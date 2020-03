Jennifer Aydin pense que Melissa Gorga ne devrait pas avoir plus d’enfants

Étoile de Les vraies femmes au foyer du New Jersey, Jennifer Aydin a exprimé son opinion sur la parentalité de Melissa Gorga, disant qu’elle pense qu’elle ne devrait pas avoir plus d’enfants. Jennifer n’a pas hésité lorsqu’elle a exprimé son opinion impopulaire sur la famille Gorga ajoutant un autre enfant.

La femme au foyer turque n’a pas été dans l’émission depuis très longtemps, mais la recrue provoque déjà d’énormes raz de marée avec ses impressions de co-star Jackie Goldschneider et des vérités ivres qui se sont répandues d’elle après un ou deux coups de tequila. La femme de 42 ans est devenue assez proche de Teresa Giudice, qui est parfois faite pour ressembler à un méchant, et certains diraient qu’Aydin a même commencé à agir un peu trop comme elle. La femme au foyer franche est mariée au chirurgien plasticien Dr Bill Aydin et les deux partagent cinq enfants.

Lors de l’épisode de retrouvailles explosif de la nuit dernière, Aydin a accusé Gorga d’être trop «absorbée par elle-même» pour avoir un autre bébé. Aydin a enlevé les gants alors qu’elle continuait son assaut contre sa collègue femme au foyer de Jersey. a entendu Gorga prendre de nombreux selfies pour qu’elle puisse s’admirer. De plus, le fait qu’elle ait organisé une fête pour son 40e anniversaire avec son nom comme thème. Aydin a accusé Gorga d’être plus intéressée à prendre soin d’elle-même qu’un nouveau-né possible. Aydin a déduit que s’occuper d’un enfant est un acte altruiste que Gorga ne pourrait pas embrasser grâce à sa carrière – soulignant que la mère de trois enfants devrait abandonner beaucoup. Gorga a expliqué que c’est la raison pour laquelle le couple a décidé contre un quatrième enfant , car le bébé serait élevé avec une nounou alors que ses autres enfants ne l’étaient pas.

Gorga et son mari Joe avaient été ouverts sur leurs sentiments quant à la possibilité d’agrandir leur famille. Le couple a été filmé en train de parler à des spécialistes de la fertilité de la marche à suivre s’ils le décidaient. Aydin, qui était à peine capable de garder la bouche fermée pendant toute la réunion, a dit à Andy Cohen qu’elle sentait que le couple faisait semblant pour un scénario, en disant: “J’ai l’impression que vous vous moquez de personnes qui traversent vraiment ça et les gens qui font vraiment in vitro. ” Gorga s’est échauffé face aux accusations mais a décidé qu’il valait mieux laisser tomber l’argument.

La plupart des autres femmes au foyer ont défendu Gorga et son droit de choisir. Jackie Goldschneider a souligné qu’il y avait beaucoup de mères qui travaillent dans le monde, disant même à Aydin qu’elle faisait reculer les femmes avec ses opinions. Les fans sont confus comme la raison pour laquelle Aydin a estimé qu’elle pouvait exploser librement sur Gorga en ce qui concerne le sujet des enfants. Aydin elle-même a été vue en train de permettre à ses enfants de se maquiller, d’avoir beaucoup d’effets personnels et de manger ce qu’ils voulaient. La deuxième partie du spécial réunion devrait être diffusée la semaine prochaine avec encore plus de thé renversé.

Les vraies femmes au foyer du New Jersey diffusé le mercredi à 20 h HNE sur Bravo.

