple, la mobilité s’articule de plusieurs façons et l’une d’elles est ce que l’on a appelé une activité hors route ou hors route.

Fiche technique du Jeep Wrangler Rubicon

Il est vrai que ces dernières années, l’industrie automobile a fait un clin d’œil à ce type de véhicules avec le développement de SUV, des modèles qui prennent l’esthétique et la configuration tout-terrain mais qui sont toujours des voitures conçues principalement pour les routes. Et pourtant, certaines marques conservent des propositions dans leurs rangs qui sont principalement orientées vers la sortie de l’asphalte. Parfois TRÈS hors de l’asphalte.

Ruban Jeep Wrangler: Tradition

C’est le cas du Jeep Wrangler, un modèle qui vient perpétuer une longue tradition de véhicules tout terrain de la marque américaine qui trouve son origine dans des véhicules militaires à usages multiples mais qui tout au long de son histoire a fourni aux fans laisser l’asphalte dans leurs excursions des voitures capables de faire face à presque n’importe quel obstacle qui se met devant lui.

Et cette déclaration d’intention est très claire depuis le premier regard sur ce modèle. Sa carrosserie présente une imposante grande plante tout-terrain traditionnelle, avec de grandes roues tout-terrain, un pare-chocs dépassant de l’avant, des ailes en bas, des coussinets de talon, une roue de secours placée sur le hayon …

Le tout avec l’air incomparable de Jeep grâce à la conception de l’avant avec deux grands phares circulaires et la grille classique avec des rayures verticales qui ressemblent depuis que le mythique Willys a été envoyé sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Tout à l’extérieur a l’air solide: fermetures, charnières des portes en vue, groupes optiques protégés et renforcés et un corps métallique qui semble et se sent résistant.

La hauteur du Wrangler est imposante, avec 252 centimètres de hauteur libre, ce qui donne les premières données sur les capacités de cette Jeep à surmonter les obstacles à l’extérieur de l’asphalte. Cette hauteur signifie que vous devez vous percher à l’intérieur avec une certaine difficulté, mais toujours à l’aide de poignées qui sont à l’intérieur.

Jeep Wrangler Rubicon: un toit incroyable

L’un des éléments les plus surprenants de cette version est le toit en tissu qui est retiré avec un mécanisme électrique faisant presque complètement du Wrangler un énorme cabriolet. Le mécanisme fonctionne parfaitement et le toit est récupéré à l’arrière. L’inconvénient de l’isolation acoustique inférieure due à ce type de toit n’est pas trop inquiétant dans une voiture qui n’a pas l’un de ses principaux objectifs dans le silence intérieur.

L’intérieur a une apparence tout aussi robuste avec une combinaison de solutions spartiates et grossières avec d’autres détails d’une voiture de finitions de luxe. Par exemple, certains câbles sont ostensiblement visibles ou le mécanisme qui limite l’ouverture des portes est une bande de tissu robuste mais simple ou les glissières de porte ont la forme d’un réseau.

Dans la partie des finitions premium, nous trouvons des zones finies en tissu sur le tableau de bord avec des surpiqûres que nous trouvons également dans les sièges en cuir colorés mais également robustes ainsi que dans le changement de vitesse ou dans le revêtement en similicuir du volant. Nous trouvons de nombreuses poignées et renforts en plastique comme celui qui entoure l’écran du système multimédia et certains des boutons ou couvercles en plastique pour les connecteurs audio USB et auxiliaires qui nous avertissent que la vie à bord est plutôt difficile.

Clins d’oeil

Comme d’habitude en jeep, nous trouvons de nombreux clins d’œil à la marque tels que le Willis gravé sur le pare-brise qui est perché d’un côté, les tapis sur lesquels vous pouvez voir une carte avec des contours ou l’image du Willis mentionné sur la partie en plastique qui protège le tunnel de transmission qui sépare les deux sièges arrière.

Les sièges avant et arrière sont confortables et bien finis et l’habitabilité ne pose aucun problème: il y a beaucoup d’espace en hauteur et en largeur ou pour les jambes dans l’un de ses sièges. Le confort des sièges et leur rembourrage résistent au type même testé sur des terrains très accidentés et même si nous devons continuer à utiliser les nombreuses barres disponibles pour cela, nous serons indemnes de l’expérience.

L’aspect de l’intérieur s’accorde parfaitement avec celui de l’extérieur avec ce mélange de dureté et d’élégance qui est une marque de la maison mais ne perd pas de vue l’aspect pratique. Presque toutes les pièces qui recouvrent le sol et pas seulement les tapis ou la zone de coffre sont amovibles et lavables donc avec un peu de travail et un tuyau à la main, l’intérieur de la voiture sera prêt pour une utilisation urbaine après une traversée dans la boue sans passer par des professionnels.

Coffre vertical

Le coffre s’ouvre en deux parties avec une porte à ouverture horizontale qui pivote sur une charnière sur le côté droit où la roue de secours a été fixée et d’autre part une fenêtre qui s’ouvre verticalement vers le haut qui ne peut pas être utilisée si elle n’est pas utilisée Il a ouvert le premier. L’espace laissé dans le coffre est grand et révèle l’énorme subwoofer du puissant système de son Alpine qui a équipé l’unité de test.

