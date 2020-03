Jen Haller a reçu le premier vaccin contre le coronavirus et, comme nous tous, manque la vie normale – .

Jen Haller et son chien Ringo. (Photo gracieuseté de Jen Haller)

Le travail de Jennifer Haller, en partie, en tant que responsable des opérations chez Attunely, est d’aider les autres à se sentir à l’aise et appréciés. Cette semaine, en tant que première personne à se faire vacciner dans le premier essai clinique américain d’un vaccin contre le coronavirus, Haller se sent particulièrement appréciée, sinon un peu mal à l’aise avec toute l’attention.

Haller a reçu le vaccin lundi au Kaiser Permanente Washington Research Institute. Vendredi, elle entendait toujours des médias à la recherche d’une réaction.

“D’après le plan, je me sens bien”, a déclaré Haller. “Le reste est un peu trop.”

Son bras était un peu douloureux le lendemain, mais elle n’a eu aucun effet secondaire cette semaine du vaccin, qui utilise un fragment inactif d’ARN messager du coronavirus SARS-CoV-2 pour amadouer une réponse du système immunitaire du corps.

Haller, notre dernier Geek de la semaine, travaille chez Attunely, une société d’apprentissage automatique axée sur l’industrie des services financiers, depuis un an. Avec une attention portée à la constitution et au soutien d’équipes technologiques du démarrage à la croissance rapide, elle est fière de sa passion pour aider à établir une culture unique dans l’environnement de travail.

Elle était auparavant chef de bureau chez Axon, fabricant de caméras pour les corps chargés de l’application des lois, où elle a aidé cette entreprise à remporter un prix . 2016 pour l’espace de bureau le plus geek.

Au-delà de répondre à un appel pour l’essai de vaccin, Haller est confronté au coronavirus comme le reste d’entre nous, déconnecté des routines quotidiennes et des collègues. Elle essaie de comprendre comment fonctionne réellement le travail à domicile et comment gérer un bureau à distance.

«Une grande partie de mon travail consiste à gérer le moral des employés ou à faire en sorte que ce soit un bon endroit pour travailler», a déclaré Haller. “Donc, en essayant de comprendre ce que cela signifie maintenant, comment puis-je en faire un lieu de travail idéal lorsque nous sommes tous éloignés les uns des autres?”

Je suis en quelque sorte en train de manquer il y a trois semaines, ou ce qu’était la vraie vie.

À la suite de la prise de vue, Haller tient un registre quotidien de sa température et de tout symptôme. Elle a eu un appel de suivi mardi et mercredi et elle revient lundi pour une prise de sang, puis revient dans quatre semaines pour le deuxième coup. Au cours des 14 prochains mois, elle aura plusieurs visites et différents prélèvements sanguins. En plus de cela, il n’y a aucune restriction.

“Je peux tout faire”, a déclaré Haller. «Je peux vivre une vie normale, quoi que cela signifie en ce moment. … Tout cela se passe, mais je suis aussi une femme et une mère et toutes ces autres choses qui, à elles seules, font le poids du monde. »

Haller a déclaré que jusqu’au coup de feu de lundi, et sa place au début de la ligne, la chose la plus «badass» qu’elle ait jamais faite était quand elle a été volontairement assignée à Axon.

Quelle photo préfèrerait-elle obtenir à nouveau?

«Je ne sais vraiment pas quelle est la longue queue du vaccin et je suis épuisé par toutes les réponses à ce sujet, alors je dirais de se mettre au jeu. C’est un et c’est fait, non? ” dit-elle en riant. “Mais clarifions … à long terme, prendre le vaccin sera ma plus grande fierté.”

En savoir plus sur Geek de la semaine de cette semaine, Jennifer Haller:

Jen Haller détient le prix . 2016 pour l’espace de bureau le plus geek remporté par Axon, où elle a passé quatre ans. (Photo gracieuseté de Jen Haller)

Que faites-vous et pourquoi le faites-vous? Je gère les opérations d’Attunely, une start-up en FinTech.

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine? Une grande partie de mon travail consiste à bâtir et à maintenir la culture, assurez-vous que c’est un bon endroit pour travailler. Chaque mercredi, nous organisons un happy hour virtuel pour toutes les équipes. C’était si bon de voir tout le monde, de prendre une bière avec eux, de voir les animaux de compagnie et les enfants. Je déchire en y réfléchissant.

Où trouvez-vous votre inspiration? Voir l’impact que je peux avoir pour améliorer la journée de quelqu’un ou retirer quelque chose de son assiette afin qu’il puisse se concentrer sur son travail. J’ai beaucoup investi dans mon travail, mais je reçois tellement plus en retour de voir la valeur que j’apporte en aidant les gens, en étant positif.

Quelle est la seule technologie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre et pourquoi? Immédiatement, je dirais iPhone.

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi fonctionne-t-il pour vous? En ce moment, je continue de comprendre cela parce que c’est l’îlot de cuisine. Maintenant que les enfants sont à la maison tout le temps et que les chiens aboient, je me suis en quelque sorte enfermé dans ma chambre.

Votre meilleur conseil ou astuce pour gérer le travail et la vie de tous les jours. J’écris des listes de stylos et de papier. Vieille école. J’écris parfois des choses juste pour pouvoir les rayer.

Mac, Windows ou Linux? Les fenêtres.

Transporteur, Time Machine ou Cape d’invisibilité? Allons-y avec Time Machine parce que je suis en train de manquer il y a trois semaines en ce moment, ou ce qu’était la vraie vie. Je ne pense pas que nous y retournerons jamais.

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je… remettre cette personne pour lancer une startup et je les regarderais. Je travaillerais en arrière-plan pour les aider à le faire.

J’ai une fois fait la queue pour… Elizabeth Warren lors d’un rassemblement politique au Seattle Center. J’étais avec ma fille. Les gens avec des enfants devaient arriver au début de la ligne, donc ce n’était qu’une attente de 2 heures avec un enfant. Vraiment la peine.

Vos modèles: Les gens mettent leur vie en jeu en ce moment. Les infirmières, les médecins, les infirmières auxiliaires, toutes les personnes dans le domaine médical en ce moment qui aident les gens en ce moment. Quiconque met les autres en avant de moi est un grand modèle pour moi et je m’efforce également de le faire.

Le plus grand jeu de l’histoire: “Candy Crush.” Je dois juste être honnête, non?

Meilleur gadget de tous les temps: J’ai une Apple Watch pour Noël et je dois me forcer à ne pas oublier de la mettre, donc ce n’est probablement pas une bonne.

Premier ordinateur: Mon père et ma belle-mère, quand j’étais à l’école primaire dans les années 80, ils avaient leur propre entreprise, ils avaient donc toutes les machines Apple d’origine. Mon beau-frère et moi jouions «King’s Quest» sur un Apple II.

Téléphone actuel: iPhone 8.

Application préférée: Probablement un autre jeu? … Honnêtement, c’est Facebook. Ugh, très bien, peu importe.

Cause préférée: J’ai beaucoup encouragé les chiens, et mes deux chiens sont issus d’un groupe appelé Dog Gone Seattle.

Technologie la plus importante de 2020: Après cette semaine, je vais dire la vidéoconférence. Entrer en contact avec des personnes face à face lorsque nous ne pouvons pas être là en personne. J’ai eu des rendez-vous chez le médecin, du travail, des amis, presque tout est fait maintenant en vidéo.

Technologie la plus importante de 2022: Une amélioration majeure de cette visioconférence, probablement VR, où nous pouvons nous rapprocher encore plus du sentiment que nous sommes avec les gens.

Site Internet: Juste

LinkedIn: Jen Haller