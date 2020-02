Jeff Bezos achète un manoir de Los Angeles pour 165 M $ et un terrain de la succession de Paul Allen pour 90 M $ – .

Jeff Bezos. (Photo . / Alan Boyle)

Jeff Bezos est l’acheteur déclaré d’immeubles de premier ordre. Cette fois, le PDG d’Amazon a perdu un record de 165 millions de dollars sur un domaine à Beverly Hills, en Californie, selon le Wall Street Journal.

Bezos a acheté la propriété – conçue pour le président de Warner Bros, Jack Warner dans les années 1930 – du magnat des médias David Geffen, et le prix éclipse un achat immobilier résidentiel de 150 millions de dollars d’un domaine Bel-Air l’année dernière par Lachlan Murdoch.

Le Journal, citant une personne familière avec la transaction, a rapporté que Bezos Expeditions, une société faîtière pour divers projets Bezos, avait également dépensé 90 millions de dollars pour une parcelle de terrain non développée à proximité de la succession du défunt co-fondateur de Microsoft, Paul Allen.

Le Warner Estate a été célébré comme la propriété ultime des magnats du studio dans un article de 1992 dans Architectural Digest. Le manoir de style géorgien de 13 600 pieds carrés se trouve sur neuf acres et comprendrait “de vastes terrasses et jardins, deux maisons d’hôtes, une pépinière et trois serres chaudes, un court de tennis, une piscine, un parcours de golf de neuf trous et un propre garage de service et pompes à essence.

Geffen a acheté la propriété pour 47,5 millions de dollars en 1990 – un record alors pour une maison dans la région de Los Angeles.

(Image Google Maps)

La propriété, qui peut être vue ici, est présentée dans le livre “The Legendary Estates of Beverly Hills” – disponible sur Amazon – par le magnat de l’immobilier et l’historien de l’architecture Jeff Hyland.

“Aucune résidence de studio tsar, avant ou depuis, n’a jamais dépassé en taille, en grandeur ou en glamour pur que le domaine Jack Warner sur Angelo Drive à Benedict Canyon”, a écrit Hyland.

L’appétit de Bezos pour les espaces de vie de luxe l’a amené à ramasser des propriétés sur les deux côtes. En juin dernier, la personne la plus riche du monde était l’acheteur présumé de trois condos à New York évalués à 80 millions de dollars. En 2017, il a acheté un manoir dans un quartier exclusif de Washington, D.C., pour 23 millions de dollars, puis a entrepris de rénover l’endroit pour 12 millions de dollars.