Jennifer Aniston remporte un prix surprise pour The Morning Show

Jennifer Aniston a remporté le prix Screen Actor’s Guild (SAG) pour la performance exceptionnelle d’une actrice dans une série dramatique, pour son interprétation d’Alex Levy dans The Morning Show.

Elle était contre quatre autres acteurs pour le prix: Olivia Colman (The Crown), Helena Bonham Carter (The Crown), Jodie Comer (Killing Eve) et Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)…

Ce fut une victoire quelque peu surprise malgré sa performance convaincante, car Olivia Colman avait largement prédit remporter le prix.

Jennifer Aniston a déclaré qu’elle avait d’abord rejoint SAG de manière plutôt banale.

J’ai eu une publicité pour Bob’s Big Boy, et je suis entré dans SAG, et ce fut un début très humble, mais vous devez commencer quelque part.

Elle a commencé ses remerciements avec l’écrivain en chef Kerry Ehrin.

Je dois juste dire que je suis tellement reconnaissant, tout d’abord, Kerry Ehrin, notre extraordinaire scénariste en chef, qui a créé ces derniers, pas seulement un, mais autant de personnages qui sont si superposés et compliqués et désordonnés et laids et tout simplement magnifiques.

Et garçon, avons-nous pu plonger profondément dans nos propres expériences et notre propre histoire et vraiment pouvoir insuffler la vie à ces personnages extraordinaires.

Je veux dire, qui savait que les pannes émotionnelles étaient si bonnes. C’était littéralement, comme, vous savez, sept mois de thérapie ont couvert environ 20 ans de travail. Merci donc d’avoir regardé ça.

Et juste tous les acteurs de cette salle, Mimi Leder, notre leader intrépide, Michael Ellenberg. Reese Witherspoon […] mon partenaire dans le crime. J’adore, ma fille. Cela a pris 20 ans, mais nous l’avons finalement fait.

Et ma partenaire de production Kristin Hahn, Amanda Anka, Kristin, en haut de la colline. Laura Canon, les rêves deviennent réalité.

Apple a remporté son premier prix pour The Morning Show – et pour toute émission Apple TV + – lorsque Billy Crudrup a remporté le prix Critics Choice Award du meilleur acteur dans une série dramatique. Crudrup a joué le président de réseau excentrique Cory Ellison.

The Morning Show a également été nominé pour trois Golden Globe Awards, dont Aniston pour la meilleure performance d’une actrice dans un drame télévisé, mais n’a remporté aucun d’entre eux.

