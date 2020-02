Jeff Weiner de LinkedIn confiera le rôle de PDG à Ryan Roslansky – .

Le PDG de LinkedIn, Jeff Weiner, qui a guidé la société de réseautage d’entreprise à travers son acquisition de 26,2 milliards de dollars par Microsoft en 2016, a déclaré qu’il deviendrait président exécutif à compter du 1er juin et laisserait les rênes du PDG à Ryan Roslansky.

Dans un article sur LinkedIn, Weiner a déclaré que ses 11 années en tant que PDG «ont été la plus grande expérience professionnelle de ma vie», mais qu’il évolue en partie parce que sa «passion pour les initiatives au-delà de mon rôle quotidien de PDG a continué grandir.”

Roslansky est actuellement vice-président senior des produits LinkedIn, supervisant toutes les équipes responsables de la création des produits et des expériences LinkedIn. Weiner a noté que «Ryan a été la première embauche que j’ai faite après avoir rejoint LinkedIn en décembre 2008» et qu’il a été «essentiel au succès de l’entreprise depuis.» Roslansky relèvera directement du PDG de Microsoft, Satya Nadella, tout comme Weiner.

Au cours des trois années et demie depuis l’annonce de l’acquisition record, le nombre de membres de LinkedIn est passé de 433 millions à 675 millions de membres. Weiner a noté que la société génère actuellement 7,5 milliards de dollars de revenus, ce qui correspond à 6% du total de Microsoft, mais a ajouté que «à bien des égards, il semble que LinkedIn ne fait que commencer».