Le type d’ouverture du coffre du Wrangler n’est pas le plus confortable dans les espaces étroits tels que les parkings urbains, notamment parce que nous ne pouvons pas ouvrir la fenêtre lorsque le mur de celui-ci est proche de l’arrière. Il doit être pris en compte lors du chargement des opérations dans ce type de situations.

En ce qui concerne également les systèmes d’aide à la conduite, le Wrangler combine cette combinaison de voiture haut de gamme et de tout-terrain sans compromis. Nous pouvons trouver à partir d’un bon système de caméra et de capteurs de stationnement (indispensables pour le volume de la voiture), l’état de la batterie ou des indicateurs de pression des pneus à toutes sortes d’informations pour une utilisation hors route telles que les angles d’inclinaison, l’état du système de traction ou la température du moteur mais aussi le changement (très important lorsque l’on utilise la boîte de vitesses).

Navigateur

Le système de navigation et multimédia du Jeep Wrangler Rubicon est le même que celui équipé par le reste des modèles du groupe, quelque peu spartiate et avec un graphisme un peu simple mais avec un fonctionnement impeccable et avec un écran qui sacrifie une certaine lisibilité pour le plaisir de la robustesse. L’équipement sonore est excellent mais il est difficile d’en profiter pleinement sans que la voiture ne s’arrête car le bruit qui s’infiltre dans l’habitacle est assez élevé.

Au volant du Wrangler, on se rend immédiatement compte qu’il s’agit d’une voiture avec l’esprit sorti de l’asphalte. Les grandes roues, la garde au sol et la transmission que le Wrangler équipe ne sont pas idéales pour un véhicule routier et lors de sa manipulation sur l’asphalte, il présente des manques dans la section de maniabilité et de réponse de la direction ainsi que la rigidité des suspensions à la le temps d’affronter les courbes à une certaine vitesse.

Ce ne sont pas des réactions dangereuses mais plutôt lentes. C’est pourquoi, malgré son imposant moteur de 272 chevaux puisque l’accélération est respectable pour une voiture de ce volume et de ce poids (moins de neuf secondes pour atteindre une centaine de kilomètres par heure à l’arrêt), ce n’est pas un modèle qui Profitez-en sur la route ou sur l’autoroute.

En revanche, c’est une voiture bruyante et elle est presque inévitable en raison de la présence du toit en tissu et d’autres facteurs tels que le type de pneus et les suspensions. Il n’est pas non plus trop confortable sur terrain cahoteux car la dureté de la suspension nous fait remarquer les irrégularités du terrain.

Citoyen un peu maladroit

En ville, sa taille imposante et son rayon de braquage rendent également les manœuvres difficiles, malgré le fait que le Wrangler dispose d’un bon ensemble de caméras et de capteurs pour les faciliter. Bien sûr, si la route n’est pas son territoire naturel, les rues étroites d’un vieux quartier d’une grande ville beaucoup moins.

Une fois que nous avons amené le Wrangler dans son écosystème naturel, les choses changent radicalement. Ce modèle Jeep est parfait à tous points de vue pour faire face à presque tous les obstacles qui peuvent survenir sur un itinéraire tout-terrain, du moteur à essence avec la puissance mentionnée de 272 chevaux et 400 Nm de couple à la boîte de vitesses automatique avec boîte de vitesses (pas moins de 4 à 1), les énormes roues à crampons, la transmission intégrale qui peut être verrouillée, la possibilité de verrouiller le différentiel, le contrôle de la barre stabilisatrice, les talons en acier, la hauteur du sol et tous les systèmes et informations électroniques Nous l’avons déjà mentionné.

En plus d’être idéal pour surmonter les obstacles tels que les rochers, la pataugeoire, les terrains avec peu d’adhérence tels que la boue ou la terre, le Wrangler se développe facilement sur les chemins de terre auxquels nous pouvons faire face à grande vitesse pour ce qui peut généralement être fait avec ces types de véhicules. Avec la puissance à revendre et cette grande capacité hors route, il est difficile de rechercher les limites de cette Jeep.

Conclusions

Le Wrangler est un SUV de course, d’abord parce qu’il a été fabriqué par l’une des sociétés ayant plus d’expérience dans ce type de véhicules et ensuite parce que dans sa conception et sa réalisation, chaque partie de la voiture est orientée vers l’expérience en dehors de la L’asphalte est le meilleur possible. Bien sûr, cela implique des sacrifices lors de la prise de la voiture en ville ou sur la route, mais cela ne signifie pas que c’est une voiture qui ne peut pas être utilisée dans ces environnements mais que ses performances sur l’asphalte sont pires qu’un véhicule avec une philosophie différente.

Les détails sont ceux qui viennent de terminer l’image d’une voiture parfaite et ce Wrangler les a, à partir d’une gamme de systèmes d’information sur les paramètres pour la conduite hors route, un intérieur pratique conçu pour un entretien et un nettoyage simples jusqu’au détail de la possibilité de se détacher presque complètement du toit pour offrir une expérience complète dans la nature.

Le Wrangler Rubicon est un véhicule totalement orienté vers la conduite sur asphalte. Cela fait que certaines compétences routières telles que le confort ou l’isolation acoustique semblent quelque peu sacrifiées.

