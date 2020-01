Jennifer Aniston, la star de ‘The Morning Show’, remporte un prix SAG pour la meilleure actrice

La star de “The Morning Show” Jennifer Aniston a remporté le premier grand prix pour Apple TV +, avec un nouveau SAG Award brillant à venir. L’acteur a remporté le prix du meilleur acteur féminin dans un drame après avoir déjà été dans le cadre d’autres prix similaires, mais il a été absent.

Dimanche, Apple a partagé la nouvelle via le compte Twitter officiel de l’émission.

CE JUSTE DANS: Jennifer Aniston ramène à la maison les @SAGawards de la meilleure actrice dans une série dramatique. 🎉 Félicitations Jen !! 🎉 pic.twitter.com/4wgnAdt4Zm

– The Morning Show (@TheMorningShow) 20 janvier 2020

Aniston était à la Television Critics Association pour une tournée de presse dimanche, partageant des nouvelles de “The Morning Show” saison deux avant de faire une apparition pour accepter son prix SAG. Ce n’était pas la première fois qu’Aniston ou “The Morning Show” était en lice pour un prix, ayant déjà été battu sur trois Golden Globes.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

L’émission a eu un certain succès avec l’acteur Billy Crudup qui a remporté un prix du choix des critiques pour le meilleur acteur de soutien, mais c’est le premier biggie pour Apple TV +. De toutes les émissions de lancement disponibles sur Apple TV +, “The Morning Show” est sans aucun doute celui que les récompenses privilégient actuellement. Même s’il ne remporte pas beaucoup de ses nominations.

Quant à l’émission elle-même, elle a récemment terminé sa première saison et se prépare pour la saison deux après une finale stellaire.

“The Morning Show” explore le monde acharné des nouvelles du matin et la vie des gens qui aident l’Amérique à se réveiller le matin. Raconté à travers l’objectif de deux femmes compliquées qui travaillent pour naviguer dans le champ de mines des emplois à indice d’octane élevé tout en faisant face à des crises dans leur vie personnelle et professionnelle, “The Morning Show” est un drame sans vergogne qui examine la dynamique du pouvoir entre les femmes et les hommes, et les femmes et les femmes sur le lieu de travail.

La plus grande question est de savoir si Apple recevra d’autres récompenses avant le début de cette deuxième saison.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Plongée profonde

Sur Apple et le FBI en matière de confidentialité, de San Bernardino à Pensacola



Nous comparons deux des actualités Apple les plus en vue de mémoire récente.

mots forts

Apple et Google accusés d’utiliser la domination du marché pour paralyser la concurrence



Sonos, Tile, Basecamp et PopSockets ont tous témoigné devant un comité antitrust de la Chambre, déclarant que les grandes entreprises technologiques comme Amazon, Apple et Google ont utilisé leur domination du marché et leurs tactiques commerciales d’intimidation pour écraser la concurrence.

un accord global radical

Apple signe un contrat pluriannuel Apple TV + avec Julia Louis-Dreyfous de Seinfeld



Apple a signé un accord pluriannuel avec Julia Louise-Dreyfus, anciennement de Saturday Night Live et Seinfeld.

Grands pixels. Grande couleur.

Vous avez une Apple TV? Vous avez besoin d’un excellent téléviseur pour l’appairer



La clé pour obtenir un excellent téléviseur pour votre Apple TV est d’obtenir un téléviseur fantastique tout autour! Que vous ayez un gros budget, un petit budget, beaucoup d’espace ou pas d’espace, il y a un téléviseur parfait qui n’attend que d’être connecté à votre Apple TV.