Jeff Bezos a fait un don de 10 milliards de dollars contre l’effet de serre

L’homme le plus riche du monde et également fondateur et PDG de la plateforme de commerce électronique Amazon, Jeff Bezos a décidé de multiplier son engagement bienfaisance pour les énergies renouvelables et la protection de l’environnement.

L’homme a récemment annoncé qu’il en ferait don à d’autres 10 milliards de dollars pour lutter contre l’effet de serre. Le don servira à soutenir ce qu’il a défini comme “la plus grande menace d’aujourd’hui”. Les fonds en question créeront le Bezos Earth Fund. Découvrons tous les autres détails ensemble.

Jeff Bezos d’Amazon fait un don de 10 milliards de dollars supplémentaires pour lutter contre l’effet de serre

La décision du magnat de Seattle a rebondi sur la plateforme Instagram. Voici sa déclaration: «Cette initiative mondiale financera des scientifiques, des militants, des organisations non gouvernementales et tout effort qui offrira une réelle chance d’aider à préserver et à protéger le monde naturel. Je veux travailler avec d’autres à la fois pour amplifier les voies connues et pour explorer de nouvelles voies dans la lutte contre l’impact dévastateur du changement climatique sur cette planète. “

L’attribution de ces fonds se fera sous forme de «subventions», ou prix, à partir de l’été prochain. Ce sera dons à des instituts et chercheurs déjà actifs et non d’investissements. Bezos a également lancé un appel collectif: “L’action des grandes et petites entreprises, des États nationaux, des organisations mondiales et des particuliers sera nécessaire”. Bezos entend également se proposer comme un exemple à imiter: pour lui, si les dix milliards promis représentent une fraction de 8% de sa chance, c’est toujours la plus grande initiative caritative lancée à titre personnel.

Malheureusement, cependant, certains critique l’Association est arrivée de ses employés Employés pour Climate Justice il a répliqué que l’entreprise est en fait complice dans la crise de l’effet de serre et que seuls des changements dans leur fonctionnement peuvent être efficaces. Mais n’oublions pas que l’entreprise prévoit de réduire ses émissions de CO2 d’ici 2030, soit 10 ans avant la date fixée dans l’accord de Paris.