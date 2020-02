Jeff Bezos veut freiner le changement climatique via un fonds de 10 milliards de dollars – mais l’argent est-il son outil le plus puissant? – .

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, prend la parole aux Amazon Spheres en 2018. (. Photo / Kurt Schlosser)

L’engagement surprise de Jeff Bezos cette semaine de faire don de 10 milliards de dollars de sa fortune personnelle à des organisations à but non lucratif luttant contre le changement climatique est l’un des plus importants dons philanthropiques de mémoire récente. Donner environ 7,7% de sa valeur nette, actuellement estimée à 130 milliards de dollars, n’est pas une mince affaire. Cela montre que le changement climatique est une priorité plus élevée pour Bezos que toute autre initiative philanthropique qu’il finance, du moins en chiffres.

Mais lorsque vous êtes l’homme le plus riche du monde, que vous dirigez le plus grand détaillant en ligne au monde et une entreprise spatiale pionnière, il existe un certain nombre de leviers que vous pouvez utiliser pour influer sur le changement. Au-delà d’Amazon et de Blue Origin, Bezos possède le Washington Post, cinq maisons aux États-Unis, un jet privé de 65 millions de dollars et un portefeuille d’investissements commerciaux de grande envergure. Les critiques et les militants disent que Bezos pourrait faire plus pour freiner la crise climatique en changeant les pratiques commerciales de l’entreprise qu’il a fondée. La philanthropie est-elle l’outil le plus efficace dans la boîte à outils de Bezos? Nous avons discuté avec des experts en philanthropie et en environnement pour le savoir.

Le Fonds Bezos Earth: Cette semaine, Bezos a dévoilé son plan environnemental dans une publication Instagram. Il s’est engagé à faire un don de 10 milliards de dollars en subventions à «des scientifiques, des militants, des ONG – tout effort qui offre une réelle possibilité d’aider à préserver et à protéger le monde naturel». Bezos prévoit de fournir les premières subventions cet été. Amazon et Bezos ont refusé de fournir plus de détails, mais une source proche du fonds a déclaré à . que le modèle de don refléterait probablement le Day 1 Families Fund. Dans le cadre de cette initiative, Bezos accorde des subventions à des organisations à but non lucratif qui aident les familles sans abri. Bezos est inhabituellement délocalisé pour un bailleur de fonds philanthropique, ce que certains boursiers ont loué. Le programme de subventions représente la moitié des fonds Bezos du premier jour de 2 milliards de dollars lancés en 2018. L’autre volet du programme consiste à développer un réseau d’écoles maternelles Montessori sans frais de scolarité.

Impact de Bezos: David Callahan, rédacteur en chef de Inside Philanthropy, a qualifié le don de «montant d’argent révolutionnaire qui pourrait considérablement élargir le travail des organisations à but non lucratif et des scientifiques sur le changement climatique».

Il est cependant difficile de mesurer cet impact sans plus de détails sur le fonds. C’est selon Stacy Palmer, rédactrice en chef de l’organisation de presse indépendante The Chronicle of Philanthropy.

“10 milliards de dollars est un chiffre géant et donc tout seul, cela fait une grande différence”, a-t-elle déclaré. “Mais si c’est 10 milliards de dollars qui vont être dépensés sur 20 ans, c’est vraiment différent de 10 milliards de dollars dépensés en un an pour des projets immédiats ou pour la recherche ou pour le plaidoyer.”

Interrogée sur le calendrier, la source proche du fonds a déclaré que Bezos est connu pour se déplacer rapidement et agilement.

Christiana Figures, une défenseure du changement climatique qui conseille les gouvernements et les organisations internationales du monde entier, a célébré l’engagement de Bezos sur Twitter.

Je viens de rentrer de l’Antarctique où il est évident que des engagements financiers comme celui-ci sont à la fois nécessaires et urgents. Une seule planète Terre. J’espère que cela inspirera les autres à emboîter le pas. @JeffBezos #GlobalOptimism https://t.co/EWPFPvFjCy

– Christiana Figueres (@CFigueres) 18 février 2020

Oui mais: Les militants écologistes affirment que Bezos pourrait avoir un impact plus important en modifiant les pratiques commerciales de l’entreprise qu’il a fondée. Les critiques ont affiné les accords d’Amazon sur le cloud qui aident les sociétés de combustibles fossiles à forer et à produire du pétrole plus efficacement, en particulier.

“La première étape que Jeff Bezos devrait prendre est de retirer Amazon de tous les contrats et accords avec l’industrie des combustibles fossiles”, a déclaré Thanu Yakupitiyage, responsable des communications américaines chez 350.org, une organisation mondiale de justice climatique. «Cela devrait être la première étape. Ensuite, je pense que les défenseurs du climat et de l’environnement prendront réellement ses 10 milliards de dollars plus au sérieux. »

Greenpeace a publié une déclaration et un fil Twitter, critiquant l’impact environnemental d’Amazon et les tentatives de l’entreprise de réprimer les militants salariés.

