Jeff Bezos dit qu’il est extorqué en réponse à une action en diffamation intentée par le frère de sa petite amie – .

L’équipe juridique de Jeff Bezos a déclaré qu’une action en diffamation intentée par le frère de sa petite amie représentait une tentative d’extorquer le PDG d’Amazon.

Michael Sanchez a accusé Bezos et son chef de la sécurité Gavin de Becker dans le procès déposé plus tôt cette semaine d’avoir répandu de fausses rumeurs selon lesquelles il aurait divulgué des photos nues du leader technologique au National Enquirer. Sanchez a déclaré dans le procès qu’il “n’avait jamais eu en sa possession les photographies graphiques en question”.

Trois jours après le dépôt de la plainte initiale devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, l’équipe de Bezos a présenté une requête en radiation, arguant que ni le PDG d’Amazon ni de Becker n’ont jamais accusé Sanchez d’avoir divulgué des photos de nus. Sanchez, soutient la motion, se fait le centre de l’histoire et l’utilise pour essayer d’obtenir de l’argent de la personne la plus riche du monde.

L’extorsion se lève à nouveau dans cette action en justice, cette fois non seulement à l’encontre des défendeurs, mais aussi directement en menaçant le discours protégé par le premier amendement. En déposant ce procès, M. Sanchez espère se remettre en première page et extraire de l’argent des défendeurs en tirant parti de l’environnement médiatique actuel pour les harceler. Mais peu importe ce que Michael Sanchez dit ou combien de fois il se répète, au cœur de sa plainte se trouve la même controverse publique qu’il a contribué à générer et qu’il a tenté d’exploiter – et dont il a subrepticement gagné 200000 $.

Il y a un an, Jeff et MacKenzie Bezos ont annoncé leur décision de divorcer après 25 ans de mariage. Dans les jours qui ont suivi cette annonce, l’Enquirer a publié une couverture exclusive avec des images détaillant ce qu’il a appelé “les photos de tricherie qui ont mis fin à son mariage”.

Un mois après cela, Bezos a accusé American Media, la société mère de National Enquirer, de chantage en menaçant de publier des photos intimes de lui et de sa petite amie Lauren Sanchez, à moins qu’il ne renonce à une enquête qu’il a lancée sur la façon dont le tabloïd a eu accès à ses SMS privés. AMI a déclaré plus tard que Michael Sanchez était la seule source de l’histoire de National Enquirer.

Sur la base des informations et des aveux de l’AMI, les déclarations selon lesquelles Michael Sanchez était la source de l’histoire de National Enquirer sont “substantiellement vraies” et ne répondent pas aux menaces de diffamation, selon la motion de Bezos. Sanchez, soutient la motion, poursuit Bezos parce qu’il est “mécontent” de la couverture médiatique de ses actions présumées.

“Ce reportage a révélé la vérité épouvantable que Michael Sanchez a trahi sa sœur en la revendant à l’Enquirer en lui fournissant des informations personnelles et des messages texte après qu’il a été payé 200 000 $”, selon le dossier de Bezos.

