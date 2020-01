Jeff Bezos se fait défoncer par une vidéo sur WhatsApp: piraté

La série n’est jamais trop riche pour faire attention à ce que vous obtenez WhatsAppvoici le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, s’est fait arnaquer par une vidéo reçue via cette application. En réalité, l’histoire est encore plus intéressante qu’il n’y paraît, presque un film sur les espions et leurs intrigues. Cette histoire est née même du célèbre meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

Ce meurtre a été à plusieurs reprises lié au prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman. Apparemment, c’est ce dernier qui a viséiPhone par Jeff Bezos en lui envoyant une vidéo via les applications populaires. La vidéo pesait environ 4,4 Mo et contenait un code qui permettait de prendre la télécommande de l’appareil. Mais pourquoi tout cela est-il arrivé?

Jeff Bezos, une vidéo sur WhatsApp et le prince héritier saoudien

Bin Salman semble avoir pris la peine d’envoyer à quelqu’un une telle vidéo en raison de l’enquête qui est menée sur Washington Post concernant le meurtre du journaliste. Pour les non-initiés, le journal appartient à Bezos. Le piratage de l’iPhone semble avoir eu lieu depuis chercher quelque chose de compromettant contre le PDG Amazon pour le pousser à arrêter l’enquête.

Tout cela s’est réellement produit dans le 2018, mais les détails de l’affaire n’ont été publiés que récemment. la les logiciels malveillants fourni par la vidéo a permis aux attaquants d’avoir accès à tout ce qui se trouvait sur le smartphone, des messages aux images. En tout cas, pour le moment, on ne sait pas quel tour cette histoire peut prendre.

On parle d’un meurtre dont les soupçons concernent la famille royale d’un pays et le piratage du smartphone d’un des hommes les plus riches du monde. Une morale de tout ça? Faites attention à ce que vous téléchargez sur vos appareils.