“Amazon ne peut pas être un champion du climat et aider l’industrie pétrolière et gazière à forer plus de pétrole, plus efficacement”, a déclaré Elizabeth Jardim, militante principale de Greenpeace dans un communiqué. «Amazon ne peut pas prétendre prendre la crise climatique au sérieux, puis menacer de licencier des employés qui s’expriment sur le climat.»

Les émissions annuelles de carbone d’Amazon en font l’un des “150 ou 200 principaux émetteurs au monde”, a déclaré Bruno Sarda, président du CDP Amérique du Nord à but non lucratif, au New York Times l’année dernière.

Blue Origin n’a pas répondu aux questions sur son empreinte carbone.

Comment le fonds se cumule: Selon Palmer, le Bezos Earth Fund est l’un des trois plus importants dons philanthropiques au cours des 20 dernières années. Elle a dit que le don suit l’histoire philanthropique d’un autre magnat de la technologie de Seattle qui a défendu le titre d’homme le plus riche du monde.

Comme Bezos, le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a passé des décennies à bâtir son entreprise et à accumuler des richesses avant de se tourner vers la philanthropie de manière plus sérieuse. Les deux hommes ont été très tôt critiqués pour leur approche lente de la philanthropie – et tous deux ont commencé à verser des sommes importantes alors que leurs entreprises faisaient l’objet d’un examen antitrust de la part des autorités de réglementation fédérales.

“Avec Bezos, ça a été vraiment lent”, a déclaré Palmer. “Les gens l’ont beaucoup critiqué pour ne pas donner beaucoup, surtout par rapport à sa richesse … et les gens étaient comme ça à propos de Gates, aussi, quand il a commencé à donner”, a déclaré Palmer. «Il a donné des choses qu’il connaissait assez bien, des choses comme les bibliothèques, la diffusion de ce type de technologie. C’était mineur, c’était petit par rapport à sa richesse, et puis tout d’un coup, il a commencé à donner énormément. »

Dans le contexte: L’annonce de Bezos intervient après des mois d’employés d’Amazon se battant pour des politiques environnementales plus complètes dans l’entreprise. Au milieu de l’activisme des employés, Amazon a annoncé de nouveaux objectifs de durabilité en septembre et a dévoilé son empreinte carbone pour la première fois: 44,4 millions de tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone libérées en 2018.

L’entreprise s’est engagée à être neutre en carbone d’ici 2040, une décennie avant l’échéance fixée par l’accord de Paris. Amazon prévoit d’utiliser 80% d’énergie renouvelable d’ici 2030. La société investit massivement dans des sources d’énergie renouvelables, comme l’énergie éolienne.

Les milliardaires peuvent verser des milliards de dollars dans tout, mais en réalité, il s’agit de savoir quelles seront les solutions efficaces à la crise climatique, d’autant plus que nous avons environ 10 ans pour vraiment renverser la vapeur.

Amazon a dévoilé son Climate Pledge la veille du départ des employés du siège social de Seattle pour participer à la Global Climate Strike. Bezos a annoncé son nouveau fonds la veille de la diffusion d’un exposé de Frontline sur «l’Empire amazonien».

Grande image: Les militants écologistes affirment que les changements au sein d’Amazon et du nouveau fonds de Bezos ne sont pas proportionnés à l’ampleur du problème.

“Les milliardaires peuvent verser des milliards de dollars dans n’importe quoi, mais en réalité, il s’agit de savoir quelles seront les solutions efficaces à la crise climatique, d’autant plus que nous avons environ 10 ans pour vraiment renverser la vapeur”, a déclaré Yakupitiyage, de 350.org, . «Il y a tellement d’autres options. Amazon pourrait payer 10 milliards de dollars d’impôts au gouvernement pour financer le Green New Deal. Nous voulons savoir comment ces entités privées veulent travailler sur la transformation économique globale dont nous avons besoin aux États-Unis. »

Le groupe activiste interne Amazon Employees for Climate Justice a célébré l’engagement climatique de la société et le Fonds Bezos Earth – mais a déclaré que ni l’un ni l’autre ne va assez loin pour résoudre la crise.

“Nous applaudissons la philanthropie de Jeff Bezos, mais une main ne peut pas donner ce que l’autre retire”, a déclaré le groupe dans un communiqué. «Les habitants de la Terre doivent savoir: quand Amazon va-t-il cesser d’aider les sociétés pétrolières et gazières à ravager la Terre avec encore plus de puits de pétrole et de gaz? Quand Amazon va-t-il cesser de financer des groupes de réflexion qui nient le climat comme le Competitive Enterprise Institute et la politique de ralentissement du climat? »